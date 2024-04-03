Hozon Neta ve Eşarj'dan iş birliği

Tam Boyutta Gör Anlaşma kapsamında, Neta U satın alan müşteriler, ülke çapında 1000’den fazla şarj istasyonuyla yaygın bir ağa sahip olan Eşarj istasyonlarında 20 bin TL değerinde Eşarj şarj kartı veya bireysel kullanıma uygun şarj istasyonu hediyesinden faydalanabiliyor.

Geçtiğimiz günlerde GRS Automobility güvencesiyle ülkemizde satışa sunulan Hozon Neta U; zengin güvenlik, teknoloji ekipmanları, yüksek kalite ve işçilik seviyesi ile 420 kilometre menzile sahip CATL bataryasıyla kendi sınıfının iddialı modelleri arasında yerini alıyor.

Yüzde yüz elektrikli kompakt SUV ayrıca üstün güvenlik donanımlarıyla adından söz ettiriyor. V2L fonksiyonu sayesinde tıpkı bir jeneratör gibi enerji kaynağı haline dönüşerek farklı elektronik cihazları şarj edebilen dinamik SUV modelde tek pedal sürüş modu, ileri düzey konfor ve teknoloji donanımları, her biri 8 inç olan iki ayrı dokunmatik ekran, premium materyallerle bezenmiş iç mekân öne çıkıyor.

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Birçok aktif ve pasif güvenlik ekipmanıyla donatılan Neta U’nun ayrıca C-NCAP testlerinden 5 yıldız aldığı belirtiliyor. Sadece 30 dakikada yüzde 30’dan yüzde 80’e hızlı şarj özelliğiyle donatılan kompakt SUV modelde, mevsimsel farklılıklarda sürüş menzilini koruma altına alan Hozon Neta’nın patentli batarya ısı yönetim sistemi de standart olarak sunuluyor.

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