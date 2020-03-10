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    Horizon: Zero Dawn'ın yaz döneminde PC'ye geleceği kesinleşti

    2017 yılında Sony’nin PlayStation 4 oyun konsoluna özel olarak çıkan ve Guerrilla Games tarafından geliştirilen Horizon: Zero Dawn'ın yaz döneminde PC'ye çıkacağı kesinleşti.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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    1
    10
    Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
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    Horizon: Zero Dawn'ın yaz döneminde PC'ye geleceği kesinleşti

    Sony’nin PC'ye çıkaracağı ilk oyun olma özelliğini taşıyan Horizon: Zero Dawn’un 2020 yılı içinde platform için yayınlanacağı biliniyordu. Söylentiler arasında yaz dönemi işaret edilse de bu resmi ağızdan doğrulanmamıştı. Ancak bu bekleyiş artık sona erdi.

    2017 yılında Sony’nin PlayStation 4 oyun konsoluna özel olarak çıkan ve Guerrilla Games tarafından geliştirilen Horizon: Zero Dawn’un bu yılın yaz aylarında çıkacağı Sony Worlwide Studios Başkanı Hermen Hulst ile yapılan bir röportajda doğrulandı. “Horizon Zero Dawn’ın bu yaz PC’ye geleceğini sanırım artık doğrulayabilirim.” şeklinde açıklamalarda bulunan Hulst’un paylaşımından sonra oyunun Steam sayfası da aktif hale geldi.

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    Horizon: Zero Dawn'ın yaz döneminde PC'ye geleceği kesinleşti
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    Paylaşılan bilgilere göre Horizon Zero Dawn PC’ye Complete Edition sürümü ile çıkacak. Bu paket içinde; oyunun kendisi, The Frozen Wilds genişleme paketi ve çeşitli silahlar ile kozmetik ürünler olacak.

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    PS4’e özel oyunların PC platformuna çıkışı ile ilgili açıklamalar da yapan Hulst, “Bir tane exclusive oyun PC’ye çıkıyor diye tüm oyunların bu platforma geleceğini düşünmek yanlış olur. Bizim önceliğimiz her zaman, PlayStation platformu” diye konuştu.

    Steam sayfasında paylaşılan görüntüler, PS4 Pro sürümüne ait. Horizon: Zero Dawn’un PC’ye özel geliştirmeler içerip içermeyeceği ise önümüzdeki dönemde belli olacak.



    https://www.pcgamer.com/horizon-zero-dawn-is-coming-to-pc-this-summer/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Mutlak.Sıfır (Yüksel ) 1 hf. en beğenilen
    Oyun çok iyi bir oyun değil arada çerezlik oynanıp geçilir türde bir oyun. Türkçe yama da çıkarsa oynar geçeriz. Sony ağır toplarını getirmeyecektir ancak satış rakamlarına bakılınca bence getirmeleri kendileri açısından iyi olacağını düşünüyorum.
    Oyun çok iyi bir oyun değil arada çerezlik oynanıp geçilir türde bir oyun. Türkçe yama da çıkarsa oynar geçeriz. Sony ağır toplarını getirmeyecektir ancak satı...
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    1 Yanıt Yanıtla +9
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    Atakan Erdur HACPJ (Atakan Erdur) 1 hf. Mutlak.Sıfır
    Horizon çok başarılı olsa zaten getirmezlerdi.



    Oyun çıkalı 3 yıl olmuş,konsolda fps oynayan ben bile oynadım.En azından biraz daha satarız kar ederiz kafasıyla pc getiriyorlar diye düşünüyorum.
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    El-Kira 1 hf.
    Oyun gayet de güzel bir oyun. Gerek hikayesi gerek oynanışıyla ben çok beğendim. Pcye gelmesinin nedeni bence güzel olması
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    BekirHan (Bekir Han) 4 gün
    Ekran kartları bu fiyatlara çıkmış iken bundan sonra gaming pc Türkiye şartlarında hayal gibi bir şey. Xbox Series X beklemek ya da PS5' in çıkışını bekleyip ucuza PS4 Pro kapatmak daha mantıklı gibi...
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    Philipp_Plein (Philipp Plein) 1 hf.
    Robot otlama oyunu en kötü ex lerden biridir.
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    symbiote (ahmet akkaş) 1 hf.
    fanboylara cevabım. hepsini sevin
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    tobepeople 1 hf.
    Ben oyunu bir saat oynadım sevmedim , sebebi ise oyun başı çok can sıkıcı bir çizgi çekmişler onları yapmamızı istiyor. Bir rahat bırak beni istediğimi yapayım arkadaş, oyun başlar başlamaz insan bu kadar sıkılır mı ya!(Biraz video da izledim sürekli görev veriyorlar haliyle yapıyorsun ben tamamen özgürlükten yanayım) Ne yapacaksam kendim karar vermeliyim, senaryo istemez kalsın! Ayrıca robot öldürüp duruyoruz çok sıkıcı keşke robotlar yerine dinozorlar falan olsaydı direk!
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    blackzeros 1 hf.
    horizon 10 milyonun ustunde satmis bir oyun, pcde yuksek fiyata satmazlar satacagida 1-2 milyonu gecmez bana kalirsa, getirme nedenleri paradan ziyade ps5e horizon 2 cikacak , pc oyuncularına gel gel yapiyorlar.
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    El-Kira 1 hf.
    Oyun gayet de güzel bir oyun. Gerek hikayesi gerek oynanışıyla ben çok beğendim. Pcye gelmesinin nedeni bence güzel olması
    Yanıtla +4
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    Mutlak.Sıfır (Yüksel ) 1 hf. en beğenilen
    Oyun çok iyi bir oyun değil arada çerezlik oynanıp geçilir türde bir oyun. Türkçe yama da çıkarsa oynar geçeriz. Sony ağır toplarını getirmeyecektir ancak satış rakamlarına bakılınca bence getirmeleri kendileri açısından iyi olacağını düşünüyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +9
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