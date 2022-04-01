House of The Dragon çıkış tarihi, Oscar ve haftalık film/dizi önerileri|SinemaHaber

SinemaHaber isimli yeni serimizle bu hafta da karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi haftanın öne çıkan sinema haberlerini ve son dönemde izlenebilecek yapımları konuşuyoruz.
Bu haftanın öne çıkan konuları arasında House of The Dragon'ın çıkış tarihi, Disney Plus Türkiye tarihi, Oscar ödülleri ce Will Smith'in tokatı, Bruce Willis'in kariyeri ile ilgii yaptığı açıklama yer alıyor. Her zaman olduğu gibi öneriler de mevcut.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.
Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.
direk 10k
Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa