HTC'nin Windows Phone 7 işletim sistemli telefonu Mondrian'a ait yeni görseller ortaya çıktı.

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
HTC'nin 11 Ekim tarihinde resmen piyasaya sunmasını beklediğimiz HTC Mondrian'da 4.3 inç'lik ekrana sahip olması beklenirken, dikkat çekici noktanın sahip olması beklenen işlemci konusunda olmasına kesin gözüyle bakılıyor zira, HTC Mondrian'da Qualcomm QSD8650A/B 1.3GHz Snapdragon işlemciye yer verilmesi bekleniyor. Windows Phone 7'nin gerektirdiği minimum sistem özelliklerinden yola çıkarak Mondrian'da 5 mp kamera, minimum 8 GB dahili hafıza, HD video çekim desteği gibi özelliklerin yer alacağını söylemek yanlış olmaz.
HTC'nin Windows Phone 7 işletim sistemli telefonu Mondrian hakkında kesin bilgilerin önümüzdeki günlerde gün ışığına çıkması bekleniyor
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ücretsiz uygulama olunca fazla göze batmaz ama ücretli olunca ister istemez merak edilip alınıyor ah bu merak olmasa..
gerçi çoğu ücretli uygulama bi şekilde halledilmiyormu
Kopyala yapıştır olmaması komik. Duyduğuma göre iOS veya android'deki gibi bedava uygulama da olmayacakmış. Sembolik bile olsa bütün uygulamalar ücrete tabi olacakmış. Dur bakalım az kaldı, çıksın görelim. Saygılarımla.
Dur daha çıkmadı ne yaptın sen , vurdun perişan ettin şimdiden
acaba diğer eksikleride paylasabilirmsin yada pmden link atabilirmisn