Popüler mobil oyun Honor of Kings'in kapalı betası Türkiye'de erişime açıldı

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Dünyanın en popüler mobil oyunlarından birisi olan Honof of King kapalı beta testiyle Türkiye'de erişime açıldı. Şu anda Android sahipleri MOBA türündeki bu oyunu Türkçe yerelleştirilmiş içerikle birlikte oynamaya başlayabilirler. iOS kullanıcıları için oyun, sonraki test aşamalarında indirilebilir olacak.

Bu betada oyuncular, temel oyun deneyimi ve dengeli bir oynanışın test edileceği oyunun erken bir versiyonunu deneyimleyecek. Ayrıca sınırlı oyun modları arasında, tamamı kendine has tasarım ve özelliklere sahip olan 60 benzersiz kahraman arasından seçim yaparak oynayabilecek ve oyunun efsanevi hikayesini keşfedebilecekler. Test dönemi boyunca Honor of Kings ekibi, oyunculardan özellikle oyun deneyimi, ağ bağlantısı ve yerelleştirme gibi konularda mevcut içerikler ve sonraki geliştirmeler için geri bildirim yapmasını istiyor.

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Buraya tıklayarak oyunun resmi sitesine gidip detayları öğrenip kapalı betaya kayıt yaptırabilir.

Honor of Kings Duyuru Videosu

TiMi Studio Group tarafından geliştirilen Honor of Kings, 2015 yılında Çin’de piyasaya çıktıktan sonra büyük bir başarı yakalayarak 2020 yılında 100 milyon Günlük Aktif Oyuncu sayısına ulaşmıştı.

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