House of the Dragon'ın 2. sezon fragmanı yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör 2022 yılında yayınlanan ilk sezonuyla büyük beğeni kazanan House of the Dragon, 2. sezonuyla geri dönüyor. 16 Haziran'da başlayacak olan 2. sezon için tanıtım çalışmalarına hız veren HBO, bugün 2. sezondan yeni bir fragman daha yayınladı.

İzleyenleri Game of Thrones'ta anlatılan olayların yaklaşık 170 yıl öncesine götüren House of the Dragon, Westeros'a hükmeden Targaryen Ailesi içinde çıkan taht kavgasına ve onu takip eden iç savaşa odaklanıyor.

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House of the Dragon 2. Sezon, 16 Haziran'da Başlayacak

Beğeniyle karşılanan ilk sezonunda bu taht kavgasının nasıl başladığını anlatan dizi, ikinci sezonunda ise takip eden iç savaşı ekrana taşımaya başlayacak. Nitekim yayınlanan bu yeni fragman da Targaryen iç savaşının artık tam anlamıyla başlayacağını gösteriyor. Daha fazla ejderha savaşı göreceğimiz, aksiyon dozu daha yüksek bir sezon bizi bekliyor.

Öte yandan Yedi Krallık'ın geri kalanının da bu savaşın içine çekilecek olması, başta Starklar olmak üzere Game of Thrones'tan tanıdığımız diğer haneleri de bu sezonda görebileceğimiz anlamına geliyor.

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House of the Dragon 2. sezondan yeni fragman