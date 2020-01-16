Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Cyberpunk 2077'den kötü haber: 5 ay ertelendi

    Cyberpunk 2077'nin çıkış tarihi Eylül ayına ertelendi. CD Project Red, oyunun tamamlandığını ancak hala cilalanması gereken bazı yerleri olduğunu söylüyor.
    5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
    2,7b
    1
    20
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Cyberpunk 2077'den kötü haber: 5 ay ertelendi
    Tam Boyutta Gör

    2020'nin belki de en heyecanla beklenen oyunu Cyberpunk 2077'den bugün üzücü bir haber geldi. Yapımcı stüdyo CD Project Red, önümüzdeki Nisan ayında çıkması beklenen oyunun tam beş ay ertelendiğini duyurdu. Cyberpunk 2077'nin yeni çıkış tarihi 17 Eylül 2020 olarak belirlenmiş.

    CD Project Red'in yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanılmış:

    İlginizi Çekebilir Avatar Cyberpunk 2077'nin yeni oyun içi görüntüleri muhteşem görünüyor

    "Şu anda oyunun tamamlanmış ve oynanabilir olduğu bir aşamadayız ancak hala yapmamız gereken bazı işler var. Night City devasa bir şehir; anlatılmayı bekleyen hikayeler, ziyaret edilecek mekanlar ve içeriklerle dolu. Ancak oyunun bu büyük skalası ve kompleksiliği nedeniyle hala bazı testler, hata düzeltmeleri ve cilalamalar yapmamız gerekiyor. 

    Cyberpunk 2077'nin bizim bu jenerasyondaki taçlandırıcı başarımız olmasını istiyoruz. Bu erteleme kararı, oyunu kusursuz hale getirmek için bizlere çok değerli aylar sunacak."

    CD Project Red, Cyberpunk 2077'yi ilk olarak 2012 yılında duyurmuştu, yani oyun neredeyse 8 yıllık bir tarihe sahip. Çıkışa yalnızca birkaç ay kala böyle bir erteleme kararının gelmesi muhtemelen oyunseverleri üzecektir. 

    Diğer taraftan önümüzdeki Nisan ayında Resident Evil 3 Remake ve Finals Fantasy VII Remake gibi iki önemli oyun piyasaya sürülecek. Cyberpunk 2077'nin bu kalabalık aydan çekilmesi belki oyunun satışları için pozitif bir etki de yapabilir.

