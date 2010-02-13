Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HP'nin Snapdragon işlemcili mini-bilgisayarı Compaq AirLife 100 detaylandı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
6,9b
1
2
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

HP'nin Snapdragon işlemcili mini-bilgisayarı Compaq AirLife 100 detaylandı
Tam Boyutta Gör

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi unvanını yıllardır kimseye kaptırmayan HP, Tüketici Elektroniği 2010 fuarında tanıttığı ARM tabanlı mini-bilgisayarını detaylandırdı. Compaq markası altında sunulacak AirLife 100 isimli mini-bilgisayar, ARM tabanlı Qualcomm Snapdragon platformunu temel alıyor ve bu açıdan Intel Atom işlemcili netbook'lara alternatif olarak pazara sunulması bekleniyor.

1GHz'de çalışan işlemcisi ve Android işletim sistemiyle mobil ihtiyaçların karşılanması noktasında hem performans hem de pil ömrüyle dikkat çekici olacağı söylenen AirLife 100, 10.1-inç büyüklüğünde dokunmatik ekrana ve standart bir klavyenin %92'sini karşılayabilen tuş takımına sahip. Depolama için 16GB kapasiteli entegre depolama birimini kullanan sistem, aynı zamanda SD kart desteğiyle geliyor.

WiFi ve 3G gibi kablosuz iletişim teknolojilerine destek vereceği açıklanan ve tam şarjda 12 saat kullanılabileceği belirtilen Compaq AirLife 100'ün Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması bekleniyor.

HP'nin Snapdragon işlemcili mini-bilgisayarı Compaq AirLife 100 detaylandı
Tam Boyutta Gör

HP'nin Snapdragon işlemcili mini-bilgisayarı Compaq AirLife 100 detaylandı
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sotoxs 9 yıl
iyi de, depolama düşük, sd lere yazmakta zulüm bekle de bekle değil mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gun 9 yıl
Oldukça hızlı ve pil performansı yüksek. Bu tür cihazların geleceğini tamamen Android işletim sisteminin başarısı belirleyecek.
Mesela Microsoft büyük ihtimalle kendini sabote edeceğinden bunlara Microsoft office çıkartmayacak çünkü kendi rakibi.
Ancak iPad'e çıkartacak çünkü iWork gibi bir rakip var ve o satmazsa Apple zaten satacak.
İşler biraz karışık. Bakalım Android'li netbook alıpta memnun kalabilinecek mi göreceğiz ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
LPG'li Dacia modelleri Türkiye'de satışa
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim