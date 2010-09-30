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HTC'nin Windows Phone 7 işletim sistemli telefonu Mondrian'a ait yeni görseller ortaya çıktı

HTC'nin Windows Phone 7 işletim sistemli telefonu Mondrian'a ait yeni görseller ortaya çıktı.
8 yıl
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Cep Telefonları
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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HTC'nin Windows Phone 7 işletim sistemli telefonu Mondrian'a ait yeni görseller ortaya çıktı
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Akıllı telefon pazarının güçlü oyuncularından HTC'nin Microsoft'un yeni mobil işletim sistemi için hazırladığı telefonu olan Mondrian'a ait yeni görseller ortaya çıktı.

HTC'nin 11 Ekim tarihinde resmen piyasaya sunmasını beklediğimiz HTC Mondrian'da 4.3 inç'lik ekrana sahip olması beklenirken, dikkat çekici noktanın sahip olması beklenen işlemci konusunda olmasına kesin gözüyle bakılıyor zira, HTC Mondrian'da Qualcomm QSD8650A/B 1.3GHz Snapdragon işlemciye yer verilmesi bekleniyor. Windows Phone 7'nin gerektirdiği minimum sistem özelliklerinden yola çıkarak Mondrian'da 5 mp kamera, minimum 8 GB dahili hafıza, HD video çekim desteği gibi özelliklerin yer alacağını söylemek yanlış olmaz.

HTC'nin Windows Phone 7 işletim sistemli telefonu Mondrian hakkında kesin bilgilerin önümüzdeki günlerde gün ışığına çıkması bekleniyor

HTC'nin Windows Phone 7 işletim sistemli telefonu Mondrian'a ait yeni görseller ortaya çıktı
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murdocklawless 8 yıl
kopyala yapıştır wince 6.5 ta bile varken 7'de nasıl olmaz ya? mal mı bunlar?
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bizimdenizci 8 yıl
kopyala yapıştır olmadan olurmu yahu.. yada bunun benzeri bi uygulama eklerler..
ücretsiz uygulama olunca fazla göze batmaz ama ücretli olunca ister istemez merak edilip alınıyor ah bu merak olmasa..
gerçi çoğu ücretli uygulama bi şekilde halledilmiyormu
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CeEr 8 yıl
Ekranın 1/4 ü boş kalıyor. Sağ üstteki oku koymak için ekran büyüklüğü gibi önemli bir özelliği harcamak çok saçma olmuş. Sadece ana ekranda öyle diyenler olabilir yine de güzel olmamış. O tuşu şeffaf yapıp simgeleri daha geniş bir alanda, belki de 3 lü oturtmak çok daha mantıklı olurdu.
Kopyala yapıştır olmaması komik. Duyduğuma göre iOS veya android'deki gibi bedava uygulama da olmayacakmış. Sembolik bile olsa bütün uygulamalar ücrete tabi olacakmış. Dur bakalım az kaldı, çıksın görelim. Saygılarımla.
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RYU1980 8 yıl
Htc Hub olayı doğru galiba.Bu telefonun da ekranında ikonu mevcut.
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Technological 8 yıl

CeEr

Ekranın 1/4 ü boş kalıyor. Sağ üstteki oku koymak için ekran büyüklüğü gibi önemli bir özelliği harcamak çok saçma olmuş. Sadece ana ekranda öyle diyenler olabilir yine de güzel olmamış. O tuşu şeffaf yapıp simgeleri daha geniş bir alanda, belki de 3 lü oturtmak çok daha mantıklı olurdu.

Kopyala yapıştır olmaması komik. Duyduğuma göre iOS veya android'deki gibi bedava uygulama da olmayacakmış. Sembolik bile olsa bütün uygulamalar ücrete tabi olacakmış. Dur bakalım az kaldı, çıksın görelim. Saygılarımla.


Dur daha çıkmadı ne yaptın sen , vurdun perişan ettin şimdiden

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Batuist 8 yıl
Bu arada ismini vermiyeceğim bir sitede bu işletim sisteminin eksileri yazıyordu. En çok tuhafıma giden ise kopyala yapıştırın olmaması oldu.. Böyle daha acaip "yok daha neler" dedirtecek eksikleri vardı.. Ama tabi bunlar şimdilik sadece söylenti..
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Poyri 8 yıl

Batuist

Bu arada ismini vermiyeceğim bir sitede bu işletim sisteminin eksileri yazıyordu. En çok tuhafıma giden ise kopyala yapıştırın olmaması oldu.. Böyle daha acaip "yok daha neler" dedirtecek eksikleri vardı.. Ama tabi bunlar şimdilik sadece söylenti..

acaba diğer eksikleride paylasabilirmsin yada pmden link atabilirmisn
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