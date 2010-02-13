HP'nin Snapdragon işlemcili mini-bilgisayarı Compaq AirLife 100 detaylandı

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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi unvanını yıllardır kimseye kaptırmayan HP, Tüketici Elektroniği 2010 fuarında tanıttığı ARM tabanlı mini-bilgisayarını detaylandırdı. Compaq markası altında sunulacak AirLife 100 isimli mini-bilgisayar, ARM tabanlı Qualcomm Snapdragon platformunu temel alıyor ve bu açıdan Intel Atom işlemcili netbook'lara alternatif olarak pazara sunulması bekleniyor.

1GHz'de çalışan işlemcisi ve Android işletim sistemiyle mobil ihtiyaçların karşılanması noktasında hem performans hem de pil ömrüyle dikkat çekici olacağı söylenen AirLife 100, 10.1-inç büyüklüğünde dokunmatik ekrana ve standart bir klavyenin %92'sini karşılayabilen tuş takımına sahip. Depolama için 16GB kapasiteli entegre depolama birimini kullanan sistem, aynı zamanda SD kart desteğiyle geliyor.

WiFi ve 3G gibi kablosuz iletişim teknolojilerine destek vereceği açıklanan ve tam şarjda 12 saat kullanılabileceği belirtilen Compaq AirLife 100'ün Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması bekleniyor.

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