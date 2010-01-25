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HTC Magic'in QWERTY klavyeli varisinin XML dosyası yayınlandı

9 yıl
7,1b
1
Diğer
knight
Haber Editörü
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Dünyanın sayılı PDA üreticilerinden HTC'nin Android işletim sistemini kullanan ilk modellerinden Magic, dünya çapında bir milyonun üzerinde satış miktarına ulaşarak güzel bir başarıya imza atmıştı.

Bir süre önce, Magic'in QWERTY klavyeli varisinin XML dosyası internette yayınlandı. Yayınlanan XML dosyasından yola çıkarak akıllı telefonla ilgili bilinenler 320x480 (HVGA) piksellik ekran çözünürlüğü, işletim sistemi ve ARM11 işlemci. Bir diğer yandan Google'ın gelecekte Nexus ismi altında farklı modeller sunmayı planladığı ve bu modellerden birisinin QWERTY klavyeye sahip olabileceği iddialar arasında. Nexus One'ın HTC işbirliğiyle üretildiği düşünülürse iddiaların gerçeklik payı olabilir. Her zamanki gibi bekleyelim ve görelim.


http://www.htcmms.com.tw/Android/Common/Sapphire/ua-profile.xml Yorum Yaz
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