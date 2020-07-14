HP yeni SATA SSD modelini duyurdu

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Geçtiğimiz ay Samsung Portable SSD serisine uygun fiyatlı alternatif olacak küçük boyutlu SSD modelini tanıtan HP bu kez hızları biraz daha iyileştirilmiş standart boyutlarda yeni bir SATA SSD piyasaya sürüyor.

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HP S750 özellikleri

HP S750 SSD modeli 96-katmanlı 3D NAND bellek modülleri kullanıyor ve SMI tarafından tasarlanan bir kontrolcü barındırıyor. Böylece okuma hızlarında 560MB/s, yazma hızlarında da 520MB/s elde ediliyor.

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Rastgele erişim hızları ise 256GB kapasite için 55,000/79,000 IOPS, 512GB kapasite için 90,000/89,000 IOPS ve 1TB kapasite için 74,000/80,000 IOPS şeklinde. Yazma ömrü ise sırasıyla 160TBW, 320TBW ve 650TBW.

2.5 inç formatına sığdırılan SSD modeli SATA 6 ara yüzünü kullanıyor. Çinli BiWin ortaklığında üretilen HP S750 SSD modeli için henüz bir çıkış tarihi ve fiyatı açıklanmadı.

https://www.techpowerup.com/269848/hp-announces-s750-2-5-inch-sata-ssd

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