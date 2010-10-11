HTC'nin Windows Phone 7 tabanlı HD7 modeli göründü

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Tayvan merkezli HTC'nin Windows Phone 7 tabanlı yeni telefonu HD7 gün ışığına çıktı. Kendi sınıfında önemli bir başarı elde eden HD2 modelinin yerine geliştirilen HD7, tasarım anlamında bir önceki modelden gelen temel çizgileri, dokunmatik kontrol butonları gibi yeniliklerle harmanlıyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi işletim sistemi olarak Windows Phone 7 platformunu kullanan Schubert kod adlı telefon, 800 x 480 piksel çözünürlüğünü destekleyen 4.3-inç büyüklüğünde kapasitifik dokunmatik ekrana sahip. 5 Megapiksel çözünürlüğünde kameraya sahip olan telefonun depolama kapasitesi ise 16GB (Avrupa versiyonu 8GB olabilir) ) olarak ifade ediliyor.

1GHz hızında (bazı iddialara göre 1.2GHz) çalışan Qualcomm Snapdragon işlemcisinden güç alan HTC HD7'nin, T-Mobile tarafından iki yıllık kontrat ile 199$'dan satışa sunulacağı belirtiliyor.