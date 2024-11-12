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    Oppo Find X8 serisinin global pazara dair tüm detayları gün yüzüne çıktı

    Akıllı telefon meraklılarının heyecan içerisinde beklediği Oppo Find X8 serisine ait neredeyse tüm detaylar ortaya çıktı. İşte serinin global pazarda boy göstereceği özellikleri.

    Opop Find X8 serisi global pazara hangi özelliklerle gelecek?

    Oppo, Çin'de gerçekleştirdiği başarılı lansmanın ardından, amiral gemisi Find X8 serisini 21 Kasım’da küresel pazara sunmaya hazırlanıyor. Seride Find X8 ve Find X8 Pro modelleri yer alıyor ve bu cihazlar, başta Hindistan olmak üzere uluslararası kullanıcılara tanıtılacak.

    Find X8 serisi, üstün ekran özellikleriyle dikkat çekiyor. Find X8, 6.59 inç boyutunda, 1.5K çözünürlükte AMOLED düz bir ekranla geliyor. Cihazın 1.45 mm gibi oldukça ince çerçeveleri, kesintisiz bir görsel deneyim sunuyor. Find X8 Pro ise 6.8 inç büyüklüğünde, LTPO teknolojisine sahip mikro kavisli bir AMOLED ekran ile donatılmış durumda. Her iki model de 120 Hz adaptif yenileme hızıyla akıcı bir kullanım sunuyor. 4500 nit parlaklık seviyesine ulaşabilen ekranlar, güneş ışığı altında dahi mükemmel bir görünürlük sağlıyor. Ayrıca ön ve arka yüzeyde Oppo Crystal Shield cam kullanılarak cihazların dayanıklılığı artırılmış.

    Cihazlar, MediaTek’in 3 nm mimariye sahip en yeni Dimensity 9400 yonga setiyle güçlendiriliyor. Bu işlemci, yüksek performans ve enerji verimliliği sağlıyor. Ayrıca 16 GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 1 TB’a kadar UFS 4.0 depolama seçenekleri ile donatılan cihazlar, yüksek depolama kapasitesi ve sorunsuz bir kullanım sunuyor.

    Find X8 serisi, yenilikçi çift periskop kamera sistemiyle fark yaratıyor. Find X8, 50 MP çözünürlükte üçlü kamera sistemi ve 3x periskop telefoto lens ile gelirken, Find X8 Pro’da 3x ve 6x optik zoom sağlayan çift 50 MP periskop lens içeren dörtlü bir kamera sistemi bulunuyor. Oppo’nun yeni Üçlü Prizma Katlanabilir Yansıma teknolojisi, zoom kalitesini artırırken kamera modülünün ağırlığını ve kalınlığını azaltıyor. Kamera sistemi, hızlı erişim için bir tuşla anında açılabiliyor.

    Oppo, kamera deneyimini ileri taşıyan çeşitli yazılımlar da sunuyor. AI destekli Teleskopik Zoom ve HyperTone Görüntü Motoru, farklı ışık koşullarında daha net ve dengeli fotoğraflar çekmeye olanak tanıyor. Ayrıca, 120x’e kadar dijital zoom sağlayan yapay zeka destekli özellikler, uzun mesafelerde bile detayları net bir şekilde yakalıyor. Dolby Vision desteği sayesinde, videolar daha canlı renklerle kaydedilebiliyor. 12 bit işleme ile videolarda parlaklık ve kontrast mükemmel şekilde ayarlanabiliyor. Ayrıca dört mikrofonlu mekansal ses kaydı, görsel kaliteyi tamamlayan zengin bir ses deneyimi sunuyor. Hasselblad iş birliğiyle geliştirilen özel bir mod, fotoğrafçılıkta renk doğruluğu ve dinamik aralık gibi alanlarda üst düzey bir kalite sağlıyor.

    Batarya tarafında ise Find X8, 5630 mAh kapasiteye sahipken, X8 Pro’da bu değer 5910 mAh’a yükseliyor. Her iki cihaz da 80W hızlı şarj, 50W kablosuz şarj ve 10W tersine şarj desteği sunarak kullanıcıların şarj konusundaki ihtiyaçlarını karşılıyor.

    Serinin fiyatlarına bakıldığında, Çin'de Find X8’in başlangıç modeli yaklaşık 600$ iken, X8 Pro’nun en üst modeli 1000$ civarında bir fiyata sahip. Ancak küresel pazardaki fiyatların bu değerlerden daha yüksek olması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 saat önce

    Kanser oldum aynı şeyi izlemekten. Destek konusuna destek olun: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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