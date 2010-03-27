HP'den bayanlara özel tasarımlı netbook: HP Mini 210 Vivienne Tam Edition

Dünya'nın önde gelen bilgisayar üreticilerinden HP, bayanlara hitap eden tasarıma sahip netbook bilgisayarı, Mini 210 Vivienne Tam Edition'ı satışa sundu.

HP, Mini 210 Vivienne Tam Edition netbook modellerinde işlemci, ekran türü, sabit disk kapasitesi gibi bileşenleri seçilebilir olarak hazırladı. HP Mini 210 Vivienne Tam Edition'da kullanıcılar Intel Atom N450 veya Intel Atom N470 işlemci modelleriden dilediğini seçebiliyor. 2 GB DDR2 sistem belleği sunan bilgisayarda 250 GB veya 320 GB 7200rpm'lik sabit disk seçenekleri mevcut bulunuyor. Ekran türünün de tercih edilebilir olarak sunulduğu açıklanan Vivienne Tam Edition'da 1024x600 çözünürlük sunan WSVGA LED yansıma önleyici ekran ve 1366 x 768 çözünürlük sunan HD LED aydınlatmalı yansıma önleyici yapıda ekran seçenekleri bulunuyor.

3 hücreli batarya ile kullanıma bağlı olarak 5.5 saat pil ömrü sunan HP Mini 210 Vivienne Tam Edition netbook bilgisayarda 3 adet USB 2.0 girişi, 5/1 kart okuyucu, dahili kamera, dahili GPS modülü bulunuyor. Windows 7 Home Premium 32 bit işletim sistemiyle satılacak olan Vivienne Tam Edition bilgisayarın 599$'dan başlayan fiyatlar ile satışa sunulduğu belirtildi.