HP ve Lenovo dizüstü pazarının yarısına hakim

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Pandemi döneminde insanların eve kapanması; pek çok iş kolunun uzaktan çalışma sistemine geçmesine neden oldu. Bu nedenle tablet ve dizüstü modellerine ilgi önemli ölçüde arttı. Öyle ki kurumsal alanda dizüstü stok sıkıntısı başladığı haberleri geliyor. Bu ilgiden üreticiler çok memnun.

Lenovo ve HP zirvede

Yılın ikinci çeyrek analizlerine göre global dizüstü segmentinde satışlar yüzde 27 arttı ve 54 milyon seviyesini geçti. PC pazarının ve dizüstü segmentinin zirvesinde ise Lenovo ve HP fırtınası esmeye devam ediyor.

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Lenovo ikinci çeyrekte 13.6 milyon dizüstü sattı ve yüzde 17 büyüdü. Buna rağmen pazar payı yüzde 25 seviyesinde geriledi. HP ise yüzde 42 artışla 13.4 milyon dizüstü sattı ve segmentte yüzde 24.8 paya ulaştı. Böylece Lenovo ve HP segmentin yarısına hakim oldu.

Segmentte Dell toplam 8.4 milyon satış ile yüzde 15.6 pazar payına ulaştı. Onun haricinde segmentte çift haneli paya sahip üretici yok. Apple 4.6 milyon, Acer da 3.6 milyon dizüstü satmayı başardı.

En azından aşı bulunana kadar koronavirüs salgınının bitmeyeceği aşikar. Pek çok firma 2021 yılı sonlarına kadar uzaktan çalışma sistemini devam ettirme kararı aldı. Bu bakımdan tablet ve dizüstü bilgisayar satışlarında artış sürecek gibi.

https://www.caribbeannewsglobal.com/strategy-analytics-lenovo-and-hp-control-50-of-the-notebook-market-combined-as-shipments-soar-in-q2-2020/

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