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    Honor’un merakla beklenen yeni modeli bir kez daha kendini gösterdi

    Çinli teknoloji şirketi Honor’un bir süredir X serisinin yeni üyesi X60 modelinin üzerinde çalıştığı biliniyordu. İşte gelen son sızıntı, bize Honor X60 modelinin tasarımını da gösterdi.

    Honor’un merakla beklenen yeni modeli kendini gösterdi Tam Boyutta Gör

    Honor, geçen yılın Temmuz ayında tanıttığı X50 modelinin ardından şimdi de yeni modeli X60’ı piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Sızıntılara göre Honor X60, düz ekranıyla dikkat çekiyor. Önceki modeldeki kavisli ekranın yerine düz ekran kullanılmış ve ekran üzerindeki ön kamera deliği ise biraz daha geniş tutulmuş.

    Honor X60'ın özellikleri de ilgi çekici. 6,8 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğe sahip ekranı, 120 Hz yenileme hızına ulaşıyor. Cihaz, gücünü MediaTek Dimensity 7025 yonga setinden alıyor. Önceki model Snapdragon 6 Gen 1 yonga setini kullanıyordu. Her iki yonga seti de Cortex-A78 ve Cortex-A55 çekirdekleri ile donatılmış. Ancak Snapdragon, daha verimli 4 nm üretim sürecine sahipken Dimensity, 6 nm sürecinde üretiliyor.

    12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama ile gelen cihaz, sanal bellek desteğiyle RAM kapasitesini artırabiliyor. Yazılım tarafında Android 14 tabanlı MagicOS 8 yüklü. Kamera açısından ise arka tarafta 108 MP’lik bir ana kamera bulunuyor. Bu kameranın f/1.75 diyafram açıklığına sahip olduğu belirtiliyor. Ön kameranın ise 8 MP çözünürlüğe ve f/2.0 diyafram açıklığına sahip olduğu ifade ediliyor.

    Batarya kapasitesi de kullanıcıları memnun edecek seviyede. 5800 mAh batarya, 35W hızlı şarj desteği ile geliyor. Bu kapasite, cihazın 30 dakika içinde %50 şarj olabilmesini sağlıyor. Tüm bu özelliklere rağmen cihazın yalnızca 8 mm kalınlığında ve 189 gram ağırlığında olduğu belirtiliyor, bu da oldukça taşınabilir bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 4 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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