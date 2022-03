Uncharted filmi en yüksek gişe yapan oyun filmlerinden birisi oldu

Tam Boyutta Gör

PlayStation'ın sevilen oyun serisi Uncharted'ın bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda bir filmi çıktı. Film genel olarak ortalama yorumlar alsa da gişede beklenen başarı gelmiş gibi duruyor.

En İyi 5. Oyun Uyarlaması

Geçtiğimiz saatlerde açıklanan istatistiklere göre Uncharted filmi 339 milyonluk bilet satışı ile tüm zamanların en çok bilet satışı yapan beşinci filmi oldu. Uncharted'ın ilk sıradaki Warcraft veya Detective Pikachu gibi filmleri yakalaması bir hayli zor duruyor ancak 352 milyonluk The Angry Birds Movie'yi geçebilir.

Sony, Uncharted filmi ile birlikte aslında sinema dünyasına güzel bir giriş yaptı. Şu anda duyurulmuş birçok film ve dizi de bizleri bekliyor ancak şu an için en yakında HBO'nun The Last of Us dizisini göreceğiz gibi duruyor. Umuyoruz ki Sony özel oyunlarındaki başarıları uyarlamalarda da gösterebilir.

