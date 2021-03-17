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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2. Dünya Savaşı temalı savaş oyunu Hell Let Loose, PS5 ve Xbox Series için duyuruldu

    2019 yılında PC için Steam üzerinden erken erişime açılan II. Dünya Savaşı temalı oyun Hell Let Loose, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için duyuruldu.
    17 Mart 2021, 21:30 (15 sa.)
    1,3b
    9
    5
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    2. Dünya Savaşı temalı savaş oyunu Hell Let Loose, PS5 ve Xbox Series için duyuruldu
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    Yayıncılığını Team 17'nin yaptığı, geliştiriciliğini ise Black Matter Party'nin yaptığı 2. Dünya Savaşı temalı oyun Hell Let Loose, yeni nesil konsollar için duyuruldu.

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    2019 yılında PC'de Steam üzerinden erken erişime açılan Hell Let Loose, geçtiğimiz gün PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için duyuruldu. Oyun bu yıl içerisinde hem yeni nesil konsollar için çıkışını yapacak hem de Steam'de erken erişimden çıkıp tam sürüme geçecek. 

    Birinci şahıs bakış açısına sahip savaş oyunu Hell Let Loose'un Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Oyunun tanıtım yazısını da aşağıda bulabilirsiniz.

    Tanıtım Yazısı

    2. Dünya Savaşını hiç böyle oynamamıştınız... Muharebe meydanında hüküm süren ağır tanklar, cepheleri besleyen zorunlu tedarik hatları ve çeşitli silahları birleştiren devasa çatışmalar. Hell Let Loose sizi savaşın karmaşasına sokarken derin oyuncu kontrollü araçlar, dinamik ve değişen ön cephe ve savaşın akışını kontrol eden birlik odaklı oynanış sunar.

    Gerçek görüntüler ve uydu verilerine göre modellenen sürükleyici haritalar sayesinde tüm muharebe meydanı büyük bölümlere bölünmüştür; böylece benzersizliğini koruyan yeni oynanışa, elli oyuncunun arazilerde, köprülerde, ormanlarda ve kasabalarda sürekli değişen cephelerde iki kuvvet halinde savaşmasına izin verir. Bir bölüm ele geçirildiğinde, takımınız için üç kaynaktan birini oluşturur, böylece takımınızın zafere ulaşmasını etkileyen karmaşık bir meta oyun ortaya çıkarır.

    2. Dünya Savaşı temalı savaş oyunu Hell Let Loose, PS5 ve Xbox Series için duyuruldu
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    Destansı Bir Savaş Arenası
    Devasa haritalarda 50'ye 50 çok oyunculu muharebe savaşına girişin. Her biri farklı silahlar, araçlar ve ekipmanla kuşanmış piyade, keşif ve zırhlı birim türleri arasından 12 görevden birini seçin. Subay, kaşif, makineli tüfekçi, sıhhiye, mühendis, tankçı ve çok daha fazlasını oynayarak II. Dünya Savaşı muharebesini her yönüyle ele alın.

    Benzersiz Gerçeklik
    Hell Let Loose deneyiminin kalbinde, kendinizi II. Dünya Savaşının simgesi olmuş, gerçek ölçekli muharebe meydanlarında bulacaksınız. Tarihi araçlar, silahlar ve üniformalar ince ince işlendi, muharebe ise o günkü kadar zalim ve kanlı. Savaş, havadan fotoğraf ve uydu görüntüleri kullanılarak Unreal Engine 4 sayesinde olağanüstü ayrıntılı bir biçimde yeniden yaratılan, gerçek muharebe arazilerinin doğru ölçekli devasa haritalarında geçer.

    Birlikte Savaş - Birlikte Kazan
    Hell Let Loose, Öldürme ve Ölme (K/D) oranları ve yeni aşamaların açılmasından çok, ekip çalışmasına dayanmaktadır. İletişim zorunludur. Oyuncular, subayların ve komutanlarının önderliğinde, savaş meydanında stratejik hedefleri alaşağı etmek ve mevzilerini korumak adına birlikte çalışırlar. Hell Let Loose, ekip çalışması ve iletişimi gerektiren ve yalnızca kazanmak için değil, hayatta kalmak için savaşılan bir oyundur.

    Benzersiz Meta oyun
    Sürekli değişen, büyük muharebe meydanında düşman hatlarını kırarak zafer için savaş. Benzersiz, bölge ele geçirme meta oyunu, takımların nereye saldıracağını ve nereyi savunacağını belirlemeleri için sürekli, önemli ölçekli taktik kararlar almalarını gerektirir. Destek çağırmak, güçlü noktaları takviye etmek veya düşmanları kuşatmak için kaynakları ve erzakı yönet. Strateji, başarının anahtarıdır.

    Önemli Özellikler:

    • Destansı 50'ye 50 çok oyunculu muharebelerde savaş
    • 14 eşsiz rol içinden birini seç
    • Tüm araç gamının kontrolünü ele al: Korkutucu Panther tankından mütevazı Jeep'e kadar
    • Anti-tank silahları ve top gibi ağır silahların kontrolünü ele alarak düşmanı alandan sil
    • Mevkiini kuvvetlendirmek için savaş alanında savunma kur
    • Düşman ön hatlarını yarıp geçmek ve zafere ulaşmak için takım çalışması kullan
    • Oyunu Komutan olarak oyna ve taktik haritasından kuvvetlerini yöneterek takımını zafere götür


    https://www.gematsu.com/2021/03/hell-let-loose-coming-to-ps5-xbox-series-in-2021
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    aybrkaknc 7 saat önce

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    volcy123 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Cod 2 gibi ww2 oyunu gelmez bence.
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    CaptainErturan (Tobey Maguire) 13 sa. ( Mesaj Silindi ) volcy123
    Hocam bazı yeni nesil oyunlara göre halen kaliteli bir oyun. Daha geçenlerde yeniden Hard modda bitirdim, keyifli bir şekilde oynadım.
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    Rachsuchtig 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    2. Dünya Savasinin ekmegini ye ye bitmiyor. Yok filmiydi yok oyunuydu
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    bulutfatih 12 sa. ( Mesaj Silindi ) Rachsuchtig
    Tavsiye ettiginiz film var mi hocam :D
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