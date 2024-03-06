Tam Boyutta Gör Sony tarafından yayınlanan ve geliştiriciliğini Guerrilla Games'in yaptığı Horizon Forbidden West, 21 Mart tarihinde oyuncularla buluşacak. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, oyunun minimum ve önerilen sistem gereksinimleri belli oldu. Horizon Forbidden Westnasıl bir sisteme ihtiyaç duyacak? Gelin hep birlikte göz atalım.

Horizon Forbidden West için PC sistem gereksinimleri

Aktarıldığı kadarıyla Horizon Forbidden West, serinin önceki oyununa kıyasla daha geniş bir donanım yelpazesine destek sunacak. Paylaşılan sistem gereksinimlerine göre Forbidden West için istenen en düşük ekran kartı, GTX1650 4GB veya RX 5500 XT 4GB. Ayrıca kullanıcıların minimum 16GB RAM, 150GB SSD depolama ve Intel Core i3-8100 veya Ryzen 3 1300X işlemciye ihtiyacı olacak.

Önerilen sistem gereksinimleri arasında ise, Intel Core i5-8600, AMDRyzen 7 3600 işlemci, 16GB RAM ve GeForce GTX 3060, Radeon RX 5700 ekran kartları yer alıyor. Ayrıca bu ayarların FullHD çözünürlük için belirtildiğini hatırlatalım. 2K ve 4K ayarlarda ise, listeye RTX 3070/RX 6800 ve RTX 4080/RX7900XT'nin dahil edildiğini görüyoruz.

Tam Boyutta Gör Ayrıca Horizon Forbidden West, PC kullanıcıları için DLSS, FSR ve XeSS gibi teknolojilerle geliyor. 21 Mart tarihinde çıkış yapacak oyunun halihazırda, Steam (59.99 dolar) ve Epic Games (1.499 TL) üzerinden ön siparişe açıldığını hatırlatalım.

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Horizon Forbidden West için PC sistem gereksinimleri açıklandı!