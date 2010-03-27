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HP'den bayanlara özel tasarımlı netbook: HP Mini 210 Vivienne Tam Edition

HP, Mini 210 netbook serisine bayanlara özel tasarımlı modeli Vivienne Tam Edition'ı ekledi
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
15,3b
1
7
Ekran Kartı
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Dünya'nın önde gelen bilgisayar üreticilerinden HP, bayanlara hitap eden tasarıma sahip netbook bilgisayarı, Mini 210 Vivienne Tam Edition'ı satışa sundu.

HP, Mini 210 Vivienne Tam Edition netbook modellerinde işlemci, ekran türü, sabit disk kapasitesi gibi bileşenleri seçilebilir olarak hazırladı. HP Mini 210 Vivienne Tam Edition'da kullanıcılar Intel Atom N450 veya Intel Atom N470 işlemci modelleriden dilediğini seçebiliyor. 2 GB DDR2 sistem belleği sunan bilgisayarda 250 GB veya 320 GB 7200rpm'lik sabit disk seçenekleri mevcut bulunuyor. Ekran türünün de tercih edilebilir olarak sunulduğu açıklanan Vivienne Tam Edition'da 1024x600 çözünürlük sunan WSVGA LED yansıma önleyici ekran ve 1366 x 768 çözünürlük sunan HD LED aydınlatmalı yansıma önleyici yapıda ekran seçenekleri bulunuyor.

3 hücreli batarya ile kullanıma bağlı olarak 5.5 saat pil ömrü sunan HP Mini 210 Vivienne Tam Edition netbook bilgisayarda 3 adet USB 2.0 girişi, 5/1 kart okuyucu, dahili kamera, dahili GPS modülü bulunuyor. Windows 7 Home Premium 32 bit işletim sistemiyle satılacak olan Vivienne Tam Edition bilgisayarın 599$'dan başlayan fiyatlar ile satışa sunulduğu belirtildi.

 

 

 

 


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DH Misafiri 7 yıl
teknolojiyi görüntüden ibaret zanneden eziklere sesleniyorum hpnın en pahalı laptobunu alın alınki paranız çöpe gittiğinde hak verin bizlere..
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DH Misafiri 9 yıl
acaba nerden alabilirim bilen var mı
çok acil..
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DH Misafiri 9 yıl
sayın yetkili,
hb mini edition 2010 mini vivienne tam edition kaç tl alabilirim .bana acil bildirebilirmisiniz.
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dirokzan 9 yıl
kardeş dünyanın en büyük bilgisyar üreticisini böyle şuçlarken ortaya kanıtlar sunarsanız iddanız daha mantıklı olur.yoksa kuru yorumdan öteye gidemiyorsunuz maalesef ...
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kittyhunter 9 yıl
Bence oldukça güzel, eğer yeterli param olursa anneme almak isterim bundan bitane.
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UXKN 9 yıl
hp, ağzınla kuş tutsan bile işe yaramaz, sen bu laptop işini bırak.
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CoNneCtinG_04 9 yıl

UXKN

hp, ağzınla kuş tutsan bile işe yaramaz, sen bu laptop işini bırak.

3 tane hp laptop um wardı dv5 dv6 envy.3 ünde de 1 tane sorun çkmadı.çksa bile servisi zaten mükemmel.bnce sen işkembeden sıkmayı bırak
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