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    House of The Dragon çıkış tarihi, Oscar ve haftalık film/dizi önerileri|SinemaHaber

    Sinema haberlerini konuştuğumuz SinemaHaber programımız bu hafta da canlı yayınla değil, video ile sizlerle birlikte. Bu haftanın gündeminde şüphesiz Oscar,  bulunuyor.
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    SinemaHaber isimli yeni serimizle bu hafta da karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi haftanın öne çıkan sinema haberlerini ve son dönemde izlenebilecek yapımları konuşuyoruz.

    Bu haftanın öne çıkan konuları arasında House of The Dragon'ın çıkış tarihi, Disney Plus Türkiye tarihi, Oscar ödülleri ce Will Smith'in tokatı, Bruce Willis'in kariyeri ile ilgii yaptığı açıklama yer alıyor. Her zaman olduğu gibi öneriler de mevcut.

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    Hava temizleyici kulaklık: Dyson Zone

    C
    Ceydaglc05 2 saat önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 1 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 1 gün önce

    direk 10k

    LooF 1 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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