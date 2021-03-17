Horizon Zero Dawn dahil 10 farklı PlayStation oyunu ücretsiz olacak

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Play at Home etkinliği adı altından daha önce verilen oyunlarından ardından Sony, yeni ücretsiz oyunlarını ve tarihlerini açıkladı.

Ayrıca Bkz. "2. Dünya Savaşı temalı savaş oyunu Hell Let Loose, PS5 ve Xbox Series için duyuruldu"

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25 Mart ile 14 Mayıs tarihleri arasında Sony, PlayStation kullanıcıları için toplamda 10 farklı oyun hediye edecek. Bu etkinlik adı altında daha önce Ratched and Clank ve Uncharted: The Nathan Drake Collection hediye edilmişti.

25 Mart'ta Türkiye saati ile 06.00'dan 22 Nisan Türkiye saati ile 06.00'a kadar aşağıdaki oyunlar ücretsiz olacak. Oyunları PlayStation Mağazası'ndan ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz.

ABZU

Enter the Gungeon

Rez Infinite

Subnautica

The Witness

Astro Bot Rescue Mission (VR)

Moss (VR)

Thumper (VR)

Paper Beast (VR)

19 Nisan'da Türkiye saati ile 06.00'dan, 14 Mayıs Türkiye saati ile 06.00'a kadar da PlayStation'ın popüler oyunlarından Horizon Zero Dawn Complete Edition ücretsiz olacak. Oyunu PlayStation Mağazası'ndan ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz.

Eklediğiniz zaman oyunlar tamamen sizin olacak.

https://www.gematsu.com/2021/03/play-at-home-2021-10-additional-ps4-titles-available-for-free-this-spring

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