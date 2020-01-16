Cyberpunk 2077'den kötü haber: 5 ay ertelendi

Tam Boyutta Gör

2020'nin belki de en heyecanla beklenen oyunu Cyberpunk 2077'den bugün üzücü bir haber geldi. Yapımcı stüdyo CD Project Red, önümüzdeki Nisan ayında çıkması beklenen oyunun tam beş ay ertelendiğini duyurdu. Cyberpunk 2077'nin yeni çıkış tarihi 17 Eylül 2020 olarak belirlenmiş.

CD Project Red'in yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanılmış:

İlginizi Çekebilir

Cyberpunk 2077'nin yeni oyun içi görüntüleri muhteşem görünüyor

"Şu anda oyunun tamamlanmış ve oynanabilir olduğu bir aşamadayız ancak hala yapmamız gereken bazı işler var. Night City devasa bir şehir; anlatılmayı bekleyen hikayeler, ziyaret edilecek mekanlar ve içeriklerle dolu. Ancak oyunun bu büyük skalası ve kompleksiliği nedeniyle hala bazı testler, hata düzeltmeleri ve cilalamalar yapmamız gerekiyor.

Cyberpunk 2077'nin bizim bu jenerasyondaki taçlandırıcı başarımız olmasını istiyoruz. Bu erteleme kararı, oyunu kusursuz hale getirmek için bizlere çok değerli aylar sunacak."

CD Project Red, Cyberpunk 2077'yi ilk olarak 2012 yılında duyurmuştu, yani oyun neredeyse 8 yıllık bir tarihe sahip. Çıkışa yalnızca birkaç ay kala böyle bir erteleme kararının gelmesi muhtemelen oyunseverleri üzecektir.

Diğer taraftan önümüzdeki Nisan ayında Resident Evil 3 Remake ve Finals Fantasy VII Remake gibi iki önemli oyun piyasaya sürülecek. Cyberpunk 2077'nin bu kalabalık aydan çekilmesi belki oyunun satışları için pozitif bir etki de yapabilir.

Cyberpunk 2077'nin Türkiye fiyatı 249 TL olarak açıklanmıştı. Steam ve Epic Game Store üzerinden ön sipariş verilebiliyor. Oyun Türkçe arayüz ve altyazı desteğiyle çıkış yapacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.