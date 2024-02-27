2024 Oscar Ödül Töreni'nin Türkiye yayıncısı açıklandı

2024 Oscar Ödül Töreni nasıl izlenir? Oscar Ödül Töreni ne zaman?
2024 Oscar Ödül Töreni 11 Mart 2024 tarihinde Pazar’ı Pazartesi’ye bağlayan gece saat 02.00'de Disney Plus platformunda canlı olarak yayımlanacak. https://www.disneyplus.com/ adresinden veya Disney+ mobil uygulamasından canlı olarak seyredebilirsiniz.
Bu seneki Oscak Ödül törenini, talk şov sunucusu Jimmy Kimmel sunacak. Los Angeles’taki Dolby Theatre’da gerçekleşecek gecede 16 dalda ödül takdim edilecek. Bu seneki yarışta Christopher Nolan’ın son filmi Oppenheimer, 13 dalda adaylık ile ışıkları üzerine çekmiş durumda. Oppenheimer’ı 11 adaylık ile Poor Things, 10 adaylık ile Killers of the Flower Moon ve 8 adaylık ile Barbie takip ediyor. The Holdovers, American Fiction, The Zone of Interest ve Anatomy of a Fall filmleri de 5’er dalda yarışıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.