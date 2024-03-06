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    Anlık Bildirim

    Horizon Forbidden West için PC sistem gereksinimleri açıklandı!

    Sony'nin yayınladığı Horizon Zero Dawn'ın devam oyunu Horizon Forbidden West için PC sistem gereksinimleri paylaşıldı. PS5 özel oyunu, minimum GTX 1650 istiyor.
    Horizon Forbidden West için PC sistem gereksinimleri açıklandı! Tam Boyutta Gör
    Sony tarafından yayınlanan ve geliştiriciliğini Guerrilla Games'in yaptığı Horizon Forbidden West, 21 Mart tarihinde oyuncularla buluşacak. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, oyunun minimum ve önerilen sistem gereksinimleri belli oldu. Horizon Forbidden Westnasıl bir sisteme ihtiyaç duyacak? Gelin hep birlikte göz atalım.

    Horizon Forbidden West için PC sistem gereksinimleri

    Aktarıldığı kadarıyla Horizon Forbidden West, serinin önceki oyununa kıyasla daha geniş bir donanım yelpazesine destek sunacak. Paylaşılan sistem gereksinimlerine göre Forbidden West için istenen en düşük ekran kartı, GTX1650 4GB veya RX 5500 XT 4GB. Ayrıca kullanıcıların minimum 16GB RAM, 150GB SSD depolama ve Intel Core i3-8100 veya Ryzen 3 1300X işlemciye ihtiyacı olacak.

    Önerilen sistem gereksinimleri arasında ise, Intel Core i5-8600, AMDRyzen 7 3600 işlemci, 16GB RAM ve GeForce GTX 3060, Radeon RX 5700 ekran kartları yer alıyor. Ayrıca bu ayarların FullHD çözünürlük için belirtildiğini hatırlatalım. 2K ve 4K ayarlarda ise, listeye RTX 3070/RX 6800 ve RTX 4080/RX7900XT'nin dahil edildiğini görüyoruz.

    Horizon Forbidden West için PC sistem gereksinimleri açıklandı! Tam Boyutta Gör
    Ayrıca Horizon Forbidden West, PC kullanıcıları için DLSS, FSR ve XeSS gibi teknolojilerle geliyor. 21 Mart tarihinde çıkış yapacak oyunun halihazırda, Steam (59.99 dolar) ve Epic Games (1.499 TL) üzerinden ön siparişe açıldığını hatırlatalım.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 3 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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