HP, Pavilion serisi masaüstü bilgisayarlarına bir yenisi daha ekledi:HP Pavilion Elite HPE-190t

Bilgisayar dünyasındaki söz sahibi firmalardan biri olan HP, Pavilion serisi masaüstü bilgisayarlarına bir yenisi ekledi.

HP Pavilion Elite HPE-190t olarak adlandırılan masaüstü bilgisayar donanımsal özellikleriyle yüksek performans arayanlara hitap ediyor. İşlemci tercihinin 3.33GHz işlem hızına sahip Core i7-980X Extreme Edition'dan yana yapıldığı bilgisayar maksimum 24GB DDR3 bellek desteği sunuyor. Depolama alanı miktarının maksimum 3TB olarak belirlenmiş. Optik sürücü tercihinde standart olarak Bluray sürücüler sunuluyor. Kullanıcılar opsiyonel olarak BLuray yazıcı tercih edebiliyor. Ekran kartı tercihinde 3 farklı model opsiyonel olarak sunulmuş, bunlar; ATI Radeon HD 5570, ATI Radeon HD 4850 ve NVIDIA GeForce GT 220 olarak kişiselleştirme seçenekleri listesinde yer alıyor. HP, işletim sistemi tercihini Windows 7 serisinden yana kullanmış zira tamamı 64 bit olmak üzere Windows 7 Ultimate, Windows 7 Professional ve Windows 7 Home Premium işletim sistemleri opsiyonel olarak satın alınabiliyor.

HP'nin yüksek performanslı bilgisayarı Pavilion Elite HPE-190t'nin 1899$'dan başlayan fiyatlarla satılacağı açıklandı