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    Horizon: Zero Dawn PC’ye geliyor

    Bir PlayStation 4'e özel oyun daha PC platformuna gelmeye hazırlanıyor. Oyun, 2017 yılında piyasaya çıkmış ve çok beğenilmişti.
    5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
    3,5b
    1
    14
    Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
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    Horizon: Zero Dawn PC’ye geliyor
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    2017 yılında Sony’nin PlayStation 4 oyun konsoluna özel olarak çıkan ve Guerrilla Games tarafından geliştirilen Horizon: Zero Dawn’un 2020 yılı içinde PC platformu için yayınlanacağı belirtildi. Kotaku’nın üç farklı kaynağa dayandırdığı bilgiye göre oyun hem Steam hem de Epic Games Store’da satılacak. Oyunu PC için özel kılan husulardan biri de Guerilla Games'in 2005 yılında Sony Computer Entertainment tarafından satın alınmış olması. Bu da Horizon: Zero Dawn’u Sony tarafından PC'ye çıkarılacak ilk oyun haline getiriyor. 

    Yapımın PC’ye özel geliştirmeler ve Frozen Wilds DLC’sini içerip içermeyeceği ile ilgili detaylara ulaşılamasa da oyunu yüksek çözünürlük ve kare saniye kısıtlaması olmadan oynamanın mümkün olacağını söylemek yanlış olmayacaktır.

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    Ayrıca Bkz. "Cyberpunk 2077'den kötü haber: 5 ay ertelendi"

    Horizon: Zero Dawn ile birlikte yaz döneminde Kojima Productions’tan çıkan Death Stranding’i de oynama şansı bulacak PC oyuncuları için önemli PlayStation 4 yapımlarını bilgisayarlarında deneyimlemek bir şans. Hatırlanacağı üzere Detroit: Become Human, Beyond: Two Souls ve Heavy Rain gibi yapımlarında geride bıraktığımız yıl PC’ye konuk olmuştu. Bu oyunlar halihazırda  Epic Store'da satılıyor. 

    Kim bilir, belki yakın bir dönemde Uncharted serisini de PC’lerimizde oyna şansı elde edebiliriz. Horizon: Zero Dawn’a yabancı olan takipçilerimiz, yapımın oynanış videosuna aşağıda göz atabilir.



    https://www.engadget.com/2020/01/16/horizon-zero-dawn-pc-report/?utm_campaign=homepage&utm_medium=internal&utm_source=dl Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    MetalWave 5 gün en beğenilen
    xbox a laf atanların gözü yaşlı :D biride yazmış ömrünü tamamladı pc cileri ps4 e çekmeye çalışıyor. xbox yapınca ayağına sıkıyor ps yapınca müşteri çekiyor :D

    istediği kadar pc de çıksın konsol kullanmak isteyen zaten konsol alır pc de var diye konsol almayı bırakmaz. adam 2 bin tl verip donanım derdi yaşamadan oyun oynamaya devam eder.
    xbox a laf atanların gözü yaşlı :D biride yazmış ömrünü tamamladı pc cileri ps4 e çekmeye çalışıyor. xbox yapınca ayağına sıkıyor ps yapınca müşteri çekiyor :D
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    eaglepaw_1903 8 sa.
    .
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    napolyon94 4 gün
    H1z1 de sony dagitimli pc oyunuydu. Yani pc de ilk sony oyunu denek mantikli degil.
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    DH Misafiri 5 gün
    Gelmiyor gelebilir çoğu kanakta gelebilme ihtimali var dedi.
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    DH Misafiri 5 gün
    Umarım Detroit Become Human gibi çöp portlamazlar
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    TearsForFears 5 gün
    Epic games çok güzel atak yaptı ve 3 konsol oyununu pc ye getirdi. Bu tür atakların devamı gelir umarım steam fanboyları çıldıra dursun biz epic sayesinde konsol oyunlarını oynayalım.



    Eski konsol oyunlarını neden pc ye getirmiyorlar bende anlamıyorum. Üstünden 3 sene geçmiş artık konsol sattıracak hali yok ya. Üstelik eski oyunları yüksek fiyattan getiriyorlar. Konsolda 10 dolarsa pc de en az 50 olur o kadar port etme masrafı
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    MetalWave 5 gün en beğenilen
    xbox a laf atanların gözü yaşlı :D biride yazmış ömrünü tamamladı pc cileri ps4 e çekmeye çalışıyor. xbox yapınca ayağına sıkıyor ps yapınca müşteri çekiyor :D

    istediği kadar pc de çıksın konsol kullanmak isteyen zaten konsol alır pc de var diye konsol almayı bırakmaz. adam 2 bin tl verip donanım derdi yaşamadan oyun oynamaya devam eder.
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    stun 5 gün
    Kendi ayaklarina sıkıyorlar , xbox gibi her oyun pc ye gelmeye baslarsa herkes iyi bir pc toplayip yoluna devam eder
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    Akasha_Ether 5 gün
    Demekki ikincisi gelecek.
    Güzel reklam taktiği. Oyun ps4'te satış ömrünü tamamlamıştı şimdi pc'ye geliyor. İkinci oyun tabiki uzun süre playstation platformuna özgü olacaktır 4 mü 5 mi bilemem. Amaç playstation sahibi olmayan pc oyuncularına playsation satmak.
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    Deswaaa 5 gün Akasha_Ether
    Devamı duyruldu zaten hikaye yarı da kalmıştı zaten
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    Rachsuchtig 5 gün
    Eksikliklerine ragmen gayet güzel oyundu sonu da acik bitmisti. Yani ikincisi kesin gelir. Ikincisini bekliyorum
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    olağan_şüpheli 5 gün Rachsuchtig
    Sonu açık oyunlardan veya yarım kalan oyunlardan nefret ediyorum. Tadında bırakın bir şeyleri .Dizilerde filmlerde bile bu illet. Aman tutulursa devamını çekeriz. Ne zamana kadar, millet sıkılıp kusana kadar.
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    Galatas4ray 5 gün
    Çok güzel bir oyun.
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    3489 kez okundu.
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