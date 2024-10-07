Lenovo Legion Y700 2024’ün global versiyonu hakkında önemli sızıntılar var

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Lenovo’nun yeni tableti, Lenovo Legion Y700 2024’ün global sürümüne dair ipuçları vermeye başladı. Şirketin kompakt oyun tableti Legion Y700 2024, yakın zamanda Çin’de tanıtılmıştı ve şimdi aynı modelin küresel pazara sunulacağı tahmin ediliyor. Lenovo’nun TB321FU model numarasına sahip olan yeni cihazı, Singapur’un IMDA sertifikasyon veritabanında görüntülendi. Bu cihazın, Çin'de piyasaya sürülen modelin yeniden markalandırılmış versiyonu olabileceği düşünülüyor ve küresel pazarda “Lenovo Legion Tab 2024” gibi bir isimle yer alması bekleniyor.

Lenovo Legion Y700 2024, oyun tutkunları için ideal bir cihaz olarak öne çıkıyor. 8,8 inçlik ekranı, 2560x1600 çözünürlük sunarken, 165Hz yenileme hızı ile akıcı bir oyun deneyimi sağlıyor. Bu ekran, DCI-P3 renk gamını destekliyor ve yüksek renk doğruluğu sunuyor. Göz sağlığını korumak için ise düşük mavi ışık ve titreşimsiz görüntü özellikleriyle donatılmış durumda.

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Tablet, Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç alıyor ve LPDDR5X RAM ile UFS 4.0 depolama birimlerine sahip. Oyun oynarken aşırı ısınmayı engellemek için 10,004mm²'lik bir buhar odasına sahip olan QianKun soğutma sistemiyle geliyor. Ayrıca çift USB-C portu sayesinde aynı anda şarj ve kablolu kulaklık kullanma olanağı sunuyor ve DP video çıkışını destekliyor. Y700, çift eksenli lineer motorları ve yüksek kaliteli hoparlörleri ile güçlü bir ses ve dokunsal geri bildirim sunuyor. Üstelik, yalnızca 350 gram ağırlığıyla oldukça taşınabilir.

Cihaz, Lenovo'nun ZUI 16.1 arayüzüyle çalışıyor ve 6.550 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. Bu batarya, 14,6 saatlik video izleme veya 8,9 saatlik oyun oynama süresi sunarak, gün boyunca kesintisiz bir deneyim vaat ediyor.

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Lenovo Legion Y700 2024'ün global versiyonu ne zaman çıkacak?