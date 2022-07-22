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    Honor X8 5G tanıtıldı: İşte özellikleri

    Honor, Mart 2022’de Honor X8 akıllı telefonunu tanıtmıştı. Şimdi de 5G modelini tanıttılar. Honor X8 5G, 4G modelle hemen hemen aynı tasarımda ancak daha düşük teknik özelliklere sahip.
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    honor x8 5g tanıtıldı

    Honor X8 akıllı telefon geçtiğimiz Mart ayında tanıtılmıştı. Bugün, 5G modeli tanıtıldı. Honor X8 5G, ilginç olarak 4G sürümüne kıyasla daha düşük donanımla geliyor. İşte Honor X8 5G’nin özellikleri:

    60Hz LCD ekran

    Honor X8 5G akıllı telefon, Full HD+ çözünürlüğe kadar çıkan ve 60Hz yenileme hızı sunan 6.5 inç LCD ekranla geliyor. Damla çentiğin içinde 8 megapiksel selfie kamera mevcut. Telefonun arkasını çevirdiğimizde üçlü kamera kurulumu (48 megapiksel ana, 2 megapiksel makro, 2 megapiksel derinlik algılayıcı) bizleri karşılıyor.

    Snapdragon 480 Plus işlemci

    Honor X8 5G modeline Qualcomm Snapdragon 480 Plus işlemci güç sağlıyor. 6GB RAM 128GB depolama alanına sahip olan telefon 5000 mAh bataryadan güç alıyor. Honor pilin 22.5W hızlı şarjı desteklediğini belirtiyor.

    Yana konumlandırılmış parmak izi sensörü ile gelen telefon çift SIM kullanımını destekliyor. Bluetooth 5.2, NFC, USB-C portu ve 3.5mm kulaklık girişi gibi olağan bağlantı seçenekleriyle geliyor.

    honor x8 5g özellikleri
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    Fiyat açıklanmadı

    Honor X8 5G fiyatı henüz açıklanmadı. Gece yarısı siyahı, okyanus mavisi ve titanyum gümüş renk seçenekleriyle satışa sunulacak.

    Honor X8 5G özellikleri

    • Ekran: 6.5 inç, 20:9, 1600x720, TFTLCD
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 480 Plus
    • Grafik işlemci: Adreno 619
    • Bellek: 6GB RAM
    • Depolama: 128GB
    • Arka kamera: 48MP (f/1.8) ana, 2MP (f/2.4) derinlik, 2MP (f/2.4) makro
    • Ön kamera: 8MP (f/2.0)
    • Batarya: 5000 mAh (22.5w kablolu hızlı şarj)
    • İşletim sistemi: Android 11, Magic UI 4.2
    • Boyut: 163.66 x 75.13 mm x 8.68 mm
    • Ağırlık: 194 g
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