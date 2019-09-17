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    Rockstar Games kendi oyun mağazasını açtı: GTA San Andreas ücretsiz

    Rockstar Games Launcher resmen çıktı. Yeni platformda Rockstar'a ait oyunları satın alabilecek ve oynayabileceksiniz. Şu anda GTA San Andreas oyunu da ücretsiz veriliyor.
    45 dk.
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    46
    6
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Grand Theft Auto serisinin popüler yapımcısı Rockstar Games, kendi PC Launcher uygulamasını resmen piyasaya sürdü. Rockstar Games Launcher ismiyle yayınlanan yeni uygulamada, stüdyoya ait oyunları satın alabiliyor ve oynayabiliyorsunuz. Launcher'ı indirenler şu anda GTA: San Andreas oyununu da ücretsiz bir şekilde kütüphaneye ekleyebiliyor.

    PC platformunda bildiğiniz gibi Blizzard ve Bethesda gibi şirketlerin hali hazırda kendi launcher uygulamaları vardı. Şimdi Rockstar Games de bu gruba katılan son stüdyo oldu. Valve'nin oyun satışlarından aldığı %30'luk pay bir süredir birçok oyun yapımcısını bu tarz hamlelere yöneltiyor.

    Rockstar Games Launcher'da şu anda yalnızca yedi farklı oyun bulunuyor. Bully ve Grand Theft Auto V bu listede yer alan oyunlardan. Ancak Manhunt, Midnight Club gibi bazı eski yapımlar şu an için mağazada yer almıyor. Ayrıca arkadaş listesi, mesajlaşma uygulaması veya mod desteği de yine Rockstar Games Launcher'da bulunmayan özelliklerden. Yani yeni platform şu an için temel bazı şeyler haricinde pek bir özelliğe sahip değil.

    Rockstar Games Launcher'ın ani bir şekilde piyasaya sürülmesi tabi bazı oyunseverler tarafından farklı bir şekilde de yorumlandı. Bildiğiniz gibi Red Dead Redemption 2'nin PC'ye gelebileceği yönünde uzun süredir söylentiler duyuyorduk. Yeni launcher uygulaması belki de RDR 2 PC sürümünün bir habercisi olabilir.

    Rockstar Games Launcher'ı buradan indirebilirsiniz. 


    https://www.rockstargames.com/newswire/article/61123/Download-The-Rockstar-Games-Launcher Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    1BilimAdamı 7 dk.
    Böyle olaylar ancak para vermeyen oyunculara yarıyor
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    Eeltorm 19 dk.
    her oyun için 50 tane mağaza uygulaması indiririz bundan sonra diğer firmalar da açar
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    Virinom 22 dk.
    Elimdeki mevcut GTA 4 keyini bu launcher'a ekleyebilecek miyim?
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    Sulu Çor Kağan 27 dk.
    Yeter ya bu ne. Ayrı ayrı platformlar. Hepsine ayrı ayrı ücretler. Digiturk, dsmart, tivibu, netflix, amazon, disney, epic store, steam, origin, rockstar, ps4, xbox, nintendo, stadia.... Kapitalizm midemi bulandırıyor artık.
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    Spider_hip 32 dk.
    Gün geçmiyor ki yeni bir mağaza açılmasın. En büyük sorumlusu da yüksek pay oranını düşürmeyen valve. Büyük AAA firmaları orada satacağıma, nasıl olsa kendi reklamım var diyerek kendim satarım diyor haliyle. Her ne kadar yılların oturmuş steam'ine bir şey olmaz diye herkes başta düşünse de, yavaş yavaş oluyor. Epic hızla gelişiyor. Microsoft kendi store'undan satıyor. Şimdi rockstar da illaki satacak. Öyle zamanında epic'te atıp tutanların şimdi de kalkıp gta6 steam'e çıkmazsa almam diyebileceğini hiç zannetmiyorum. :D Ve bu oyunlar milyonlar satıyor. %30 payı düşünün. Büyük gelir kapıları kapanıyor git gide. Buna rağmen hala steam payını düşürmüyor. Olan kullanıcılara oluyor. 90 tane hesap, launcher. Takibini yapmak için ayrı program lazım resmen.
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    WmGMD 40 dk.
    Çıkar rdr2 yi kendi platformuna özel 2 ay süre boyunca inanılmaz kitle kazanırsın sonra steam epic bilimum yerlerle anlasirsin. Tabi koskoca rockstar in pazarlama departmanı bilmiyor ben biliyorum. Ama mantıksız gelmedi Bi an. Önemli noktası rdr2 yi pc ye getirsinler artık.
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