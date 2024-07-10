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    House of the Dragon'ın izleyici rakamları yeniden yükselişe geçti

    İzleyici rakamları konusunda 2. sezona tutuk başlayan House of the Dragon, haftalar ilerledikçe izleyici sayısını daha da arttırdı. Dördüncü bölüm sonrası bu artışın sürmesi bekleniyor.
    House of the Dragon izleyici sayısını arttırıyor Tam Boyutta Gör
    House of the Dragon, 2022 yılında ekrana gelen ilk sezonuyla hem beğeni toplamış hem de izlenme rakamlarıyla HBO'nun yüzünü güldürmüştü. Ancak ilk sezonla 2. sezon arasında neredeyse iki yıl ara verilmesi, dizinin momentum kaybetmesine neden oldu. Bu da izlenme rakamlarına yansıdı. 16 Haziran'da başlayan 2. sezonun ilk bölümü, yayınlandığı sırada 7.8 milyon izleyiciye ulaşarak beklentilerin altında kaldı. Çünkü bir önceki sezon 9 milyon izleyici ile final yapmıştı. Normalde iki sezon arasında izleyici sayısını arttırması beklenen dizinin aksine seyirci kaybetmesi dikkat çekti.

    Ancak bölümler ilerleyip insanlar House of the Dragon'ın ekranlara döndüğünden haberdar oldukça bu gidişat tersine dönmeye başladı. Nitekim dizi bu hafta sonu yayınlanan 4. bölümüyle 2. sezondaki en yüksek izleyici sayısına ulaştı.

    House of the Dragon, MAX'teki En İyi Haftasını Geçirdi

    Dizinin oldukça beğenilen son bölümünü yayınlandığı esnada 8.1 milyon kişi izledi. Bu da bölümler ilerledikçe izleyici sayısının arttığını gösteriyor. Üstelik son bölümün yarattığı etki sonrası bir sonraki bölümün daha da fazla izleyici çekeceği düşünülüyor.

    Öte yandan HBO, ABD'de tatil dönemi olan 4 Temmuz tatili sırasında pek çok kişinin yeni sezonu izlemeye başladığını, bu sayede House of the Dragon'ın bu hafta (HBO) MAX'teki en iyi haftasını geçirdiğini açıkladı. Sonradan eklenen bu izleyicilerle birlikte 2. sezonun ilk bölümünün HBO ve MAX'teki izleyici sayısı 25 milyona kadar çıkmış durumda.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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