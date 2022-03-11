Honor X8 tanıtıldı: iPhone tasarımından ilham alan orta sınıf Android telefon

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Honor markası bir süredir söylentileri dolanan Honor X8 modelini duyurdu. Çinli şirket herhangi bir özel lansman düzenlemeden akıllı telefonun tanıtım sayfasını resmi web sitesinde yayınladı. Henüz fiyat etiketi açıklanmadığı için sadece özelliklerini değerlendirme şansına sahibiz.

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Honor X8 düz kenarları ve özellikle arka tasarımı ile iPhone'ları andırıyor. Akıllı telefonda 90 Hz yenileme hızı ve Full HD+ çözünürlük sunan 6.7 inç LCD ekrana yer verilimiş. Ekran-gövde oranının %93.6 olduğunu belirtelim. 163.4 x 74.7 x 7.45 mm boyutlarında, ağırlığı ise 177 gram.

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Cihazın kalbinde Qualcomm Snapdragon 680 işlemci var. Bu yonga setine 6 GB RAM (+2 GB sanal RAM) ve 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Honor X8'in kutudan Android 11 tabanlı Magic UI 4.2 ile çıktığını belirtelim. İhtiyaç duyduğu enerjini ise 22.5 watt hızlı şarj özellikli 4.000 mAh pilinden alıyor.

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Dörtlü arka kamera

Honor X8, 1080p video çekebilen 16 megapiksel ön kamera barındırıyor. Arka panelinde ise 64 megapiksel ana sensör, 5 megapiksel ultra geniş açılı lens, 2 megapiksel derinlik sensörü ve 2 megapiksel makro sensörden oluşan dörtlü kamera sistemi mevcut.

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Akıllı telefonun diğer özelliklerini 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, USB-C bağlantı noktası, 3.5 mm kulaklık girişi, yapay zeka özellikli yüz tanıma ile kilit açma ve yana yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı olarak sıralayabiliriz. Honor X8'in Avrupa pazarında satışa çıkması bekleniyor.

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Honor X8 Özellikleri:

Ekran: 6.7 inç LCD, Full HD+, 90 Hz

6.7 inç LCD, Full HD+, 90 Hz İşlemci: Qualcomm Snapdragon 680

Qualcomm Snapdragon 680 RAM: 6 GB

6 GB Depolama: 128 GB

128 GB İşletim sistemi: Android 11 (Magic UI 4.2)

Android 11 (Magic UI 4.2) Arka kamera: 64 + 5 + 2 + 2 megapiksel

64 + 5 + 2 + 2 megapiksel Ön kamera: 16 megapiksel

16 megapiksel Batarya: 4.000 mAh, 22.5W hızlı şarj

4.000 mAh, 22.5W hızlı şarj Bağlantı: 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, USB-C portu, 3.5 mm kulaklık girişi

4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, USB-C portu, 3.5 mm kulaklık girişi Boyutlar: 163.4 x 74.7 x 7.45 mm

163.4 x 74.7 x 7.45 mm Ağırlık: 177 gr

177 gr Renkler: Gri, Mavi ve Siyah

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