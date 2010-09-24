HTC'nin Windows Phone 7 tabanlı 7 Trophy modeline ait detaylar gün ışığına çıktı

Yaklaşan Windows Phone 7 lansmanı öncesinde üreticilerin yeni modelleri arka arkaya gün ışığına çıkıyor. Akıllı telefon üretiminde sektörün lider isimlerinden biri olan HTC, Windows Phone 7 tabanlı çok sayıda model üzerinde çalışıyor. Firmanın sunmayı planladığı modellerden biri olan HTC 7 Trophy'nin teknik özellikleri gün ışığına çıktı.

Avrupa pazarı için hazırlanan ve dördüncü çeyrekte pazara sunulması planlanan yeni model, 3.8-inç büyüklüğünde ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde kapasitif dokunmatik ekrana sahip. 1GHz'de çalışan Qualcomm QSD 8250 işlemcisinden güç alan teleon, 576MB bellek ve 8GB bellek kapasitesine sahip telefon, 1300 mAh pil'den güç alıyor.

Sahip olduğu kameranın detayları henüz netleşmeyen HTC 7 Trophy, GPS, dijital pusula ve FM Radyo gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Kablosuz iletişim için 802.11n ve Bluetooth 2.1 desteğine sahip olan telefonda şarj ve bilgisayar bağlantısı için micro USB ara birimini kullanan Windows Phone 7'li telefonun fiyatı ise henüz bilinmiyor.