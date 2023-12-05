Hotomobil'in şehir içi ulaşım aracı Catchy, piyasaya çıkmak için gün sayıyor

İtalya’da düzenlenen EICMA Uluslararası İki Tekerlekli Araçlar Fuarı’nda ilk kez sergilenen Catchy; tüm dünyanın yaşadığı ulaşım sorununa da büyük bir fayda sağlıyor. Catchy, istendiğinde sürücü ve yolcu için konforlu ve pratik bir 2 kişilik araç olarak kullanılabilirken, istendiğinde ise kendinden beklenmeyecek düzeyde taşıma kapasitesi sunabiliyor.

CPEV (Combo Purpose Electric Vehicle) sınıfının ilk ve tek aracı: Catchy

Hotomobil’in mobil yaşam dünyasına yönelik yerli ve milli aracı Catchy, CPEV (Combo Purpose Electric Vehicle) segmentinin tek aracı olarak trafik sorununa pratik bir çözüm sunmanın yanı sıra modüler yapısı sayesinde kargo taşımacılığını da farklı bir boyuta taşıyor. Ayrıca tek kişilik bir yatağa dönüşebilme özelliği ile öne çıkıyor.

Kullanıcılarına konforlu ve güvenli seyahat imkânı sunan araç sadece ergonomik, şık ve çarpıcı tasarımıyla değil çok amaçlı kullanımıyla da beğeni topluyor. Catchy, şehir içi ulaşımın geleceğini yeniden şekillendirmek ve sürdürülebilirlik konseptini otomotiv sektörüne entegre etmek hedefleriyle, 2024 yılında Hotomobil tarafından piyasaya sürülecek.

Doğa dostu çözümler sunarak kullanıcılarının mobil yaşam ekosistemini genişletmeye devam eden Hotomobil, Quadricycle sınıfına giren Catchy, şehir trafiğinde hareket özgürlüğü sunuyor. Ayrıca, malzeme ve enerji kaynaklarının en az kullanımıyla çevreci bir duruş sergiliyor.

110 ila 130 km menzile sahip olan ve 45 km hıza ulaşabilen Catchy, iki kişinin rahatça yolculuk yapabileceği geniş bir oturma alanına sahip. Kişisel kullanımının yanı sıra sadece bir koltuğun ileri alınmasıyla kargo aracı olarak da kullanılabilen Catchy bu çok işlevli kullanımıyla sınıfının tek örneği.

Karbon ayak izinin en aza indirilmesinde büyük fayda sağlayacak olan Catchy, şehir içi ulaşım araçlarının yeni, çağdaş bir biçimini temsil ediyor. Otomobilin güvenlik, olumsuz hava koşullarına karşı koruma ve konfor gibi avantajlarını, hafif bir elektrikli aracın düşük enerji tüketimi ve alan kullanımıyla birleştiren Catchy ulaşımda kullanıcıların yeni gözdesi olacak.

Catchy Teknik Özellikleri:

Anti-Theft (Hırsızlık Önleme): Tekerlerdeki hareket sensörü ve anahtar algılama fonksiyonu sayesinde olağandışı hareketler izlenir ve kullanıcıya uygulama üzerinden iletilir.

Tekerlerdeki hareket sensörü ve anahtar algılama fonksiyonu sayesinde olağandışı hareketler izlenir ve kullanıcıya uygulama üzerinden iletilir. Crash Sensor (Kaza Sensörü): Kaza sensörü, gyro sensörü desteğiyle çalışır. Ani sarsılmalar veya çarpışmalar gibi durumlarda araç bilgilerini kaydeder. Kaza sensörü, kaza anında algılanan kuvvetin seviyesine bağlı olarak ilgili sağlık birimine bildirimde bulunur. Bu özellik, garanti dışı durumları tespit etmek için de büyük bir öneme sahiptir.

Kaza sensörü, gyro sensörü desteğiyle çalışır. Ani sarsılmalar veya çarpışmalar gibi durumlarda araç bilgilerini kaydeder. Kaza sensörü, kaza anında algılanan kuvvetin seviyesine bağlı olarak ilgili sağlık birimine bildirimde bulunur. Bu özellik, garanti dışı durumları tespit etmek için de büyük bir öneme sahiptir. Connectivity (Bağlantı): Catchy, Wi-Fi bağlantısı sayesinde IOS ve Android cep telefonlarına yüklenen uygulama ile kontrol edilebilir. Bu özellik, kullanıcıların cep telefonlarından uygulama aracılığıyla araç kapılarını açma/kapatma, bakım uyarıları alma, araç üzerinde bulunan kameralardan gelen görüntüyü izleme gibi işlemleri gerçekleştirmelerini sağlar. Ayrıca, araca ait tüm verileri (anlık hız, toplam km, batarya yüzdesi vb.) uygulama üzerinden görüntülemelerine olanak tanır.

Catchy, Wi-Fi bağlantısı sayesinde IOS ve Android cep telefonlarına yüklenen uygulama ile kontrol edilebilir. Bu özellik, kullanıcıların cep telefonlarından uygulama aracılığıyla araç kapılarını açma/kapatma, bakım uyarıları alma, araç üzerinde bulunan kameralardan gelen görüntüyü izleme gibi işlemleri gerçekleştirmelerini sağlar. Ayrıca, araca ait tüm verileri (anlık hız, toplam km, batarya yüzdesi vb.) uygulama üzerinden görüntülemelerine olanak tanır. Swap Battery (Tak-Çıkar Batarya):

Araç bataryası, tak-çıkar batarya sistemi sayesinde araç içerisinden çıkartılabilir ve 220V elektrik kullanılarak ev, kafe, otel vb. herhangi bir ortamda şarj edilebilir.

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Catchy Opsiyonel Özellikleri:

Zengin ve çeşitli taleplere uygun olarak tasarlanmış geniş opsiyonel ürün yelpazesi, mikromobiliteyi desteklerken kullanıcılara geniş bir özgürlük sağlar.

Isıtmalı koltuk ve elcik ısıtma, dört mevsim kullanımı mümkün kılar ve zorlu hava koşullarında rahatlığı garanti eder.

Bluetooth hoparlör sistemi, kesintisiz iletişim kurma ve favori müziğin keyfini çıkarmanızı sağlar.

Hotomobil’in akıllı yazılımı, sesli komut sistemi, ışıkları açma/kapatma, “Follow me” özelliği ile yolunuzu aydınlatma ve uzaktan aracınızı açma/kapama olanağı sunar.

Catchy Adventure Box, kamp tutkunları için idealdir. Mobil kamp ocağı, depolama alanları, 20 litrelik harici su kapasitesi, portatif buzdolabı ve hatta portatif bir çadır içerir.

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