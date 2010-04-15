Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Yazıcı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HP,yazıcı ürünlerde büyük bir gelişmeye imza attı

HP, yazıcı ürünleri teknolojisinde önemli bir gelişmeye imza attı
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
15,3b
1
12
Yazıcı
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bilgisayar dünyasının önde gelen firmalarından HP, yazıcı teknolojisinde önemli bir gelişmeye imza attı. Bugüne kadar yazıcıların kullanılabilmesi için gerekli olan sürücü ve yazılım gereksinimi ortadan kaldıran bir sistem geliştirerek " Plug and Print" (tak ve yazdır) sistemini geliştirdi. Bu sistem sayesinde bu özelliği destekleye yazıcıları çalıştırmak için bilgisayara USB girişinden bağlamak yeterli olacak. Yazıcı ürünlerinin kullanımında büyük kolaylık sağlayacak olan bu sistem aşağıdaki ürünler tarafından destekleniyor.

  • LaserJet Pro P1100
  • M1130
  • M1210 MPF laser yazıcı
  • P1566
  • P1606dn laser yazıcı

HP LaserJet P1100 yazıcının "Auto On/Off" teknolojisi sayesinde güç tüketimi konusunda tasarruf sağladığı da belirtildi. Bu özellik sayesinde bilgisayardan gelen çıktı isteği ile otomatik olarak çalışan yazıcı, işlem bittiğinde otomatik olarak kapanıyor


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
bu urunu nereden satın alabılırız.bu konuda bilgi verebilirmisiniz
tesekkurler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ouz77 8 yıl
Yeni versiyon olarak 1102 ve 1102w(kablosuz) satılıyor.Hemen hemen heryerde bulabilirsiniz.Ben 1102 modelini kullanıyorum gayet memnunum.içinde gelen tonerle şuan itibariyle 1000 sayfa çıktı aldım.Demo olmasına rağmen hala bitmedi.Arkadaşın belirttiği gibi tak-kullan ve güç tasarruf modları mevcut.Linkten inceleyebilirsiniz;
hepsiburada.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aleynaturan 9 yıl
ben bi soru sormak istiyorum ben bi seferde 36 tane test yazdırmak istemiştim ama her testen iki tane çıktığı içini yazıcıyı bir anda kapattım yaklaşık bi aydır yazdırmıyor sebebi ne olabilir ne yapmalıyım?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cool111 9 yıl
sürücü sorunu bir şekilde aşılır çok müthiş bişey değil yazıcılardan çipleri kaldırsınlar o zaman güzel şeyler yapmışlar derim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1963bursa 9 yıl
Ben de fahiş fiyatlı kartuşlara alternatif ürettiler sandımdı ya, meğersem sürücülere yeni sürüm gelmiş.. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hasanmustafa06 9 yıl
iyi bakalım cd lerden kurtulacağız demektir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artenis 9 yıl
Acık kaynak ısletım sıstemlerınde zaten TAK CALISTIR, bakınız PARDUS ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tanriseven 8 yıl

artenis

Acık kaynak ısletım sıstemlerınde zaten TAK CALISTIR, bakınız PARDUS ;)
Mac'de de hemen hemen öyle sayılır :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
koxp94 9 yıl
evet kesinlikle yaygınlaşmalı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dehşetengiz 9 yıl
lazer serisini canona ürettiriyor buna rağmen bulduysa güzel..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tolgá 9 yıl
çok güzel özellik yaygınlaşmalı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
15337 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Yazıcı, hp
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim