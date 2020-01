Horizon: Zero Dawn PC’ye geliyor

Tam Boyutta Gör

2017 yılında Sony’nin PlayStation 4 oyun konsoluna özel olarak çıkan ve Guerrilla Games tarafından geliştirilen Horizon: Zero Dawn’un 2020 yılı içinde PC platformu için yayınlanacağı belirtildi. Kotaku’nın üç farklı kaynağa dayandırdığı bilgiye göre oyun hem Steam hem de Epic Games Store’da satılacak. Oyunu PC için özel kılan husulardan biri de Guerilla Games'in 2005 yılında Sony Computer Entertainment tarafından satın alınmış olması. Bu da Horizon: Zero Dawn’u Sony tarafından PC'ye çıkarılacak ilk oyun haline getiriyor.

Yapımın PC’ye özel geliştirmeler ve Frozen Wilds DLC’sini içerip içermeyeceği ile ilgili detaylara ulaşılamasa da oyunu yüksek çözünürlük ve kare saniye kısıtlaması olmadan oynamanın mümkün olacağını söylemek yanlış olmayacaktır.

Horizon: Zero Dawn ile birlikte yaz döneminde Kojima Productions’tan çıkan Death Stranding’i de oynama şansı bulacak PC oyuncuları için önemli PlayStation 4 yapımlarını bilgisayarlarında deneyimlemek bir şans. Hatırlanacağı üzere Detroit: Become Human, Beyond: Two Souls ve Heavy Rain gibi yapımlarında geride bıraktığımız yıl PC’ye konuk olmuştu. Bu oyunlar halihazırda Epic Store'da satılıyor.

Kim bilir, belki yakın bir dönemde Uncharted serisini de PC’lerimizde oyna şansı elde edebiliriz. Horizon: Zero Dawn’a yabancı olan takipçilerimiz, yapımın oynanış videosuna aşağıda göz atabilir.

