Honor’un merakla beklenen yeni modeli bir kez daha kendini gösterdi

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Honor, geçen yılın Temmuz ayında tanıttığı X50 modelinin ardından şimdi de yeni modeli X60’ı piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Sızıntılara göre Honor X60, düz ekranıyla dikkat çekiyor. Önceki modeldeki kavisli ekranın yerine düz ekran kullanılmış ve ekran üzerindeki ön kamera deliği ise biraz daha geniş tutulmuş.

Honor X60'ın özellikleri de ilgi çekici. 6,8 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğe sahip ekranı, 120 Hz yenileme hızına ulaşıyor. Cihaz, gücünü MediaTek Dimensity 7025 yonga setinden alıyor. Önceki model Snapdragon 6 Gen 1 yonga setini kullanıyordu. Her iki yonga seti de Cortex-A78 ve Cortex-A55 çekirdekleri ile donatılmış. Ancak Snapdragon, daha verimli 4 nm üretim sürecine sahipken Dimensity, 6 nm sürecinde üretiliyor.

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12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama ile gelen cihaz, sanal bellek desteğiyle RAM kapasitesini artırabiliyor. Yazılım tarafında Android 14 tabanlı MagicOS 8 yüklü. Kamera açısından ise arka tarafta 108 MP’lik bir ana kamera bulunuyor. Bu kameranın f/1.75 diyafram açıklığına sahip olduğu belirtiliyor. Ön kameranın ise 8 MP çözünürlüğe ve f/2.0 diyafram açıklığına sahip olduğu ifade ediliyor.

Batarya kapasitesi de kullanıcıları memnun edecek seviyede. 5800 mAh batarya, 35W hızlı şarj desteği ile geliyor. Bu kapasite, cihazın 30 dakika içinde %50 şarj olabilmesini sağlıyor. Tüm bu özelliklere rağmen cihazın yalnızca 8 mm kalınlığında ve 189 gram ağırlığında olduğu belirtiliyor, bu da oldukça taşınabilir bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor.

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