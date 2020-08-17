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    HP ve Lenovo dizüstü pazarının yarısına hakim

    Pandemi nedeniyle ilginin giderek arttığı dizüstü bilgisayar segmentinde HP ve Lenovo markaları toplamda yüzde 50 pazar payına ulaşmayı başardı. Diğer oyuncular kalanı paylaşıyor.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    HP ve Lenovo dizüstü pazarının yarısına hakim
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    Pandemi döneminde insanların eve kapanması; pek çok iş kolunun uzaktan çalışma sistemine geçmesine neden oldu. Bu nedenle tablet ve dizüstü modellerine ilgi önemli ölçüde arttı. Öyle ki kurumsal alanda dizüstü stok sıkıntısı başladığı haberleri geliyor. Bu ilgiden üreticiler çok memnun.

    Lenovo ve HP zirvede

    Yılın ikinci çeyrek analizlerine göre global dizüstü segmentinde satışlar yüzde 27 arttı ve 54 milyon seviyesini geçti. PC pazarının ve dizüstü segmentinin zirvesinde ise Lenovo ve HP fırtınası esmeye devam ediyor.

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    Lenovo ikinci çeyrekte 13.6 milyon dizüstü sattı ve yüzde 17 büyüdü. Buna rağmen pazar payı yüzde 25 seviyesinde geriledi. HP ise yüzde 42 artışla 13.4 milyon dizüstü sattı ve segmentte yüzde 24.8 paya ulaştı. Böylece Lenovo ve HP segmentin yarısına hakim oldu.

    Segmentte Dell toplam 8.4 milyon satış ile yüzde 15.6 pazar payına ulaştı. Onun haricinde segmentte çift haneli paya sahip üretici yok. Apple 4.6 milyon, Acer da 3.6 milyon dizüstü satmayı başardı.

    En azından aşı bulunana kadar koronavirüs salgınının bitmeyeceği aşikar. Pek çok firma 2021 yılı sonlarına kadar uzaktan çalışma sistemini devam ettirme kararı aldı. Bu bakımdan tablet ve dizüstü bilgisayar satışlarında artış sürecek gibi.



    https://www.caribbeannewsglobal.com/strategy-analytics-lenovo-and-hp-control-50-of-the-notebook-market-combined-as-shipments-soar-in-q2-2020/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Ters Adam (Girayhan Ç.) 4 gün en beğenilen drknl35
    HP laptoplar hiçte kaliteli değil 2 defadır alıyorum ikiside alev topu gibi yanıyor hatta birisinin klavyesi ısıdan yumurta gibi bombe yaptı. 5 kuruş etmez denilen acer HP den 10 kat kaliteli bilgisayar üretiyor.Samsunglarda kaliteliydi 3 tane Samsung aldım hiç üzmedi. Asus HP gibi leş.Msi en iyilerden Lenovo gayet iyiApple çok iyi sağlam.Bunlar bizzat son 10 yıl içinde en az 1 kez aldığım bilgisayarlar en leş iki marka Asus ve HP .
    HP laptoplar hiçte kaliteli değil 2 defadır alıyorum ikiside alev topu gibi yanıyor hatta birisinin klavyesi ısıdan yumurta gibi bombe yaptı. 5 kuruş etmez deni...
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    4 Yanıt Yanıtla +16
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    Turkuaz Prusa (durmaz nakliyat) 4 gün
    lenovo hak ediyorkullanıyorum memnunum
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    bio technolog (Çocukadam Abasıyanık) 4 gün Elektrikliarabasever
    Ben bu sektördeyim kardeşim şöyle söyleyeyim hp nin üst segment gerçekten her anlamda kaliteli ama alt ve orta segmentte dediğine katılıyorum lenovo kesinlikle katlar soğutma ve tasarım olarak konuşuyorum donanım her firmada her modelde benzer
    Ben bu sektördeyim kardeşim şöyle söyleyeyim hp nin üst segment gerçekten her anlamda kaliteli ama alt ve orta segmentte dediğine katılıyorum lenovo kesinlikle ...
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    Yorumlar (36) Yorum Yaz Forumda Gör
    rammizdayyi (Ramiz Dayı) 51 dk.
    Lenovo yoga kullanıyorum 2015'den beridir nazar değmesin hala taş gibi :)
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    ChiefOfficer (Ilgın Özgül) 1 gün
    Anlaşılan modele göre çok değişiyor sağlamlık durumu. Markayı öven de var söven de. Ben de kendimce yorumlarımı yapayım:2012 yılında aldığım ASUS Notebook hala takır takır çalışıyor 1 kez olsun servis yüzü görmedi. Malzemesi de çok kaliteli.2016 yılında aldığım Lenovo Notebook'tan memnun değilim. Çok fazla kasma donma var, ısınma pek yok. Malzeme kalitesi olarak kötü. Bu yılın başında aldığım HP Notebook'tan çok memnunum. Isınma var ama makul seviyede. Ayrıca bilgisyarın sol tarafı her zaman soğuk. Bu yılın başında 3.500 TL karşılığında GTX1650 ve Ryzen 5'li versiyonunu almıştım. O zamanlar diğer markalar 4.500-5.500 bandında GTX1050'li bilgisayarlar satıyordu. HP'yi genel olarak ben de sevmem ancak fiyat/performans olarak memnunum. Param olsa tercih eder miyim derseniz etmem.
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    ahmetbozkurt85 2 gün
    Lenovo harici bilgisayar almam. Çok iyi bilgisayar Lenovo
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    Skylined (.... ....) 2 gün
    Hp pc ler çok kaliteli ve sağlam
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    erenbaran 3 gün
    hp nasıl hakim oldu ya. Ateş gibi yanıyor Hp
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    KeremVhdt 3 gün
    lenovo hakkediyor kullanıyorum gayet memnunum da
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    RElS 3 gün
    Asus ve MSI ın olmadığı bir listeyi pek inandırıcı bulmadım.. HP pazardan en fazla pay alan firma olabilir çünkü ucuz çözümler üretiyor. Her eve mutlaka bir HP girmiştir kışın ısıtıcı olarak kullanılabilme özelliği çok kullanışlıdır.. 90+ derecelik yaydığı ısı ile odanız kısa süre içerisinde sıcacık olur
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    E.R.W. (Evan Rachel Wood) 3 gün RElS
    Saydiniz mi hocam?,sizin sayiniza gore asus ve msi fazla mi cikti?.Asus ve msi yoklari oynuyor notebook pazarinda.Sonlari samsung,toshiba,sony gibi olacaga benziyor.Ulkemizde hp nin hep alt modelleri satildigi icin orta ve ust seviye hp ler bilinmiyor o yuzden de kotu bir izlenim yaratti zamaninda.
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    Mojidozirikato 3 gün
    Hp pavilion gaming var 6 aydır kullanıyorum çok memnunum
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    cabriyo (Emin Tuncer) 3 gün
    dünya çapında olduğu için amerikan markalarının üstünlüğü şaşırtıcı değil.
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    aycibin (Yalım Dilmen) 3 gün (düzenlendi)
    lenovo ve dell uzun yıllar kullanmak için ideal.acer da uzun ömürlü ama malzeme kalitesi daha vasat.apple meraklısına sadece.dış dünya ile çok uyumsuz.office bile kullanışsız.her port için dongle taşımak lazım vs.
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    2565 kez okundu.
    36 kişi, toplam 36 yorum yazdı.

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    hp, lenovo ve
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