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    House of the Dragon 3. sezona büyük bir savaşla iddialı bir giriş yapacak

    2. sezon finaliyle pek çok kişiyi hayal kırıklığına uğratan House of the Dragon, 3. sezona ise oldukça iddialı bir başlangıç yapacak. HBO, yeni sezon için planlarını paylaştı.
    House of the Dragon Tam Boyutta Gör
    Game of Thrones ile aynı evrende geçen House of the Dragon, geçtiğimiz yıl 2. sezonuyle izleyici karşısına çıktı. Aslında ilk sezon gibi 2. sezon da beğeniyle karşılandı ama 10 bölümden 8 bölüme düşürülen sezonun neredeyse yarım kalmış gibi hissettiren finali, ağızlarda kötü bir tat bıraktı. Ancak HBO, 3. sezonun bu kötü ağızlarda sileceği konusunda oldukça emin görünüyor. Çünkü House of the Dragon 3. sezona oldukça iddialı bir giriş yapacak.

    Bu hafta katıldığı bir etkinlikte House of the Dragon'ın geleceği hakkında konuşan HBO yöneticisi Francesca Orsi, 3. sezonun muazzam bir deniz savaşıyla başlayacağını, bunun bugüne kadar bir dizi için çekilen en büyük deniz savaşı olacağını söylüyor.

    House of the Dragon 3. Sezon, Gullet Savaşı ile Başlayacak

    Gullet Savaşı olarak bilinen bu kanlı savaşın aslında 2. sezonun finalini oluşturması bekleniyordu. Ancak prodüksiyon aşamasında yaşanan sorunlar ve yaklaşan grevler sebebiyle bu savaş 2. sezonun sonundan 3. sezonun başına alındı. Pek çok kişiyi hayal kırıklığına uğratan sezon finali de bu yüzden ortaya çıktı. Bu durum epey tepki toplamış olsa da Francesca Orsi, buna değdiğini düşünüyor.

    Kısa süre önce seti ziyaret ettiğini ve bu savaş için çizilen planı gördüğünü söyleyen Orsi, "iyi ki bekletmişiz çünkü şimdi o zaman yapabileceğimizden çok daha iyi olacak" diyor. Diğer yandan Orsi, bu dev savaşı ekrana taşımak için çalışan ekibin başında Titanic filminde de görev alan Kevin de la Noy'un olduğunu söylüyor. HBO yöneticisine göre Kevin de la Noy'un bu konudaki tecrübesi, ortaya muhteşem bir deniz savaşı çıkmasına yardımcı olacak.

    House of the Dragon'ın hikâyesinde oldukça önemli bir yere sahip olan Gullet Savaşı'na bu kadar zaman ve kaynak ayrılmış olması etkileyici. Ancak 2. sezon finalinin yarattığı hayal kırıklığından sonra tüm bu emekler biraz boşa gidebilir. Çünkü 2. sezon finali pek çok izleyiciyi diziden soğuttu. Şimdi 3. sezonda bunların ne kadarının geri döneceğini bekleyip göreceğiz. 

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    selamivural 4 saat önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

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