Honor X60 serisi sızdırıldı! İşte beklenen özellikler

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Tam Boyutta Gör Huawei ile yollarını ayırdıktan sonra yoluna bağımsız bir üretici olarak devam eden Honor cephesinde Honor X60 serisi için geri sayım başladı. Peki Honor'un yeni orta seviye telefonları neler sunacak? Geçtiğimiz saatlerde seride yer alacak modellere ait ilk bilgiler paylaşıldı.

Honor X60 serisi sızdırıldı

Adından da anlaşılacağı gibi Honor X60 serisi, Temmuz 2023'de tanıtılan X50 serisinin devamı niteliğinde olacak. Şu an için yeni nesil telefonların X60, X60i, X60i+, X60 Pro ve X60 GT olmak üzere birden fazla modele sahip olması bekleniyor. Buna ek olarak telefonların bazı önemli tasarım ayrıntıları da netleşmeye başladı.

Tam Boyutta Gör Yakın kaynaklara göre Honor X60 serisi, ön tarafta dört kavisli ekrana sahip olacak. Kavisli tasarım, genellikle üst seviye cihazlarda bulunduğundan X60'ın, selefi gibi uygun fiyatlı bir amiral gemisi olması bekleniyor. Ayrıca sızıntı kaynağı, Honor X60 serisinin büyük bir pil paketiyle çalışacağını ve düşmeye karşı "süper" bir direnç sunacağını belirtti.

Tanıtımdan önce Honor 200 ve 200 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı 18 sa. önce eklendi

Akıllı telefonlara güç verecek platform ise halen açıklanmadı. Ancak fikir vermesi açısından Honor X50 ve X50 Pro'nun sırasıyla Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 ve Snapdragon 8+ Gen 1 platformlarından güç aldığını hatırlatalım. Honor X60 serisi hakkında iu anda sahip olduğumuz tüm bilgiler bu kadar. Ancak önümüzdeki günlerde daha fazla sızıntının ortaya çıkacağını düşünüyoruz.

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