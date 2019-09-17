Rockstar Games kendi oyun mağazasını açtı: GTA San Andreas ücretsiz

Grand Theft Auto serisinin popüler yapımcısı Rockstar Games, kendi PC Launcher uygulamasını resmen piyasaya sürdü. Rockstar Games Launcher ismiyle yayınlanan yeni uygulamada, stüdyoya ait oyunları satın alabiliyor ve oynayabiliyorsunuz. Launcher'ı indirenler şu anda GTA: San Andreas oyununu da ücretsiz bir şekilde kütüphaneye ekleyebiliyor.
PC platformunda bildiğiniz gibi Blizzard ve Bethesda gibi şirketlerin hali hazırda kendi launcher uygulamaları vardı. Şimdi Rockstar Games de bu gruba katılan son stüdyo oldu. Valve'nin oyun satışlarından aldığı %30'luk pay bir süredir birçok oyun yapımcısını bu tarz hamlelere yöneltiyor.
Rockstar Games Launcher'da şu anda yalnızca yedi farklı oyun bulunuyor. Bully ve Grand Theft Auto V bu listede yer alan oyunlardan. Ancak Manhunt, Midnight Club gibi bazı eski yapımlar şu an için mağazada yer almıyor. Ayrıca arkadaş listesi, mesajlaşma uygulaması veya mod desteği de yine Rockstar Games Launcher'da bulunmayan özelliklerden. Yani yeni platform şu an için temel bazı şeyler haricinde pek bir özelliğe sahip değil.
Rockstar Games Launcher'ın ani bir şekilde piyasaya sürülmesi tabi bazı oyunseverler tarafından farklı bir şekilde de yorumlandı. Bildiğiniz gibi Red Dead Redemption 2'nin PC'ye gelebileceği yönünde uzun süredir söylentiler duyuyorduk. Yeni launcher uygulaması belki de RDR 2 PC sürümünün bir habercisi olabilir.
Rockstar Games Launcher'ı buradan indirebilirsiniz.
PC platformunda bildiğiniz gibi Blizzard ve Bethesda gibi şirketlerin hali hazırda kendi launcher uygulamaları vardı. Şimdi Rockstar Games de bu gruba katılan son stüdyo oldu. Valve'nin oyun satışlarından aldığı %30'luk pay bir süredir birçok oyun yapımcısını bu tarz hamlelere yöneltiyor.
Rockstar Games Launcher'da şu anda yalnızca yedi farklı oyun bulunuyor. Bully ve Grand Theft Auto V bu listede yer alan oyunlardan. Ancak Manhunt, Midnight Club gibi bazı eski yapımlar şu an için mağazada yer almıyor. Ayrıca arkadaş listesi, mesajlaşma uygulaması veya mod desteği de yine Rockstar Games Launcher'da bulunmayan özelliklerden. Yani yeni platform şu an için temel bazı şeyler haricinde pek bir özelliğe sahip değil.
Rockstar Games Launcher'ın ani bir şekilde piyasaya sürülmesi tabi bazı oyunseverler tarafından farklı bir şekilde de yorumlandı. Bildiğiniz gibi Red Dead Redemption 2'nin PC'ye gelebileceği yönünde uzun süredir söylentiler duyuyorduk. Yeni launcher uygulaması belki de RDR 2 PC sürümünün bir habercisi olabilir.
Rockstar Games Launcher'ı buradan indirebilirsiniz.
https://www.rockstargames.com/newswire/article/61123/Download-The-Rockstar-Games-Launcher Yorum Yaz Paylaş Tweetle