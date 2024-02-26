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    Hozon Neta U, Çin'de kendi segmentinin en kaliteli otomobili seçildi

    Elektrikli araç üretiminde dünyadaki en iyiler arasında yer alan Hozon Neta, kalite, güvenilirlik ve sorunsuzluk disiplinlerinde küresel anlamda rüştünü ispatlamaya devam ediyor.
    Hozon Neta U, kendi segmentinin en kaliteli otomobili oldu Tam Boyutta Gör
    Bağımsız tüketici araştırma şirketi J.D. Power’ın Çin’de elektrikli araçlar üzerinde yaptığı IQS-İlk Kalite Araştırması’nda Hozon’un Neta U modeli, kendi segmentinde birinci olarak “kompakt sınıfın en sorunsuz ve kaliteli otomobili” unvanını kazandı.

    Çin’in 81 farklı şehrinde 7 bin 191 adet otomobil üzerinde 6 ay boyunca yapılan analizlere 36 markadan toplam 76 farklı model katılım gösterdi. 2 ile 6 ay boyunca otomobile ilk kez sahip olan sürücüler vasıtasıyla 2 farklı alanda, 10 farklı kategoride, 236 olası problem üzerinde çalışıldı.

    Tasarımdan multi medya sistemine, koltuklardan sürüş asistanlarına, batarya ve motor teknolojilerinden havalandırma sistemine, iç mekandaki koku seviyesine kadar incelenen otomobiller içinde Neta U, araştırma sonuçlarında aldığı en yüksek puanla dikkat çekti.

    Hozon Neta U, kendi segmentinin en kaliteli otomobili oldu Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz günlerde ülkemiz yollarıyla da buluşan Hozon Neta U, zengin güvenlik ve teknoloji ekipmanları ve 420 kilometre menzile sahip CATL bataryasıyla kendi sınıfının iddialı modelleri arasında yerini almış oldu. 1 milyon 649 bin TL’lik satış fiyatına sahip olan Neta U, ayrıca üstün güvenlik donanımları ve sınıfının en geniş arka diz mesafesini sunan SUV olarak ön plana çıkıyor.

    V2L fonksiyonu sayesinde tıpkı bir jeneratör gibi enerji kaynağı haline dönüşerek farklı elektronik cihazları şarj edebilen dinamik SUV modelde, tek pedal sürüş modu, yüksek konfor ve teknoloji donanımları, her biri 8 inç olan iki ayrı dokunmatik ekran, premium materyallerle bezenmiş iç mekân öne çıkıyor. Birçok aktif ve pasif güvenlik ekipmanıyla donatılan Neta U’nun ayrıca C-NCAP testlerinden 5 yıldız aldığı belirtiliyor.

    Sadece 30 dakikada yüzde 30’dan yüzde 80’e hızlı şarj özelliğiyle donatılan kompakt SUV modelde, mevsimsel farklılıklarda sürüş menzilini koruma altına alan Hozon Neta’nın patentli batarya ısı yönetim sistemi de standart olarak sunuluyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 4 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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