NFC nedir, ne işe yarar?

Tam Boyutta Gör

NFC özelliği, hemen her Android telefon ve iPhone’da var. Peki, akıllı telefonlarda NFC ne işe yarıyor? NFC ile neler yapılabilir? NFC özelliği nasıl kullanılır? Yakın Alan İletişimi ya da daha sık kullandığımız şekliyle NFC teknolojisi hakkında tüm merak edilen soruların cevabı rehber yazımızda.

Paralel gerçeklik nedir? Bu teknoloji hayatımıza neler getirecek? 1 gün önce eklendi

NFC özelliği

Çoğu akıllı telefon, daha çok NFC olarak bilinen Yakın Alan İletişim teknolojisi ile donatılmıştır. Kısaca yakın kablosuz iletişim standardı diyebileceğimiz NFC, WiFi veya Bluetooth’tan farklı olarak etkileşimi son derece kısa bir menzille sınırlı. Akllı telefonların yanı sıra bazı tabletlerde, hoparlörlerde, Nintendo Switch ve 3DS gibi oyun konsollarında bile NFC bağlantısı bulunuyor.

NFC, kısa menzili göz önüne alındığında kağıt üzerinde biraz sönük kalsa da çoğumuzun değerini bilmediği, hafife aldığı aslında oldukça kullanışlı bir özellik. Bu yazıda NFC’nin ne olduğuna ve nasıl çalıştığına hızlıca göz atıyoruz. Gerçek dünyada bu teknolojiyle en çok nerede karşılaşacağınızdan da bahsedeceğiz.

Tam Boyutta Gör

NFC nedir, nasıl çalışır?

NFC özelliği nedir? sorusuna kısa bir cevap verdik. Peki, NFC nasıl çalışıyor? NFC, tamamıyla yeni bir teknoloji değil. Onlarca yıldır var olan RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama) teknolojisinin basit bir evrimi. Bir ofis binasına veya otel odasına girmek için bir anahtar kart kullandıysanız nasıl çalıştığını zaten biliyorsunuzdur.

Hem RFID hem de NFC, en azından kısa menzilli uygulamalar için endüktif kuplaj ilkesine göre çalışıyor. Temelde, bir bobinden elektrik akımı geçirerek manyetik alan oluşturan okuyucu cihazı içeriyor. Etiket (kendi bobini ile) yakına getirildiğinde alan etiket içinde bir elektrik akımı indüklüyor. İlk uyuşma sağlandığında etikette saklanan tüm veriler kablosuz olarak okuyucuya iletiliyor.

RFID ve NFC arasındaki temel fark, iletim aralığında yatıyor. RFID, genelde daha uzun mesafelerde kullanılıyor. Örneğin; bazı ülkeler yol ücretlerini otomatik olarak RFID aracılığıyla topluyor. Etiketler genellikle araçların ön camlarına yapıştırılıyor ve sadece gişelerden geçmeniz yeterli oluyor. RFID etiketi bir güç kaynağıyla donatıldığında iletişim daha da uzun mesafelerde gerçekleşebiliyor.

Bununla birlikte NFC, yalnızca birkaç santimetrelik bir maksimum menzile sahip. Çoğu akıllı telefonla ilişkili uygulamada yazılımın yalnızca fiziksel temas halinde iletişimi başlattığını görürsünüz. Bu, hassas verileri aktarmak için de kullanılan bir teknoloji olduğundan yanlış işlemlerin başlatılmaması adına bir önlemdir.

Dikkat çeken bir diğer nokta da NFC cihazlarının hem okuyucu hem de etiket görevi görebilmesi. Bu çift yönlü yetenek, farklı türde uygulamalar için tek bir donanım (akıllı telefonunuz gibi) kullanmanıza olanak tanıyor.

Tam Boyutta Gör

NFC özelliği olan telefonlar

NFC, birkaç yıldır akıllı telefonlarda temel bir özellik oldu. Hatırlayacağınız üzere, 2010’da Nexus S modeli NFC teknolojisinin dahil edildiği ilk Android cihazdı. Peki, NFC özelliği olan iPhone'lar hangileri? Apple, bu teknolojiyi 2014 yılında benimsedi; iPhone 6 modelinden beri tüm iPhone’larda NFC bağlantısı mevcut. Benzer şekilde Xiaomi Mi Band gibi fitness takipçilerinden Apple Watch gibi akıllı saatlere de bu teknoloji dahil edildi.

Günümüzde yalnızca bazı alt seviye cihazların bazılarında NFC bağlantısını görmüyoruz. Bununla birlikte NFC’nin önemi ülkeye göre değişebiliyor. Bu amaçla Xiaomi gibi bazı üreticiler teknolojinin düşük düzeyde benimsenmesi nedeniyle belirli pazarlarda bu teknolojiyi atlıyor.

