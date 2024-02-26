Hozon Neta U, Çin'de kendi segmentinin en kaliteli otomobili seçildi

Tam Boyutta Gör Bağımsız tüketici araştırma şirketi J.D. Power’ın Çin’de elektrikli araçlar üzerinde yaptığı IQS-İlk Kalite Araştırması’nda Hozon’un Neta U modeli, kendi segmentinde birinci olarak “kompakt sınıfın en sorunsuz ve kaliteli otomobili” unvanını kazandı.

Çin’in 81 farklı şehrinde 7 bin 191 adet otomobil üzerinde 6 ay boyunca yapılan analizlere 36 markadan toplam 76 farklı model katılım gösterdi. 2 ile 6 ay boyunca otomobile ilk kez sahip olan sürücüler vasıtasıyla 2 farklı alanda, 10 farklı kategoride, 236 olası problem üzerinde çalışıldı.

Tasarımdan multi medya sistemine, koltuklardan sürüş asistanlarına, batarya ve motor teknolojilerinden havalandırma sistemine, iç mekandaki koku seviyesine kadar incelenen otomobiller içinde Neta U, araştırma sonuçlarında aldığı en yüksek puanla dikkat çekti.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde ülkemiz yollarıyla da buluşan Hozon Neta U, zengin güvenlik ve teknoloji ekipmanları ve 420 kilometre menzile sahip CATL bataryasıyla kendi sınıfının iddialı modelleri arasında yerini almış oldu. 1 milyon 649 bin TL’lik satış fiyatına sahip olan Neta U, ayrıca üstün güvenlik donanımları ve sınıfının en geniş arka diz mesafesini sunan SUV olarak ön plana çıkıyor.

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V2L fonksiyonu sayesinde tıpkı bir jeneratör gibi enerji kaynağı haline dönüşerek farklı elektronik cihazları şarj edebilen dinamik SUV modelde, tek pedal sürüş modu, yüksek konfor ve teknoloji donanımları, her biri 8 inç olan iki ayrı dokunmatik ekran, premium materyallerle bezenmiş iç mekân öne çıkıyor. Birçok aktif ve pasif güvenlik ekipmanıyla donatılan Neta U’nun ayrıca C-NCAP testlerinden 5 yıldız aldığı belirtiliyor.

Sadece 30 dakikada yüzde 30’dan yüzde 80’e hızlı şarj özelliğiyle donatılan kompakt SUV modelde, mevsimsel farklılıklarda sürüş menzilini koruma altına alan Hozon Neta’nın patentli batarya ısı yönetim sistemi de standart olarak sunuluyor.

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Hozon Neta U, kendi segmentinin en kaliteli otomobili oldu