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    Lenovo Legion Y700 2024’ün global versiyonu hakkında önemli sızıntılar var

    Tablet dünyasının en önemli isimlerinden olan Lenovo, geçtiğimiz günlerde tanıttığı Legion Y700 2024 modelinin global versiyonu için hazırlıklarını tamamlamış olabilir.

    Lenovo Legion Y700 2024'ün global versiyonu ne zaman çıkacak? Tam Boyutta Gör

    Lenovo’nun yeni tableti, Lenovo Legion Y700 2024’ün global sürümüne dair ipuçları vermeye başladı. Şirketin kompakt oyun tableti Legion Y700 2024, yakın zamanda Çin’de tanıtılmıştı ve şimdi aynı modelin küresel pazara sunulacağı tahmin ediliyor. Lenovo’nun TB321FU model numarasına sahip olan yeni cihazı, Singapur’un IMDA sertifikasyon veritabanında görüntülendi. Bu cihazın, Çin'de piyasaya sürülen modelin yeniden markalandırılmış versiyonu olabileceği düşünülüyor ve küresel pazarda “Lenovo Legion Tab 2024” gibi bir isimle yer alması bekleniyor.

    Lenovo Legion Y700 2024, oyun tutkunları için ideal bir cihaz olarak öne çıkıyor. 8,8 inçlik ekranı, 2560x1600 çözünürlük sunarken, 165Hz yenileme hızı ile akıcı bir oyun deneyimi sağlıyor. Bu ekran, DCI-P3 renk gamını destekliyor ve yüksek renk doğruluğu sunuyor. Göz sağlığını korumak için ise düşük mavi ışık ve titreşimsiz görüntü özellikleriyle donatılmış durumda.

    Tablet, Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç alıyor ve LPDDR5X RAM ile UFS 4.0 depolama birimlerine sahip. Oyun oynarken aşırı ısınmayı engellemek için 10,004mm²'lik bir buhar odasına sahip olan QianKun soğutma sistemiyle geliyor. Ayrıca çift USB-C portu sayesinde aynı anda şarj ve kablolu kulaklık kullanma olanağı sunuyor ve DP video çıkışını destekliyor. Y700, çift eksenli lineer motorları ve yüksek kaliteli hoparlörleri ile güçlü bir ses ve dokunsal geri bildirim sunuyor. Üstelik, yalnızca 350 gram ağırlığıyla oldukça taşınabilir.

    Cihaz, Lenovo'nun ZUI 16.1 arayüzüyle çalışıyor ve 6.550 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. Bu batarya, 14,6 saatlik video izleme veya 8,9 saatlik oyun oynama süresi sunarak, gün boyunca kesintisiz bir deneyim vaat ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 4 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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