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    Yüzüklerin Efendisi animesi The War of the Rohirrim'den ilk görseller geldi

    Bu yıl sinemaseverlerle buluşacak olan Yüzüklerin Efendisi animesi The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim'den ilk görseller yayınlandı. Film Rohan'ın ilk dönemine odaklanıyor.
    The War of the Rohirrim'den ilk görseller geldi Tam Boyutta Gör
    Yüzüklerin Efendisi serisi, yakın gelecekte live-action (animasyon olmayan) filmlerle beyaz perdeye geri dönecek. Bildiğiniz gibi bu hafta Lord of the Rings: The Hunt for Gollum adını taşıyan yeni Yüzüklerin Efendisi filmi resmen duyuruldu. Üstelik başka Yüzüklerin Efendisi filmlerinin de çekileceği açıklandı.

    Bu live-action filmlerin çıkışına daha birkaç yıl olsa da bu sırada sinemaseverler farklı bir Yüzüklerin Efendisi filmi izleme şansı yakalayacak. Zira merakla beklenen anime film The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, bu yıl sinemaseverlerle buluşacak.

    The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, 13 Aralık'ta Gösterime Girecek

    The War of the Rohirrim'den ilk görseller geldi Tam Boyutta Gör
    Önümüzdeki günlerde Annecy Uluslararası Animasyon Filmleri Festivali'nde detaylı olarak tanıtılacak olan The War of the Rohirrim için tanıtım çalışmalarına başlayan Warner Bros. Discovery, filmden ilk görselleri paylaştı.

    The War of the Rohirrim, orijinal üçlemenin yüzlerce yıl öncesinde geçiyor ve adından da anlaşılacağı üzere Rohan halkına, yani Rohirrim'e odaklanıyor. İki Kule'deki büyük savaşın gerçekleştiği muazzam kale Helm's Deep, filmin hikâyesinde önemli bir yer tutuyor. Rohan Akıncıları'nın ilk günlerine odaklanan filmde, Yüzüklerin Efendisi'nde destanı anlatılan efsanevi Rohan kralı Helm Hammerhand'i de görme şansı yakalayacağız.

    Filmde Helm Hammerhand'i, son dönemde Succession dizisiyle adından söz ettiren usta oyuncu Brian Cox seslendiriyor. Öte yandan orijinal üçlemede Rohan prensesi Eowyn'i canlandıran Miranda Otto da seslendirme kadrosunda yer alıyor. Otto'nun seslendirdiği Eowyn'in bu hikâyenin anlatıcısı olacağı düşünülüyor.

    The War of the Rohirrim'den ilk görseller geldi Tam Boyutta Gör
    Kenji Kamiyama'nın yönettiği anime, 13 Aralık 2024'te sinemaseverlerle buluşacak.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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