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HTC, internet tabanlı yeni hizmetini hayata geçirdi

HTC, internet tabanlı yeni hizmetini hayata geçirdi
8 yıl
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Cep Telefonu Diğer
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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HTC, internet tabanlı yeni hizmetini hayata geçirdi
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Akıllı telefon pazarına özellikle 2010 yılı içinde damga vuran HTC, yeni bir hizmet ile kullanıcılarının dikkatini çekmeye hazırlanıyor. HTC'nin kullandığı arayüze verdiği isim olan "Sense", bundan böyle kapsamı daha da genişlemiş olarak kullanıcıların hizmetinde olacak.

HTC'nin hizmete sunduğu HTCSense adlı internet sitesi, dünyadaki bütün HTC kullanıcılarını bir araya getirmeye hazırlanıyor. iPhone kullanıcılarının kullanmış olduğu "MobileMe" hizmetini andıran bu sitede şu gibi özellikler yer alıyor.

"Telefonumu bul" adı verilen destek ile HTC kullanıcıları telefonlarını bulamadıkları durumlarda bu site üzerinden telefonları sessiz modda bile olsa çaldırabilecekler. Telefonlarını yine bulamamaları durumunda harita üzerinde konumlandırma yapabilen sistem, kullanıcılara telefonlarına gelecek olan mesaj ve aramaları başka bir numaraya yönlendirme imkanı da sunuyor. En kötü senaryonun olması durumunda yani kullanıcılar telefonlarını kaybetmiş veya çaldırmışlarsa uzaktan erişim desteği sayesinde telefonda bulunan bütün veriler silinebilecek.

HTCSense.com sitesinde yer alan SMS desteği ile HTC kullanıcıları bilgisayarları üzerinden istedikleri kişilere SMS yollayabilecek, telefonlarında bulunan SMS'leri yedekleyebilecekler.

Yedekleme ve geri yükleme desteğine sahip olan bu site, kullanıcılara kişi listelerini bilgisayarlarına yedeklemelerini sağlayacak ve kullanıcılar diledikleri zaman bu verileri telefonları ile senkronlayabilecek.

"Navigation and Footprints" adı verilen hizmet, HTC telefonlardaki GPS özelliğini kullanarak Google Maps üzerinde istenilen yerleri işaretleyebilecek.

HTC Hub adı verilen uygulama marketinde HTC tarafından kontrol edilip yayınlanmış uygulamalara kolayca erişim sağlanabilecek ve kullanıcılar bu markette bulunan uygulamalara değerlendirmeler yazıp, kullandıkları uygulamaları paylaşabilecek.

HTC'nin hizmete sunduğu HTCSense.com adlı site şu anda sadece Desire HD ve Desire Z modellerine destek veriyor. İlerleyen zamanlarda bu hizmetin daha fazla modele destek sunması bekleniyor.

HTC, internet tabanlı yeni hizmetini hayata geçirdi
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HTC, internet tabanlı yeni hizmetini hayata geçirdi
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HTC, internet tabanlı yeni hizmetini hayata geçirdi
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malcomgerenimo 8 yıl
htc ürün satısı sonrası cihazlarından destegi kestiginden beri acaip sogumus durumdayım. bu bahsedilen seylerin türkiye icin gecerli olmasına da imkan vermiyorum muhtemelen operatör destegi yok deyip gecistirecekler. hele takibi ime nosuna göre yapıyolarsa bizim ac kurtlara sökmez
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oner7 8 yıl
Nasıl ya desire için neden destek verilmiyor?
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eozen81 8 yıl
Yurt dışındaki kullanıcı yorumlarını okuduğumda, HTC müşteri temsilcileri tarafından Desire için mutlaka destek vereceği biraz zaman gerektiği söylenmiş. Henüz Desire HD veya Desire Z bile piyasada olmadığından kaybedilen bir durum yok, belki onlar çıkana kadar Desire'a da destek verilmiş olur.
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Batuist 8 yıl
sanırım bunlar için operatörün de destek vermesi gerekiyor..
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