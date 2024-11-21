Honor 300'ün özellikleri ve görselleri ortaya çıktı: Oldukça ince olacak

Honor 300 beklenen özellikleri
Sızan bilgilere göre Honor 300, 50 MP çözünürlüğünde iki adet kameraya sahip olacak. İşlemci tarafında ise Snapdragon 7 Gen 3'ün telefona güç vermesi bekleniyor. İnce gövdeye sahip olması beklenen Honor 300, 6,97 mm kalınlığıyla piyasadaki en ince telefonlardan biri olacak. Telefonun dört konfigürasyona sahip olması bekleniyor.
- 8 GB + 256 GB
- 12 GB + 256 GB
- 12 GB + 512 GB
- 16 GB + 512 GB
Pro modellerin aksine düz ekran tasarımına sahip olacak olan Honor 300, pembe, yeşil, beyaz ve gri olmak üzere dört renk seçeneğiyle gelecek.
Seride ayrıca Honor 300 Pro ve 300 Pro Plus modelleri yer alacak. Snapdragon 8 Gen 3 ile gelmesi beklenen modeller, temel modeldeki optik parmak okuyucu yerine ultrasonik parmak izi okuyucuya sahip olacak. Pro versiyonda 50 MP üçlü kamera kurulumuna yer verilmesi bekleniyor. Pro Plus'da ise üç kameradan birinin periskop telefoto olacağı söyleniyor. Ek olarak bütün modellerin 100 W hızlı şarj desteği sunacağını belirtelim.
Honor 300 serisinin bu yıl bitmeden duyurulması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.