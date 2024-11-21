Honor 300'ün özellikleri ve görselleri ortaya çıktı: Oldukça ince olacak

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Tam Boyutta Gör Honor'un yakında tanıtılacak olan 300 serisinin standart modeli Honor 300 ile ilgili önemli ayrıntılar ve görseller ortaya çıktı. Bütçe dostu telefon, şık tasarımı ve inceliğiyle dikkat çekiyor.

Honor 300 beklenen özellikleri

Sızan bilgilere göre Honor 300, 50 MP çözünürlüğünde iki adet kameraya sahip olacak. İşlemci tarafında ise Snapdragon 7 Gen 3'ün telefona güç vermesi bekleniyor. İnce gövdeye sahip olması beklenen Honor 300, 6,97 mm kalınlığıyla piyasadaki en ince telefonlardan biri olacak. Telefonun dört konfigürasyona sahip olması bekleniyor.

8 GB + 256 GB

12 GB + 256 GB

12 GB + 512 GB

16 GB + 512 GB

Pro modellerin aksine düz ekran tasarımına sahip olacak olan Honor 300, pembe, yeşil, beyaz ve gri olmak üzere dört renk seçeneğiyle gelecek.

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Seride ayrıca Honor 300 Pro ve 300 Pro Plus modelleri yer alacak. Snapdragon 8 Gen 3 ile gelmesi beklenen modeller, temel modeldeki optik parmak okuyucu yerine ultrasonik parmak izi okuyucuya sahip olacak. Pro versiyonda 50 MP üçlü kamera kurulumuna yer verilmesi bekleniyor. Pro Plus'da ise üç kameradan birinin periskop telefoto olacağı söyleniyor. Ek olarak bütün modellerin 100 W hızlı şarj desteği sunacağını belirtelim.

Honor 300 serisinin bu yıl bitmeden duyurulması bekleniyor.

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