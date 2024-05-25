Honor X60 serisi sızdırıldı! İşte beklenen özellikler

Honor X60 serisi sızdırıldı
Adından da anlaşılacağı gibi Honor X60 serisi, Temmuz 2023'de tanıtılan X50 serisinin devamı niteliğinde olacak. Şu an için yeni nesil telefonların X60, X60i, X60i+, X60 Pro ve X60 GT olmak üzere birden fazla modele sahip olması bekleniyor. Buna ek olarak telefonların bazı önemli tasarım ayrıntıları da netleşmeye başladı.
Akıllı telefonlara güç verecek platform ise halen açıklanmadı. Ancak fikir vermesi açısından Honor X50 ve X50 Pro'nun sırasıyla Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 ve Snapdragon 8+ Gen 1 platformlarından güç aldığını hatırlatalım. Honor X60 serisi hakkında iu anda sahip olduğumuz tüm bilgiler bu kadar. Ancak önümüzdeki günlerde daha fazla sızıntının ortaya çıkacağını düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.