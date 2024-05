Horizon serisi büyüyor: LEGO Horizon Adventures ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör 2017 yılında Playstation 4 için yayınlanan Horizon: Zero Dawn, kısa sürede Playstation Studios’un en sevilen yapımları arasına girmeyi başarmıştı. Daha sonra Horizon: Forbidden West için de yeşil ışık yakan Sony, iddialara göre seriye ilginç bir yapım eklemeye hazırlanıyor.

The Last of Us 2. sezondan ilk görseller paylaşıldı 22 sa. önce eklendi

LEGO Horizon Forbidden West yolda

Oyun dünyasının güvenilir kaynaklarından olan Insider Gaming, Sony’nin LEGO Horizon Adventures adlı bir yapım üzerinde çalıştığını belirtti. Kaynağa göre bahsi geçen yapım, Horizon: Forbidden West’in LEGO tarzında yeniden tasarlanmış versiyonu olacak. Ayrıca iddialara göre yapım, diğer LEGO oyunlarının aksine oldukça iddialı grafiklere sahip olacak. Yapımı geliştiren stüdyo ise henüz belli değil.

Tam Boyutta Gör Oynanışı ve hikayesi ile Horizon: Forbidden West’i andırması beklenen LEGO Horizon Adventures henüz Lego veya Sony tarafından doğrulanmadı. Tom Henderson’a göre Playstation, yapımın fragmanını hazırlamış durumda ve çok yakında duyurulabilir. LEGO: Horizon Adventures muhtemelen Sony’nin mayıs ayında düzenleyeceği Playstation Showcase’te duyurulacaktır. Lego tarzında bir Horizon oyunu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

LEGO Horizon Adventures çok yakında duyurulabilir