    Cyberpunk 2077'nin Türkiye fiyatı 249 TL olarak açıklanmıştı. Steam ve Epic Game Store üzerinden ön sipariş verilebiliyor. Oyun Türkçe arayüz ve altyazı desteğiyle çıkış yapacak.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Netflix, The Witcher dizisinin izlenme rakamlarını açıkladı
    17 sa.
    Matrix hayranlarına kötü haber: Hugo Weaving, Matrix 4'te rol almayacak
    20 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    a_y_k_u_t 5 gün en beğenilen
    Sorunsuz şekilde gelsin de bir 5 ay daha beklemeye razıyım.
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    eaglepaw_1903 7 sa.
    ..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    gamer90 5 gün
    2077'ye bir şey kalmadı. Bekleriz biraz daha ya ne olacak..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Godolphin 5 gün
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Osiris34 5 gün
    Puahaha.. oyun 2013'de duyuruldu, 2019'da oynanış videosu yayınlandı, 2077'de anca çıkar
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    ruzbey35 5 gün
    Dur bakalım cıksada sistemimiz oynayabilicekmi :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Adoring 5 gün
    Ps4 xbox'a stabil çıkaramayacaklarından dolayı o grafiklerle ertelemiş olabilirler.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    sertacr88 5 gün
    İyiki iade etmişim. Şu saçmalıklardan sonra kesinlikle para verip almayacağım.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    BoRriZ 5 gün
    FPS-RPG oyunlarını sevmiyorum. bu sebeple de cyberpunk'i çok uzun süre sonra satın alacağım. Yapımcı firma Witcher gibi efsaneye imza atmışken TPS'den neden FPS'ye geçtiler anlam veremiyorum. Bu kadar yoğun özelliştirme olacak bir oyunda karakterimizi göremeyeceğiz. RPG dediğin benim için TPS açılı olmalı. Sizlere iyi eğlenceler :)
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 5 gün
    Deus Ex-Boderlands çakması gibi duruyor hiç ısınamadım bu oyuna. CD Project sürekli downgrade yapıp ertelemeden oyun çıkaramıyor. Daha önce TPS kamera ve ara sahneler iptal edilmişti oyun çok değişti
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Xit 5 gün
    yok efendim Half-Life: Alyx den korkmuyoruz da yok efemdim satışlarımızı etkilemez de yok oyunu iyleştiricez de...
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 xAdli 3. kez +291 2 Relax Relax 3. kez +168 3 nick bırakmamışsınız lan ilk kez +163
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    darkaura +110 Leipold +88 Musty3535123 +87 khytr89 +70 b0Ni +56 koyunsayar +53 mert1907 +52 Rachsuchtig +48 murdocklawless +46 Spider_hip +42
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    2680 kez okundu.
    17 yorum yazıldı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    cyberpunk 2077, oyun ve
    4 etiket daha cd projekt red Oyunlar Yazılım Hasan Aygünoğlu
    Facebook Sayfası257,7b
    Twitter Profili80,8b
    YouTube Kanalı269b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamız
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 5 gün Xiaomi Mi 10'un yüksek kaliteli görselleri ortaya çıktı 5 gün Bu yıl Google Stadia'ya 120'den fazla oyun eklenecek 5 gün Xiaomi Wear uygulaması App Store'da yayınlandı 5 gün Android uygulama geliştiricileri, iOS geliştiricilerinden yüzde 60 daha az kazanıyor 5 gün Nissan 370Z'nin halefiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı 5 gün Ticari grafen pil gerçeğe dönüştü 5 gün Windows 10 Hesap Makinesi uygulamasına grafik modu geliyor 5 gün Yavuz sondaj gemisi yeni görevine başlıyor 5 gün Poco, Xiaomi'den ayrılarak bağımsız bir marka oluyor 5 gün Yazılım Geliştirme Uzmanlığı Mesleki Gelişim Programı başarı ile devam ediyor 5 gün Fiat Chrysler ve Foxconn, Çin'de elektrikli araç üretecek 5 gün Dizüstü bilgisayar için harici ekran kartı kutusu | Lenovo Legion yenilikleri 5 gün Kendisini yardımseverliğe adayan robot 5 gün Horizon: Zero Dawn PC’ye geliyor 5 gün Boeing, Airbus karşısındaki en büyük yenilgisini 2019 yılında aldı 5 gün Instagram oynanmış fotoğrafları tespit edecek 5 gün WhatsApp reklam stratejisi iptal edildi 5 gün Tam kablosuz kulaklık sınıfında Apple mutlak hakim 5 gün Fitbit cihazlarına kandaki oksijeni takip etme özelliği geldi 5 gün Balık yağı temelli ilaç Faz 3 denemesinde iptal edildi 5 gün GÖRÜNTÜLENEN Cyberpunk 2077'den kötü haber: 5 ay ertelendi Sonraki Samsung Galaxy S20 5G, Geekbench testinde ortaya çıktı: 12GB RAM, Snapdragon 865 5 gün Çinli üretici BYD, elektrikli sedan modeli Han'ın görsellerini paylaştı 5 gün Bang & Olufsen batarya canavarı yeni tam kablosuz kulaklığını duyurdu 6 gün 2020 yılında melez bulut mimarileri öne çıkacak 6 gün Huawei P40'ın detaylarını gösteren yeni render görüntüleri ortaya çıktı 6 gün Cloudflare ABD siyasetçilerine koruma hizmetleri verecek 6 gün Ninja artık kendi Fortnite görünümüne sahip 6 gün Server Nedir? Server Çeşitleri Nelerdir? 6 gün TikTok, 2019'un en çok indirilen ikinci uygulaması oldu 6 gün Yerli otomobil, MWC 2020'de tüm dünyanın beğenisine sunulacak 6 gün Google Telefon uygulamasına, çağrı kaydetme özelliği geliyor 6 gün Huawei'nin 5.000 mAh pile sahip yeni telefonu TENAA'da göründü 6 gün Android dünyasına iddialı tablet | Huawei MediaPad M6 6 gün AMD dizüstünde de iddialı | İşte yeni bilgisayarlar 6 gün Xiaomi Mi 10 canlı olarak görüntülendi 6 gün FBI, iPhone 11 Pro Max'in şifresini kırmayı başardı 6 gün Bose fiziksel mağazalarının yarısını kapatıyor 6 gün Philips yeni bir gürültü engelleyici kulak üstü kulaklık duyurdu 6 gün Chrome yakın gelecekte üçüncü taraf çerezlere izin vermeyecek 6 gün 2019, kayıtlara göre gezegenimizin yaşadığı en sıcak ikinci yıl oldu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Ruslardan ilginç proje: Dünyanın en basık Lada Niva'sı
    DonanımHaber
    Netflix, The Witcher dizisinin izlenme rakamlarını açıkladı
    DonanımHaber
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Astral Chain İnceleme Puanları ve Çıkış Fragmanı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Sözde Yerli Otomobilin Halk İçin Yapıldığını Zannedenler
    DH Forum
    DH takipçileri yılın en iyi tam kablosuz kulaklığını belirliyo...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim