Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC'nin Windows Phone 7 tabanlı 7 Trophy modeline ait detaylar gün ışığına çıktı

8 yıl
14b
1
7
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
HTC'nin Windows Phone 7 tabanlı 7 Trophy modeline ait detaylar gün ışığına çıktı
Tam Boyutta Gör

Yaklaşan Windows Phone 7 lansmanı öncesinde üreticilerin yeni modelleri arka arkaya gün ışığına çıkıyor. Akıllı telefon üretiminde sektörün lider isimlerinden biri olan HTC, Windows Phone 7 tabanlı çok sayıda model üzerinde çalışıyor. Firmanın sunmayı planladığı modellerden biri olan HTC 7 Trophy'nin teknik özellikleri gün ışığına çıktı.

Avrupa pazarı için hazırlanan ve dördüncü çeyrekte pazara sunulması planlanan yeni model, 3.8-inç büyüklüğünde ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde kapasitif dokunmatik ekrana sahip. 1GHz'de çalışan Qualcomm QSD 8250 işlemcisinden güç alan teleon, 576MB bellek ve 8GB bellek kapasitesine sahip telefon, 1300 mAh pil'den güç alıyor.

Sahip olduğu kameranın detayları henüz netleşmeyen HTC 7 Trophy, GPS, dijital pusula ve FM Radyo gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Kablosuz iletişim için 802.11n ve Bluetooth 2.1 desteğine sahip olan telefonda şarj ve bilgisayar bağlantısı için micro USB ara birimini kullanan Windows Phone 7'li telefonun fiyatı ise henüz bilinmiyor.

HTC'nin Windows Phone 7 tabanlı 7 Trophy modeline ait detaylar gün ışığına çıktı
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
ben memnunum .Anlamayanlara tavsiyem , baska oyuncaklarla oynamalari :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rCoder 8 yıl
Microsoft intihar etmeye calisiyor sanirim, hic ama hic bir cekicilik uyandirmadi ben de. HTC Desire kullaniyorum yola Desire HD ide devam edicem.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
windows işletim sisteminin yazılım desteği sıfır.. o yüzden androidi tercih ederim..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 8 yıl
Evet. Ekranın sağ tarafı kullanılmıyor. Çok salakça.
Bu arada Windows Phone7 bildiğim kadarı ile bazı donanım yeterlilikleri istiyor. Yani 16milyon renk ekran istiyor. Öyle hatırlıyorum.
Yani 65K renkli ekranlı bir cihazda çalışıp çalışmayacağı konusunda olumsuz negatif düşünüyorum. Sanmıyorum...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
musasm 8 yıl
Başarılı olmuş ancak o batarya ile yarım gün zor gider.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
corona.effect 8 yıl
Bu wm7yi ilk gördüğümden itibaren sevmedim, Beta gibi.Ekranın 1/4ü atıl.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Haftanın en iyi 5 Android oyunu -5- 8 yıl 1e1: Dünyanın ilk Projeksiyonlu kamerası Nikon S1000PJ 8 yıl PS Move Özel Röportajı ve Türkçe oyunlardaki son durum! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim