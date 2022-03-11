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    Honor X8 tanıtıldı: iPhone tasarımından ilham alan orta sınıf Android telefon

    Çinli üretici Honor yeni bir orta sınıf akıllı telefon piyasaya sürdü. Honor X8 adı altında pazara giriş yapan model 90 Hz ekran, Snapdragon 680 işlemci ve 64 megapiksel ana kamera ile geliyor.
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    Honor X8 tanıtıldı: İşte özellikleri
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    Honor markası bir süredir söylentileri dolanan Honor X8 modelini duyurdu. Çinli şirket herhangi bir özel lansman düzenlemeden akıllı telefonun tanıtım sayfasını resmi web sitesinde yayınladı. Henüz fiyat etiketi açıklanmadığı için sadece özelliklerini değerlendirme şansına sahibiz.

    Honor X8 düz kenarları ve özellikle arka tasarımı ile iPhone'ları andırıyor. Akıllı telefonda 90 Hz yenileme hızı ve Full HD+ çözünürlük sunan 6.7 inç LCD ekrana yer verilimiş. Ekran-gövde oranının %93.6 olduğunu belirtelim. 163.4 x 74.7 x 7.45 mm boyutlarında, ağırlığı ise 177 gram.

    Honor X8 tanıtıldı: İşte özellikleri
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    Cihazın kalbinde Qualcomm Snapdragon 680 işlemci var. Bu yonga setine 6 GB RAM (+2 GB sanal RAM) ve 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Honor X8'in kutudan Android 11 tabanlı Magic UI 4.2 ile çıktığını belirtelim. İhtiyaç duyduğu enerjini ise 22.5 watt hızlı şarj özellikli 4.000 mAh pilinden alıyor.

    Honor X8 tanıtıldı: İşte özellikleri
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    Dörtlü arka kamera

    Honor X8, 1080p video çekebilen 16 megapiksel ön kamera barındırıyor. Arka panelinde ise 64 megapiksel ana sensör, 5 megapiksel ultra geniş açılı lens, 2 megapiksel derinlik sensörü ve 2 megapiksel makro sensörden oluşan dörtlü kamera sistemi mevcut.

    Honor X8 tanıtıldı: İşte özellikleri
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    Akıllı telefonun diğer özelliklerini 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, USB-C bağlantı noktası, 3.5 mm kulaklık girişi, yapay zeka özellikli yüz tanıma ile kilit açma ve yana yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı olarak sıralayabiliriz. Honor X8'in Avrupa pazarında satışa çıkması bekleniyor.

    Honor X8 tanıtıldı: İşte özellikleri
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    Honor X8 Özellikleri:

    • Ekran: 6.7 inç LCD, Full HD+, 90 Hz
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 680
    • RAM: 6 GB
    • Depolama: 128 GB
    • İşletim sistemi: Android 11 (Magic UI 4.2)
    • Arka kamera: 64 + 5 + 2 + 2 megapiksel
    • Ön kamera: 16 megapiksel
    • Batarya: 4.000 mAh, 22.5W hızlı şarj
    • Bağlantı: 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, USB-C portu, 3.5 mm kulaklık girişi
    • Boyutlar: 163.4 x 74.7 x 7.45 mm
    • Ağırlık: 177 gr
    • Renkler: Gri, Mavi ve Siyah
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