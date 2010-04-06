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HP, Pavilion serisi masaüstü bilgisayarlarına bir yenisi daha ekledi:HP Pavilion Elite HPE-190t

HP, Pavilion serisi masaüstü bilgisayarlarına bir yenisini daha ekledi
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Yazılım
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Bilgisayar dünyasındaki söz sahibi firmalardan biri olan HP, Pavilion serisi masaüstü bilgisayarlarına bir yenisi ekledi.

HP Pavilion Elite HPE-190t olarak adlandırılan masaüstü bilgisayar donanımsal özellikleriyle yüksek performans arayanlara hitap ediyor. İşlemci tercihinin 3.33GHz işlem hızına sahip Core i7-980X Extreme Edition'dan yana yapıldığı bilgisayar maksimum 24GB DDR3 bellek desteği sunuyor. Depolama alanı miktarının maksimum 3TB olarak belirlenmiş. Optik sürücü tercihinde standart olarak Bluray sürücüler sunuluyor. Kullanıcılar opsiyonel olarak BLuray yazıcı tercih edebiliyor. Ekran kartı tercihinde 3 farklı model opsiyonel olarak sunulmuş, bunlar; ATI Radeon HD 5570, ATI Radeon HD 4850 ve NVIDIA GeForce GT 220 olarak kişiselleştirme seçenekleri listesinde yer alıyor. HP, işletim sistemi tercihini Windows 7 serisinden yana kullanmış zira tamamı 64 bit olmak üzere Windows 7 Ultimate, Windows 7 Professional ve Windows 7 Home Premium işletim sistemleri opsiyonel olarak satın alınabiliyor.

HP'nin yüksek performanslı bilgisayarı Pavilion Elite HPE-190t'nin 1899$'dan başlayan fiyatlarla satılacağı açıklandı


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DH Misafiri 9 yıl
son yorum haricinde geri kalan yorumlar hatalı bir fiyatı hp nin sitesinden bak aynı üçüncü olarak çok iyi bir bilgisayar ve bu bilgisayarda toplama bir bilgisayardır ati ekran kartı intel işlemci... ayrıca bu bilgisayarıda sınav sonrası almayı düşünüyorum herkese de öneririm
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cavador 9 yıl
bu paraları dökecek insanlar artık azaldı , hem eskisi gibi kazananları yok ettiler hemde insanlar akıllandı, artık markalı sektör yok olup gidicek , markalı değil toplama sistemler revacta ve talepte
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DH Misafiri 9 yıl
bence süper fakat bu bilgisayarlarda toplama bilgisayar ben ce çok iyi bir bilgisayar ve sınav bittikten sonra yüzde 90 almayı düşünüyorum
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RECEP____KOVBOY 9 yıl
pc e bu kadar para dökecek müşteri prfili çıkarsınlar bu kadar para harcayanlar hangi amaçla alıyorlar dye sonrada konfigürasyonu tekrar değerlendirsinler.



zaten her tıklamada reklam çıkıyodu artık başlılarda reklam olmaya başladı.

hemde kötü reklam
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Hicks 9 yıl
Merhaba,

Haber yaniltici bilgi iceriyor, bahsedilen islemcinin tek fiyati zaten 1300$ civari... BAhsedilen fiyatta bu islemci kullaniliyor olamaz, ekran karti gibi islemci de opsiyoneldir ve o fiyat en dusuk islemcili fiyattir... Duzeltirseniz sevinirim, bu sekilde yaniltici olmus...

Tesekkurler,

Hicks
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tworule 9 yıl
Kusura bakmayın Sayın Haber Editörü ama bu haberin haber değeri var mı? HP böyle bir bilgisayar çıkarmış.. iyi güzel, teknolojik bir yenilik mi var? HP'nin reklamı olmasından başka hiçbir özelliği yok bu haberin....
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Ezio Auditoré 9 yıl
çok iyi ya. i7- 980ex işlemci, bilmem kaç gb ddr3 ram, bluray sürücü falan. yanına da 5570. sevdim. ban.gif
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Batuist 9 yıl
Hazır PClerden uzak durun... markası ne olursa olsun.. allienware hariç :P
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TELESCOPE 9 yıl

Batuist

Hazır PClerden uzak durun... markası ne olursa olsun.. allienware hariç :P


bu zamanda pek akıl işi değil zaten,hazır ,ilk başlangıç yıllarında kaldı








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muvaZaa xD 9 yıl
extreme işlemci 24 gb ram ve 5570 gt 220 4850 gibi ekran kartları
dalga mı geçiyorlar zaten Türkiye satış fiyatı gelecek olduğu zaman 2500 usd yi bulacak ya da geçecek koymazlar ki adam gibi 5850 veya 5870 hazır pc lere işte bu yüzden nefret ediyorum hazır pclerden en ufak parça değişiminde garantisi ölüyor
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