Honor’un yeni Pro modeli tam bir fiyat performans ürünü olabilir

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Honor, bu ay sonunda Honor 300 serisi akıllı telefonlarını tanıtmayı planlıyor. 300 serisine ait çeşitli modellerin Çin’deki 3C yetkilisi tarafından onaylandığı bildirildi. Ayrıca bu modeller, ülkenin MIIT veri tabanına da eklendi. Serideki modellerden birinin uydu bağlantısını desteklediği belirtiliyor. Aynı zamanda duyumcu Digital Chat Station, Honor 300 serisi hakkında bazı bilgileri paylaştı.

Honor 300 serisinin MIIT sertifikasında, AMP-AN00, AMP-AN10, AMG-AN00 ve AMM-AN10 gibi varyantlar yer alıyor. Bu modellerden AMM-AN10’un Beiduo uydu bağlantısıyla mesajlaşmayı desteklediği ifade edildi. Bu özellik, ağ kapsamının olmadığı durumlarda acil iletişim için kritik bir işlev sunuyor. Bu modelin, serinin en üst modeli olan Honor 300 Pro+ olabileceği düşünülüyor. MIIT sertifikasında ayrıca Honor 300 Pro+ modelinin 12 GB RAM ile 256 GB veya 512 GB depolama seçeneklerine sahip olacağı bilgisi yer alıyor.

Duyumcu Digital Chat Station’a göre, Honor 300 serisi, ultrasonik ekran altı parmak izi sensörüyle gelecek. Ancak, cihaz hakkında başka detaylar paylaşılmadı.

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Honor 300 serisinin teknik özelliklerine dair bazı söylentiler bulunuyor. Honor 300 modelinin düz bir OLED panelle gelmesi beklenirken, Pro ve Pro+ modellerinin mikro dört kavisli OLED ekran tasarımına sahip olacağı belirtiliyor. Tüm modellerin 1.5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızını desteklemesi bekleniyor. Pil kapasiteleri hakkında henüz bir bilgi bulunmamakla birlikte, cihazların 100W hızlı kablolu şarj desteği sunacağı ifade ediliyor. Pro modellerin kablosuz şarj desteği de sunabileceği öngörülüyor.

Yonga seti tarafında, standart modelin Snapdragon 7 Gen 3 işlemciyle gelmesi bekleniyor. Pro modellerde ise daha güçlü olan Snapdragon 8 Gen 3 işlemcinin yer alacağı söyleniyor. Kamera tarafında, Honor 300’ün tek bir 50 MP ön kameraya sahip olması beklenirken, Pro modellerin 50 MP’lik çift ön kamera sunacağı belirtiliyor. Arka kamera kurulumunda ise Honor 300 hakkında bilgi bulunmamakla birlikte, Pro modellerin 50 MP’lik üçlü kamera kurulumuna sahip olacağı tahmin ediliyor. Honor 300 Pro+ modelinin periskop telefoto kameraya, Pro modelinin ise telefoto kameraya sahip olacağı iddia ediliyor.

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