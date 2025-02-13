House of the Dragon 3. sezona büyük bir savaşla iddialı bir giriş yapacak

Bu hafta katıldığı bir etkinlikte House of the Dragon'ın geleceği hakkında konuşan HBO yöneticisi Francesca Orsi, 3. sezonun muazzam bir deniz savaşıyla başlayacağını, bunun bugüne kadar bir dizi için çekilen en büyük deniz savaşı olacağını söylüyor.
House of the Dragon 3. Sezon, Gullet Savaşı ile Başlayacak
Gullet Savaşı olarak bilinen bu kanlı savaşın aslında 2. sezonun finalini oluşturması bekleniyordu. Ancak prodüksiyon aşamasında yaşanan sorunlar ve yaklaşan grevler sebebiyle bu savaş 2. sezonun sonundan 3. sezonun başına alındı. Pek çok kişiyi hayal kırıklığına uğratan sezon finali de bu yüzden ortaya çıktı. Bu durum epey tepki toplamış olsa da Francesca Orsi, buna değdiğini düşünüyor.
Kısa süre önce seti ziyaret ettiğini ve bu savaş için çizilen planı gördüğünü söyleyen Orsi, "iyi ki bekletmişiz çünkü şimdi o zaman yapabileceğimizden çok daha iyi olacak" diyor. Diğer yandan Orsi, bu dev savaşı ekrana taşımak için çalışan ekibin başında Titanic filminde de görev alan Kevin de la Noy'un olduğunu söylüyor. HBO yöneticisine göre Kevin de la Noy'un bu konudaki tecrübesi, ortaya muhteşem bir deniz savaşı çıkmasına yardımcı olacak.
House of the Dragon'ın hikâyesinde oldukça önemli bir yere sahip olan Gullet Savaşı'na bu kadar zaman ve kaynak ayrılmış olması etkileyici. Ancak 2. sezon finalinin yarattığı hayal kırıklığından sonra tüm bu emekler biraz boşa gidebilir. Çünkü 2. sezon finali pek çok izleyiciyi diziden soğuttu. Şimdi 3. sezonda bunların ne kadarının geri döneceğini bekleyip göreceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!