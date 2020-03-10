Türk bilim insanından acil durumlarda denizaltının konumunu belirten cihaz

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Denizaltılar, görevlerini gizlilik altında yürütürken ne yazık ki acil durumlarla karşılaşabiliyor. Denizin içindeyken yaşanabilecek bir acil durum sonrası denizaltının yerinin ivedilikle tespit edilmesi hayati bir rol oynuyor. Bu konuda akustik sinyal cihazı (sonar beacon) yani denizaltının acil durum sinyalini veren ve yerini belirten sistemler oldukça önemli.

Bu alanda bir süredir çalışmalar yürüten Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Alkoy ve ekibi, milli olarak üretilen akustik sinyal cihazının Yeni Tip Denizaltı Projesi'nin ilk gemisi olan Pirireis’e takıldığını duyurdu. Söz konusu cihaz, 2012'de Prof. Dr. Sedat Alkoy ve eşi Prof. Dr. Ebru Menşur Alkoy tarafından kurulan ENS Piezoaygıtlar şirketi ve Koç Bilgi ve Savunma AŞ'yle birlikte Teknopark bünyesinde geliştiriliyordu.

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Proje kapsamında açıklamalarda bulunan Alkoy, “"Yeni Tip Denizaltı Projesi sınıfının ilk denizaltısı olan Pirireis havuza çekildi. Denizaltı proje aşamasındayken bu denizaltılara yönelik birtakım sistemlerin Türkiye'de üretilmesi söz konusu oldu. Biz de sonar beacon sistemini geliştireceğimizi üst bir yükleniciye ifade ettik. Bu sistem denizaltının acil durum sinyalini veren sistemdir. Denizaltı herhangi bir şekilde zor durumda kalırsa denizaltının yerini belirten sinyalleri veren sistemdir. Kritik bir sistemdir. Mümkünse hiç çalışmaması istenen ama çalışması gerektiğinde de kritik öneme sahiptir." ifadelerini kullandı.

Bu tür sistemler üzerine 20 yıla yaklaşan tecrübeye sahip olduklarını belirten Alkoy, eşi Prof. Dr. Ebru Menşur Alkoy'la birlikte eğitim aldıklarını ayrıca kendileriyle çalışan bir mühendis ekibin de olduğunu ifade etti.Normalde yurt dışından temini yapılan ürünler için çalışmalara başladıklarını söyleyen bilim insanı, geçen süre zarfında ilk prototipin 1.5 yıl sonra ortaya çıktığını belirtti.

Akustik sinyal cihazları, özel bilgi ve tasarım gerektiren ve büyük sayılarda üretilmeyen cihazlar. Ancak bunları tıbbi ultrason, balıkçılık, denizde petrol arama ve deniz tabanındaki fay hatlarının görüntülenmesi gibi sivil uygulamalarda da kullanmak mümkün.

Sistemin yurtdışından da ilgi gördüğünü belirten Alkoy, Pakistan donanmasının da ürünle ilgilendiğini kaydetmiş. Söz konusu sistem diğer denizaltılarımıza da sırayla takılacak.

https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/turk-bilim-insani-acil-durumlarda-denizaltinin-konumunu-belirten-cihaz-uretti/1760390

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