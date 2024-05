Yüzüklerin Efendisi animesi The War of the Rohirrim'den ilk görseller geldi

Tam Boyutta Gör Yüzüklerin Efendisi serisi, yakın gelecekte live-action (animasyon olmayan) filmlerle beyaz perdeye geri dönecek. Bildiğiniz gibi bu hafta Lord of the Rings: The Hunt for Gollum adını taşıyan yeni Yüzüklerin Efendisi filmi resmen duyuruldu. Üstelik başka Yüzüklerin Efendisi filmlerinin de çekileceği açıklandı.

Bu live-action filmlerin çıkışına daha birkaç yıl olsa da bu sırada sinemaseverler farklı bir Yüzüklerin Efendisi filmi izleme şansı yakalayacak. Zira merakla beklenen anime film The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, bu yıl sinemaseverlerle buluşacak.

The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, 13 Aralık'ta Gösterime Girecek

Tam Boyutta Gör Önümüzdeki günlerde Annecy Uluslararası Animasyon Filmleri Festivali'nde detaylı olarak tanıtılacak olan The War of the Rohirrim için tanıtım çalışmalarına başlayan Warner Bros. Discovery, filmden ilk görselleri paylaştı.

The War of the Rohirrim, orijinal üçlemenin yüzlerce yıl öncesinde geçiyor ve adından da anlaşılacağı üzere Rohan halkına, yani Rohirrim'e odaklanıyor. İki Kule'deki büyük savaşın gerçekleştiği muazzam kale Helm's Deep, filmin hikâyesinde önemli bir yer tutuyor. Rohan Akıncıları'nın ilk günlerine odaklanan filmde, Yüzüklerin Efendisi'nde destanı anlatılan efsanevi Rohan kralı Helm Hammerhand'i de görme şansı yakalayacağız.

Yeni Yüzüklerin Efendisi filmi geliyor 4 gün önce eklendi

Filmde Helm Hammerhand'i, son dönemde Succession dizisiyle adından söz ettiren usta oyuncu Brian Cox seslendiriyor. Öte yandan orijinal üçlemede Rohan prensesi Eowyn'i canlandıran Miranda Otto da seslendirme kadrosunda yer alıyor. Otto'nun seslendirdiği Eowyn'in bu hikâyenin anlatıcısı olacağı düşünülüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

The War of the Rohirrim'den ilk görseller geldi