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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Horizon Zero Dawn dahil 10 farklı PlayStation oyunu ücretsiz olacak

    Sony Interactive Entertainment, Play at Home etkinliğinin yeni oyunları tanıttı. Önümüzdeki iki ay içerisinde toplamda 10 fakrlı oyun PlayStation'da ücretsiz bir şekilde verilecek.
    17 Mart 2021, 23:00 (Güncellendi, 14 sa.)
    6,1b
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    9
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Horizon Zero Dawn dahil 10 farklı PlayStation oyunu ücretsiz olacak
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    Play at Home etkinliği adı altından daha önce verilen oyunlarından ardından Sony, yeni ücretsiz oyunlarını ve tarihlerini açıkladı. 

    Ayrıca Bkz. "2. Dünya Savaşı temalı savaş oyunu Hell Let Loose, PS5 ve Xbox Series için duyuruldu"

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    25 Mart ile 14 Mayıs tarihleri arasında Sony, PlayStation kullanıcıları için toplamda 10 farklı oyun hediye edecek. Bu etkinlik adı altında daha önce Ratched and Clank ve Uncharted: The Nathan Drake Collection hediye edilmişti.

    25 Mart'ta Türkiye saati ile 06.00'dan 22 Nisan Türkiye saati ile 06.00'a kadar aşağıdaki oyunlar ücretsiz olacak. Oyunları PlayStation Mağazası'ndan ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz. 

    • ABZU 
    • Enter the Gungeon 
    • Rez Infinite 
    • Subnautica 
    • The Witness 
    • Astro Bot Rescue Mission (VR)
    • Moss (VR)
    • Thumper (VR)
    • Paper Beast (VR)

    19 Nisan'da Türkiye saati ile 06.00'dan, 14 Mayıs Türkiye saati ile 06.00'a kadar da PlayStation'ın popüler oyunlarından Horizon Zero Dawn Complete Edition ücretsiz olacak. Oyunu PlayStation Mağazası'ndan ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz.

    Eklediğiniz zaman oyunlar tamamen sizin olacak.



    https://www.gematsu.com/2021/03/play-at-home-2021-10-additional-ps4-titles-available-for-free-this-spring
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    D Dellialli 13 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen esmerbuyucu
    Bu kadar ağlanmaz. Yukarıda yazılı oyunlardan sadece Uncharted'i oynadım. Onu da arkadaştan aldım 2 haftalığına. Sonra zaten psn de bedava verildi ki kütüphaneme bile eklemedim :)

    Yani kendi kendinize avunmayı bırakın artık. exc exc... Yani 14 15 saatlik oyunları övün ama kendi aranızda övün. ama cidden komik. COD dediğin oyun 2 ayda 40 milyon download aldı. Zevkler ve renkler farklı.
    Bu kadar ağlanmaz. Yukarıda yazılı oyunlardan sadece Uncharted'i oynadım. Onu da arkadaştan aldım 2 haftalığına. Sonra zaten psn de bedava verildi ki kütüphane...
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    Yanıtla +5
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    HellShot (Erkan E.) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Horizon oynarken insanı alıp götüren nadir oyunlardan biri. Diğer oyunları bilmiyorum ama güzel haber. Hele benim gibi fiyatlardan dolayı oyun almayı bırakanlar için.
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    Lithium (Oğuzhan Özturgut) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Horizon Completenin secondary hakkını uzun zamandır elimde tutuyordum sanki hissetmiştim gibi bir kaç gün önce elimden çıkarmıştım. Çıkarırken de hafif pişmanlık duyuyordum belki tekrar oynardım diye çok iyi oldu bu. Oyunu final bossunu geçemeyince bırakmıştım mal gibi işin yoksa tekrar baştan oyna şimdi. Vaktim yok gerçi ne ara oynayacağım.
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    monacomen 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu oyunların böyle indirimli, bedava, ucuz ucuz verilmesinin tek manası var ileride tamamen bulut sistemine girecek ve tüm oyunlar tek bir abonelik fiyatı ile internet üzerinden son grafiklerle oynanabilecek. Şimdi ne kadar ucuz veya pahalı satarlarsa yanlarına kar.
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    trooe199 (Skinoski Sama) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Subnautica gayet güzel bir oynanış ve oyun süresi sunan bir oyun oynamadıysanız mutlaka alın ve oynayın pişman olmazsınız. Diğerleri hakkında çok yorum yapamayacağım.
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    brnbry 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    The Witness, Subnautica ve HZD'ye çok sevindim
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    esmerbuyucu (E. B.) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu oyunlar Game Pass'te olsa(belki de olan vardır) oynanılmaya vakitleri olmaz
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    D Dellialli 13 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) esmerbuyucu
    Bu kadar ağlanmaz. Yukarıda yazılı oyunlardan sadece Uncharted'i oynadım. Onu da arkadaştan aldım 2 haftalığına. Sonra zaten psn de bedava verildi ki kütüphaneme bile eklemedim :)

    Yani kendi kendinize avunmayı bırakın artık. exc exc... Yani 14 15 saatlik oyunları övün ama kendi aranızda övün. ama cidden komik. COD dediğin oyun 2 ayda 40 milyon download aldı. Zevkler ve renkler farklı.
    Yanıtla +5
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    1BilimAdamı (Hakan Altay) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Başlıkta yazılan Horizon oyunu, listede yok?
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    duren (Enes Durgun) 14 sa. ( Mesaj Silindi ) 1BilimAdamı
    Haberi tam okuyun.
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