NFC kullanım alanları

Veri aktarımı

Mobil ödeme

Hızlı eşleştirme

Toplu ulaşım

Oyun

Ev otomasyonu

Bankacılık

2011’de Android Ice Cream Sandwich’in yayınlanmasıyla Google, Android Beam özelliğini kullanıma sundu. Bu özellik, ekrandaki içeriği veya verileri diğer NFC özellikli cihazlara aktarmanıza izin veriyor. Tek yapmanız gereken her iki cihazın arkasına dokundurmak ve aktarım isteğini kabul etmek. Android Beam, yakın zamanda yerini Bluetooth ve WiFi Direct teknolojilerini kullanan Nearby Share’a bıraktı.

Samsung Pay, Google Pay, Apple Pay, temassız ödemeler için akıllı telefonunuzun NFC çipini kullanır. Günümüzde çoğu banka ve kredi kartında zaten yerleşik bir NFC etiketi var. Samsung Pay, Google Pay ve Apple Pay uygulamaları banka ve finans kuruluşlarının izniyle bu etiketleri taklit eder. Ayarlandıktan sonra tek yapmanız gereken akıllı telefonunuzu veya giyilebilir cihazınızı kart okuyucuya yaklaştırmak.

NFC’nin rahatlığı, ekranı olmayan cihazlara kadar uzanır. Birçok kablosuz hoparlör ve kulaklık, akıllı telefonunuzla eşleşmek için NFC’yi kullanır. Bazı kameralar kolay fotoğraf ve video aktarımı için WiFi Direct bağlantısını hızlı bir şekilde başlatmak için de NFC’yi kullanır.

Hong Kong, Singapur, Londra dahil birçok şehirde toplu taşımada bir erişim kontrol mekanizma biçimi olarak NFC tabanlı kartlar kullanılıyor. Bazı sistemler Google Pay gibi ödeme uygulamalarıyla uyumlu, bu nedenle kartı yanınızda taşımanıza gerek kalmıyor. Toplu ulaşım kolaylığı ülkemiz için de geçerli. Toplu taşımada kart taşımak zorunda değilsiniz; sadece cep telefonunuzu taşıyarak istediğiniz yere ulaşabiliyorsunuz.

Tam Boyutta Gör

Nintendo, fiziksel oyuncakları oyunlara bağlamak için NFC teknolojisini kullanıyor. Gömülü NFC çipi içeren figürler veya kartları Nintendo Switch veya 3DS’in yanına getirdiğinizde otomatik olarak belirli bir oyun için size ek karakterler, seviyeler veya bonus öğeler veriyor.

Apple’ın HomeKit’i gibi akıllı ev platformları da NFC’yi destekliyor. Hem Android hem de iOS’ta uygulamaları kullanarak cihazları veya otomasyonu kontrol etmek için kullanıma hazır NFC etiketlerini yapılandırabilirsiniz.

Bir bankanın müşterisi olmak için şubeye gitmeniz gerekmiyor; Telefonunuzun NFC özelliğini aktifleştirip çipli T.C. kimlik kartınızı telefonunuzun arkasına tutarak taratmanız yeterli. Mobil internet bankacılığı şifrenizi unutmanız durumunda yine NFC özelliğinden faydalanarak şifrenizi yenileyebilirsiniz. Hatta temassız kredi kartınızı telefonunuza yaklaştırarak ve kart şifrenizi girerek mobil bankacılık giriş ekranına ulaşabilirsiniz.

Telefonda NFC özelliği nasıl açılır?

NFC açma, Android telefon ve iPhone’larda farklı. iPhone’da NFC’yi açmanız gerekmiyor. iOS gerektiğinde Apple Pay gibi uygulamalar için NFC’yi otomatik olarak etkinleştiriyor. Android’de NFC’yi açmak için Ayarlar - Bağlı Cihazlar - Ağ ve Paylaşım altında NFC’ye gitmeniz gerekiyor. Ayarlarda arama işlevini kullanarak daha hızlı ulaşabilirsiniz.

Telefonda NFC nasıl kapatılır?

NFC kapatma, iPhone’da mümkün değil. Özellik varsayılan olarak her zaman açık. Android telefonda NFC’yi kapatmak için Ayarlar - Bağlı Cihazlar - Ağ ve Paylaşım menüsü altında NFC’ye ulaşabilirsiniz.

Telefonda NFC özelliği var mı?

Telefonumda NFC var mı, bunu nasıl anlarım? diye soruyorsanız, 2015 veya daha yeni bir iPhone kullanıcısıysanız NFC için gerekli donanım telefonunuzda mevcut. Android’de Ayarlar - Bağlı Cihazlar - Ağ ve Paylaşım menüsüne giderek veya ayarlardan aratarak ya da hızlı ayarlar menüsünden telefonunuzda olup olmadığını görebilirsiniz.

Tam Boyutta Gör

NFC etiketi nedir?

NFC etiketi, bir bakır bobin ve bir miktar depolamadan oluşan küçük bir entegre devredir. Güç kaynağı olmadığından yalnızca yanına başka bir NFC cihazı getirildiğinde bu etikete veri okunabilir veya yazılabilir. NFC cihazının yakınlığı etikette güç oluşturur ve veri iletimini sağlar.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.