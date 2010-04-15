HP,yazıcı ürünlerde büyük bir gelişmeye imza attı

Bilgisayar dünyasının önde gelen firmalarından HP, yazıcı teknolojisinde önemli bir gelişmeye imza attı. Bugüne kadar yazıcıların kullanılabilmesi için gerekli olan sürücü ve yazılım gereksinimi ortadan kaldıran bir sistem geliştirerek " Plug and Print" (tak ve yazdır) sistemini geliştirdi. Bu sistem sayesinde bu özelliği destekleye yazıcıları çalıştırmak için bilgisayara USB girişinden bağlamak yeterli olacak. Yazıcı ürünlerinin kullanımında büyük kolaylık sağlayacak olan bu sistem aşağıdaki ürünler tarafından destekleniyor.

LaserJet Pro P1100

M1130

M1210 MPF laser yazıcı

P1566

P1606dn laser yazıcı

HP LaserJet P1100 yazıcının "Auto On/Off" teknolojisi sayesinde güç tüketimi konusunda tasarruf sağladığı da belirtildi. Bu özellik sayesinde bilgisayardan gelen çıktı isteği ile otomatik olarak çalışan yazıcı, işlem bittiğinde otomatik olarak kapanıyor