Horizon: Zero Dawn'ın yaz döneminde PC'ye geleceği kesinleşti

Sony’nin PC'ye çıkaracağı ilk oyun olma özelliğini taşıyan Horizon: Zero Dawn’un 2020 yılı içinde platform için yayınlanacağı biliniyordu. Söylentiler arasında yaz dönemi işaret edilse de bu resmi ağızdan doğrulanmamıştı. Ancak bu bekleyiş artık sona erdi.

2017 yılında Sony’nin PlayStation 4 oyun konsoluna özel olarak çıkan ve Guerrilla Games tarafından geliştirilen Horizon: Zero Dawn’un bu yılın yaz aylarında çıkacağı Sony Worlwide Studios Başkanı Hermen Hulst ile yapılan bir röportajda doğrulandı. “Horizon Zero Dawn’ın bu yaz PC’ye geleceğini sanırım artık doğrulayabilirim.” şeklinde açıklamalarda bulunan Hulst’un paylaşımından sonra oyunun Steam sayfası da aktif hale geldi.

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Paylaşılan bilgilere göre Horizon Zero Dawn PC’ye Complete Edition sürümü ile çıkacak. Bu paket içinde; oyunun kendisi, The Frozen Wilds genişleme paketi ve çeşitli silahlar ile kozmetik ürünler olacak.

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PS4’e özel oyunların PC platformuna çıkışı ile ilgili açıklamalar da yapan Hulst, “Bir tane exclusive oyun PC’ye çıkıyor diye tüm oyunların bu platforma geleceğini düşünmek yanlış olur. Bizim önceliğimiz her zaman, PlayStation platformu” diye konuştu.

Steam sayfasında paylaşılan görüntüler, PS4 Pro sürümüne ait. Horizon: Zero Dawn’un PC’ye özel geliştirmeler içerip içermeyeceği ise önümüzdeki dönemde belli olacak.

https://www.pcgamer.com/horizon-zero-dawn-is-coming-to-pc-this-summer/

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