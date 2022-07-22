Honor X8 5G tanıtıldı: İşte özellikleri

Honor, Mart 2022’de Honor X8 akıllı telefonunu tanıtmıştı. Şimdi de 5G modelini tanıttılar. Honor X8 5G, 4G modelle hemen hemen aynı tasarımda ancak daha düşük teknik özelliklere sahip.