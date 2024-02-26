Hozon Neta U, Çin'de kendi segmentinin en kaliteli otomobili seçildi

Çin’in 81 farklı şehrinde 7 bin 191 adet otomobil üzerinde 6 ay boyunca yapılan analizlere 36 markadan toplam 76 farklı model katılım gösterdi. 2 ile 6 ay boyunca otomobile ilk kez sahip olan sürücüler vasıtasıyla 2 farklı alanda, 10 farklı kategoride, 236 olası problem üzerinde çalışıldı.
Tasarımdan multi medya sistemine, koltuklardan sürüş asistanlarına, batarya ve motor teknolojilerinden havalandırma sistemine, iç mekandaki koku seviyesine kadar incelenen otomobiller içinde Neta U, araştırma sonuçlarında aldığı en yüksek puanla dikkat çekti.
V2L fonksiyonu sayesinde tıpkı bir jeneratör gibi enerji kaynağı haline dönüşerek farklı elektronik cihazları şarj edebilen dinamik SUV modelde, tek pedal sürüş modu, yüksek konfor ve teknoloji donanımları, her biri 8 inç olan iki ayrı dokunmatik ekran, premium materyallerle bezenmiş iç mekân öne çıkıyor. Birçok aktif ve pasif güvenlik ekipmanıyla donatılan Neta U’nun ayrıca C-NCAP testlerinden 5 yıldız aldığı belirtiliyor.
Sadece 30 dakikada yüzde 30’dan yüzde 80’e hızlı şarj özelliğiyle donatılan kompakt SUV modelde, mevsimsel farklılıklarda sürüş menzilini koruma altına alan Hozon Neta’nın patentli batarya ısı yönetim sistemi de standart olarak sunuluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.