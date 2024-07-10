House of the Dragon'ın izleyici rakamları yeniden yükselişe geçti

Ancak bölümler ilerleyip insanlar House of the Dragon'ın ekranlara döndüğünden haberdar oldukça bu gidişat tersine dönmeye başladı. Nitekim dizi bu hafta sonu yayınlanan 4. bölümüyle 2. sezondaki en yüksek izleyici sayısına ulaştı.
House of the Dragon, MAX'teki En İyi Haftasını Geçirdi
Dizinin oldukça beğenilen son bölümünü yayınlandığı esnada 8.1 milyon kişi izledi. Bu da bölümler ilerledikçe izleyici sayısının arttığını gösteriyor. Üstelik son bölümün yarattığı etki sonrası bir sonraki bölümün daha da fazla izleyici çekeceği düşünülüyor.
Öte yandan HBO, ABD'de tatil dönemi olan 4 Temmuz tatili sırasında pek çok kişinin yeni sezonu izlemeye başladığını, bu sayede House of the Dragon'ın bu hafta (HBO) MAX'teki en iyi haftasını geçirdiğini açıkladı. Sonradan eklenen bu izleyicilerle birlikte 2. sezonun ilk bölümünün HBO ve MAX'teki izleyici sayısı 25 milyona kadar çıkmış durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.