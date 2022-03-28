Uncharted filmi en yüksek gişe yapan oyun filmlerinden birisi oldu

PlayStation'ın sevilen oyun serisi Uncharted'ın bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda bir filmi çıktı. Film genel olarak ortalama yorumlar alsa da gişede beklenen başarı gelmiş gibi duruyor.
En İyi 5. Oyun Uyarlaması
Geçtiğimiz saatlerde açıklanan istatistiklere göre Uncharted filmi 339 milyonluk bilet satışı ile tüm zamanların en çok bilet satışı yapan beşinci filmi oldu. Uncharted'ın ilk sıradaki Warcraft veya Detective Pikachu gibi filmleri yakalaması bir hayli zor duruyor ancak 352 milyonluk The Angry Birds Movie'yi geçebilir.
Sony, Uncharted filmi ile birlikte aslında sinema dünyasına güzel bir giriş yaptı. Şu anda duyurulmuş birçok film ve dizi de bizleri bekliyor ancak şu an için en yakında HBO'nun The Last of Us dizisini göreceğiz gibi duruyor. Umuyoruz ki Sony özel oyunlarındaki başarıları uyarlamalarda da gösterebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi
Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.
ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)
"yerli uçağımız göklerde"