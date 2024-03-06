Horizon Forbidden West için PC sistem gereksinimleri açıklandı!

Horizon Forbidden West için PC sistem gereksinimleri
Aktarıldığı kadarıyla Horizon Forbidden West, serinin önceki oyununa kıyasla daha geniş bir donanım yelpazesine destek sunacak. Paylaşılan sistem gereksinimlerine göre Forbidden West için istenen en düşük ekran kartı, GTX1650 4GB veya RX 5500 XT 4GB. Ayrıca kullanıcıların minimum 16GB RAM, 150GB SSD depolama ve Intel Core i3-8100 veya Ryzen 3 1300X işlemciye ihtiyacı olacak.
Önerilen sistem gereksinimleri arasında ise, Intel Core i5-8600, AMDRyzen 7 3600 işlemci, 16GB RAM ve GeForce GTX 3060, Radeon RX 5700 ekran kartları yer alıyor. Ayrıca bu ayarların FullHD çözünürlük için belirtildiğini hatırlatalım. 2K ve 4K ayarlarda ise, listeye RTX 3070/RX 6800 ve RTX 4080/RX7900XT'nin dahil edildiğini görüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.