2. Dünya Savaşı temalı savaş oyunu Hell Let Loose, PS5 ve Xbox Series için duyuruldu

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Yayıncılığını Team 17'nin yaptığı, geliştiriciliğini ise Black Matter Party'nin yaptığı 2. Dünya Savaşı temalı oyun Hell Let Loose, yeni nesil konsollar için duyuruldu.

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2019 yılında PC'de Steam üzerinden erken erişime açılan Hell Let Loose, geçtiğimiz gün PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için duyuruldu. Oyun bu yıl içerisinde hem yeni nesil konsollar için çıkışını yapacak hem de Steam'de erken erişimden çıkıp tam sürüme geçecek.

Birinci şahıs bakış açısına sahip savaş oyunu Hell Let Loose'un Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Oyunun tanıtım yazısını da aşağıda bulabilirsiniz.

Tanıtım Yazısı

2. Dünya Savaşını hiç böyle oynamamıştınız... Muharebe meydanında hüküm süren ağır tanklar, cepheleri besleyen zorunlu tedarik hatları ve çeşitli silahları birleştiren devasa çatışmalar. Hell Let Loose sizi savaşın karmaşasına sokarken derin oyuncu kontrollü araçlar, dinamik ve değişen ön cephe ve savaşın akışını kontrol eden birlik odaklı oynanış sunar.



Gerçek görüntüler ve uydu verilerine göre modellenen sürükleyici haritalar sayesinde tüm muharebe meydanı büyük bölümlere bölünmüştür; böylece benzersizliğini koruyan yeni oynanışa, elli oyuncunun arazilerde, köprülerde, ormanlarda ve kasabalarda sürekli değişen cephelerde iki kuvvet halinde savaşmasına izin verir. Bir bölüm ele geçirildiğinde, takımınız için üç kaynaktan birini oluşturur, böylece takımınızın zafere ulaşmasını etkileyen karmaşık bir meta oyun ortaya çıkarır.

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Destansı Bir Savaş Arenası

Devasa haritalarda 50'ye 50 çok oyunculu muharebe savaşına girişin. Her biri farklı silahlar, araçlar ve ekipmanla kuşanmış piyade, keşif ve zırhlı birim türleri arasından 12 görevden birini seçin. Subay, kaşif, makineli tüfekçi, sıhhiye, mühendis, tankçı ve çok daha fazlasını oynayarak II. Dünya Savaşı muharebesini her yönüyle ele alın.

Benzersiz Gerçeklik

Hell Let Loose deneyiminin kalbinde, kendinizi II. Dünya Savaşının simgesi olmuş, gerçek ölçekli muharebe meydanlarında bulacaksınız. Tarihi araçlar, silahlar ve üniformalar ince ince işlendi, muharebe ise o günkü kadar zalim ve kanlı. Savaş, havadan fotoğraf ve uydu görüntüleri kullanılarak Unreal Engine 4 sayesinde olağanüstü ayrıntılı bir biçimde yeniden yaratılan, gerçek muharebe arazilerinin doğru ölçekli devasa haritalarında geçer.

Birlikte Savaş - Birlikte Kazan

Hell Let Loose, Öldürme ve Ölme (K/D) oranları ve yeni aşamaların açılmasından çok, ekip çalışmasına dayanmaktadır. İletişim zorunludur. Oyuncular, subayların ve komutanlarının önderliğinde, savaş meydanında stratejik hedefleri alaşağı etmek ve mevzilerini korumak adına birlikte çalışırlar. Hell Let Loose, ekip çalışması ve iletişimi gerektiren ve yalnızca kazanmak için değil, hayatta kalmak için savaşılan bir oyundur.

Benzersiz Meta oyun

Sürekli değişen, büyük muharebe meydanında düşman hatlarını kırarak zafer için savaş. Benzersiz, bölge ele geçirme meta oyunu, takımların nereye saldıracağını ve nereyi savunacağını belirlemeleri için sürekli, önemli ölçekli taktik kararlar almalarını gerektirir. Destek çağırmak, güçlü noktaları takviye etmek veya düşmanları kuşatmak için kaynakları ve erzakı yönet. Strateji, başarının anahtarıdır.

Önemli Özellikler:

Destansı 50'ye 50 çok oyunculu muharebelerde savaş

14 eşsiz rol içinden birini seç

Tüm araç gamının kontrolünü ele al: Korkutucu Panther tankından mütevazı Jeep'e kadar

Anti-tank silahları ve top gibi ağır silahların kontrolünü ele alarak düşmanı alandan sil

Mevkiini kuvvetlendirmek için savaş alanında savunma kur

Düşman ön hatlarını yarıp geçmek ve zafere ulaşmak için takım çalışması kullan

Oyunu Komutan olarak oyna ve taktik haritasından kuvvetlerini yöneterek takımını zafere götür

https://www.gematsu.com/2021/03/hell-let-loose-coming-to-ps5-xbox-series-in-2021

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