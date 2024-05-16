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    Anlık Bildirim

    Horizon serisi büyüyor: LEGO Horizon Adventures ortaya çıktı

    Playstation Studios’un başarılı serilerinden olan Horizon, yakında yeni bir yapıma kavuşabilir. İddialara göre LEGO ve Playstation, LEGO Horizon Adventures için ortaklığa girmiş.
    Horizon: Zero Dawn Tam Boyutta Gör
    2017 yılında Playstation 4 için yayınlanan Horizon: Zero Dawn, kısa sürede Playstation Studios’un en sevilen yapımları arasına girmeyi başarmıştı. Daha sonra Horizon: Forbidden West için de yeşil ışık yakan Sony, iddialara göre seriye ilginç bir yapım eklemeye hazırlanıyor.

    LEGO Horizon Forbidden West yolda

    Oyun dünyasının güvenilir kaynaklarından olan Insider Gaming, Sony’nin LEGO Horizon Adventures adlı bir yapım üzerinde çalıştığını belirtti. Kaynağa göre bahsi geçen yapım, Horizon: Forbidden West’in LEGO tarzında yeniden tasarlanmış versiyonu olacak. Ayrıca iddialara göre yapım, diğer LEGO oyunlarının aksine oldukça iddialı grafiklere sahip olacak. Yapımı geliştiren stüdyo ise henüz belli değil.

    Lego Aloy Tam Boyutta Gör
    Oynanışı ve hikayesi ile Horizon: Forbidden West’i andırması beklenen LEGO Horizon Adventures henüz Lego veya Sony tarafından doğrulanmadı. Tom Henderson’a göre Playstation, yapımın fragmanını hazırlamış durumda ve çok yakında duyurulabilir. LEGO: Horizon Adventures muhtemelen Sony’nin mayıs ayında düzenleyeceği Playstation Showcase’te duyurulacaktır. Lego tarzında bir Horizon oyunu hakkında ne düşünüyorsunuz?
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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