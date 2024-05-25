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    Honor X60 serisi sızdırıldı! İşte beklenen özellikler

    Honor, orta segmentte rekabet edecek Honor X60 serisi üzerinde çalışıyor. X60, X60i, X60i+, X60 Pro ve X60 GT modellerinden ilk bilgiler paylaşıldı. İşte beklenen özellikler....
    Honor X60 serisi sızdırıldı! İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Huawei ile yollarını ayırdıktan sonra yoluna bağımsız bir üretici olarak devam eden Honor cephesinde Honor X60 serisi için geri sayım başladı. Peki Honor'un yeni orta seviye telefonları neler sunacak? Geçtiğimiz saatlerde seride yer alacak modellere ait ilk bilgiler paylaşıldı. 

    Honor X60 serisi sızdırıldı

    Adından da anlaşılacağı gibi Honor X60 serisi, Temmuz 2023'de tanıtılan X50 serisinin devamı niteliğinde olacak. Şu an için yeni nesil telefonların X60, X60i, X60i+, X60 Pro ve X60 GT olmak üzere birden fazla modele sahip olması bekleniyor. Buna ek olarak telefonların bazı önemli tasarım ayrıntıları da netleşmeye başladı. 

    Honor X60 serisi sızdırıldı! İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Yakın kaynaklara göre Honor X60 serisi, ön tarafta dört kavisli ekrana sahip olacak. Kavisli tasarım, genellikle üst seviye cihazlarda bulunduğundan X60'ın, selefi gibi uygun fiyatlı bir amiral gemisi olması bekleniyor. Ayrıca sızıntı kaynağı, Honor X60 serisinin büyük bir pil paketiyle çalışacağını ve düşmeye karşı "süper" bir direnç sunacağını belirtti.

    Akıllı telefonlara güç verecek platform ise halen açıklanmadı. Ancak fikir vermesi açısından Honor X50 ve X50 Pro'nun sırasıyla Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 ve Snapdragon 8+ Gen 1 platformlarından güç aldığını hatırlatalım. Honor X60 serisi hakkında iu anda sahip olduğumuz tüm bilgiler bu kadar. Ancak önümüzdeki günlerde daha fazla sızıntının ortaya çıkacağını düşünüyoruz. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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