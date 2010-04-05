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HP'den Intel Core işlemcili yeni dizüstü bilgisayar:G62t

Dizüstü bilgisayar üreticilerinden HP, Intel Core i3, Core i5 ve Core i7 işlemci tercihleri sunan dizüstü bilgisayarı G62t'yi üretti
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Dünya'nın önde gelen bilgisayar üreticilerinden HP, G62t adını verdikleri dizüstü bilgisayarlarını satışa sundu. Fiyat aralığı bakımında bütçe dostu olarak nitelendirilen bilgisayarlar standart olarak Intel Core i3 işlemciye sahip olarak üretiliyor ayrıca kişisel ihtiyaca göre Intel Core i5 ve Intel Core i7 işlemcileriylede konfigüre edilebilen G62t, 3GB sistem belleğine sahip. Depolama alanını standart alımlarda 160GB olarak belirleyen HP, kullanıcılara 250GB, 320GB ve 500GB gibi alternatifleri de sunuyor. 15.6 inç boyutunda LED aydınlatmalı ekranların tercih edildiği bilgisayarlarda Intel HD entegre grafik işlemcisi kullanılmış. HP, işletim sistemi tercihini Windows 7 Home Premium'dan yana kullanmış. Optik sürücü olarak DVD yazıcıya sahip olan bilgisayarlara opsiyonel olarak Bluray sürücü dahil edilebiliyor.

HP'nin yeni dizüstü bilgisayarı G62t'nin 699$'dan başlayan fiyatlarla satılacağı açıklandı


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acbold 9 yıl
700$ vericem. birde intel ekran kartı kullanıcam ? saçmalık :) :)
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suslu76 9 yıl
kasa nedense mac'leri hatırlattı bana
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escape0121 9 yıl
SADE BİR KASA YAPISI OLMUS
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tanerturk17 9 yıl
ne biçim tasarım bu yaw
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