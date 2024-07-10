House of the Dragon'ın izleyici rakamları yeniden yükselişe geçti

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Tam Boyutta Gör House of the Dragon, 2022 yılında ekrana gelen ilk sezonuyla hem beğeni toplamış hem de izlenme rakamlarıyla HBO'nun yüzünü güldürmüştü. Ancak ilk sezonla 2. sezon arasında neredeyse iki yıl ara verilmesi, dizinin momentum kaybetmesine neden oldu. Bu da izlenme rakamlarına yansıdı. 16 Haziran'da başlayan 2. sezonun ilk bölümü, yayınlandığı sırada 7.8 milyon izleyiciye ulaşarak beklentilerin altında kaldı. Çünkü bir önceki sezon 9 milyon izleyici ile final yapmıştı. Normalde iki sezon arasında izleyici sayısını arttırması beklenen dizinin aksine seyirci kaybetmesi dikkat çekti.

Ancak bölümler ilerleyip insanlar House of the Dragon'ın ekranlara döndüğünden haberdar oldukça bu gidişat tersine dönmeye başladı. Nitekim dizi bu hafta sonu yayınlanan 4. bölümüyle 2. sezondaki en yüksek izleyici sayısına ulaştı.

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House of the Dragon, MAX'teki En İyi Haftasını Geçirdi

Dizinin oldukça beğenilen son bölümünü yayınlandığı esnada 8.1 milyon kişi izledi. Bu da bölümler ilerledikçe izleyici sayısının arttığını gösteriyor. Üstelik son bölümün yarattığı etki sonrası bir sonraki bölümün daha da fazla izleyici çekeceği düşünülüyor.

Öte yandan HBO, ABD'de tatil dönemi olan 4 Temmuz tatili sırasında pek çok kişinin yeni sezonu izlemeye başladığını, bu sayede House of the Dragon'ın bu hafta (HBO) MAX'teki en iyi haftasını geçirdiğini açıkladı. Sonradan eklenen bu izleyicilerle birlikte 2. sezonun ilk bölümünün HBO ve MAX'teki izleyici sayısı 25 milyona kadar çıkmış durumda.

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House of the Dragon izleyici sayısını arttırıyor