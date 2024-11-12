Oppo Find X8 serisinin global pazara dair tüm detayları gün yüzüne çıktı

Oppo, Çin'de gerçekleştirdiği başarılı lansmanın ardından, amiral gemisi Find X8 serisini 21 Kasım’da küresel pazara sunmaya hazırlanıyor. Seride Find X8 ve Find X8 Pro modelleri yer alıyor ve bu cihazlar, başta Hindistan olmak üzere uluslararası kullanıcılara tanıtılacak.

Find X8 serisi, üstün ekran özellikleriyle dikkat çekiyor. Find X8, 6.59 inç boyutunda, 1.5K çözünürlükte AMOLED düz bir ekranla geliyor. Cihazın 1.45 mm gibi oldukça ince çerçeveleri, kesintisiz bir görsel deneyim sunuyor. Find X8 Pro ise 6.8 inç büyüklüğünde, LTPO teknolojisine sahip mikro kavisli bir AMOLED ekran ile donatılmış durumda. Her iki model de 120 Hz adaptif yenileme hızıyla akıcı bir kullanım sunuyor. 4500 nit parlaklık seviyesine ulaşabilen ekranlar, güneş ışığı altında dahi mükemmel bir görünürlük sağlıyor. Ayrıca ön ve arka yüzeyde Oppo Crystal Shield cam kullanılarak cihazların dayanıklılığı artırılmış.

Hangi amiral gemisi model ne zaman satışa sunulacak? 2 gün önce eklendi

Cihazlar, MediaTek’in 3 nm mimariye sahip en yeni Dimensity 9400 yonga setiyle güçlendiriliyor. Bu işlemci, yüksek performans ve enerji verimliliği sağlıyor. Ayrıca 16 GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 1 TB’a kadar UFS 4.0 depolama seçenekleri ile donatılan cihazlar, yüksek depolama kapasitesi ve sorunsuz bir kullanım sunuyor.

Find X8 serisi, yenilikçi çift periskop kamera sistemiyle fark yaratıyor. Find X8, 50 MP çözünürlükte üçlü kamera sistemi ve 3x periskop telefoto lens ile gelirken, Find X8 Pro’da 3x ve 6x optik zoom sağlayan çift 50 MP periskop lens içeren dörtlü bir kamera sistemi bulunuyor. Oppo’nun yeni Üçlü Prizma Katlanabilir Yansıma teknolojisi, zoom kalitesini artırırken kamera modülünün ağırlığını ve kalınlığını azaltıyor. Kamera sistemi, hızlı erişim için bir tuşla anında açılabiliyor.

Oppo, kamera deneyimini ileri taşıyan çeşitli yazılımlar da sunuyor. AI destekli Teleskopik Zoom ve HyperTone Görüntü Motoru, farklı ışık koşullarında daha net ve dengeli fotoğraflar çekmeye olanak tanıyor. Ayrıca, 120x’e kadar dijital zoom sağlayan yapay zeka destekli özellikler, uzun mesafelerde bile detayları net bir şekilde yakalıyor. Dolby Vision desteği sayesinde, videolar daha canlı renklerle kaydedilebiliyor. 12 bit işleme ile videolarda parlaklık ve kontrast mükemmel şekilde ayarlanabiliyor. Ayrıca dört mikrofonlu mekansal ses kaydı, görsel kaliteyi tamamlayan zengin bir ses deneyimi sunuyor. Hasselblad iş birliğiyle geliştirilen özel bir mod, fotoğrafçılıkta renk doğruluğu ve dinamik aralık gibi alanlarda üst düzey bir kalite sağlıyor.

Batarya tarafında ise Find X8, 5630 mAh kapasiteye sahipken, X8 Pro’da bu değer 5910 mAh’a yükseliyor. Her iki cihaz da 80W hızlı şarj, 50W kablosuz şarj ve 10W tersine şarj desteği sunarak kullanıcıların şarj konusundaki ihtiyaçlarını karşılıyor.

Serinin fiyatlarına bakıldığında, Çin'de Find X8’in başlangıç modeli yaklaşık 600$ iken, X8 Pro’nun en üst modeli 1000$ civarında bir fiyata sahip. Ancak küresel pazardaki fiyatların bu değerlerden daha yüksek olması bekleniyor.

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Opop Find X8 serisi global pazara hangi özelliklerle gelecek?