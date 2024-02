2024 Oscar Ödül Töreni'nin Türkiye yayıncısı açıklandı

Tam Boyutta Gör Bu sene 96’ncısı düzenlenecek Oscar Ödül Töreni’nin Türkiye’deki yayıncısı belli oldu. 2024 Oscar Ödül Töreni, Türkiye’de sadece Disney Plus’ta canlı olarak yayınlanacak.

2024 Oscar Ödül Töreni nasıl izlenir? Oscar Ödül Töreni ne zaman?

2024 Oscar Ödül Töreni 11 Mart 2024 tarihinde Pazar’ı Pazartesi’ye bağlayan gece saat 02.00'de Disney Plus platformunda canlı olarak yayımlanacak. https://www.disneyplus.com/ adresinden veya Disney+ mobil uygulamasından canlı olarak seyredebilirsiniz.

Bu seneki Oscak Ödül törenini, talk şov sunucusu Jimmy Kimmel sunacak. Los Angeles’taki Dolby Theatre’da gerçekleşecek gecede 16 dalda ödül takdim edilecek. Bu seneki yarışta Christopher Nolan’ın son filmi Oppenheimer, 13 dalda adaylık ile ışıkları üzerine çekmiş durumda. Oppenheimer’ı 11 adaylık ile Poor Things, 10 adaylık ile Killers of the Flower Moon ve 8 adaylık ile Barbie takip ediyor. The Holdovers, American Fiction, The Zone of Interest ve Anatomy of a Fall filmleri de 5’er dalda yarışıyor.

