House of The Dragon çıkış tarihi, Oscar ve haftalık film/dizi önerileri|SinemaHaber

SinemaHaber isimli yeni serimizle bu hafta da karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi haftanın öne çıkan sinema haberlerini ve son dönemde izlenebilecek yapımları konuşuyoruz.

Uncharted en yüksek gişe yapan oyun filmlerinden birisi oldu 3 gün önce eklendi

Bu haftanın öne çıkan konuları arasında House of The Dragon'ın çıkış tarihi, Disney Plus Türkiye tarihi, Oscar ödülleri ce Will Smith'in tokatı, Bruce Willis'in kariyeri ile ilgii yaptığı açıklama yer alıyor. Her zaman olduğu gibi öneriler de mevcut.

