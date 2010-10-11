HTC'nin Windows Phone 7 tabanlı HD7 modeli göründü

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Tayvan merkezli HTC'nin Windows Phone 7 tabanlı yeni telefonu HD7 gün ışığına çıktı. Kendi sınıfında önemli bir başarı elde eden HD2 modelinin yerine geliştirilen HD7, tasarım anlamında bir önceki modelden gelen temel çizgileri, dokunmatik kontrol butonları gibi yeniliklerle harmanlıyor.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi işletim sistemi olarak Windows Phone 7 platformunu kullanan Schubert kod adlı telefon, 800 x 480 piksel çözünürlüğünü destekleyen 4.3-inç büyüklüğünde kapasitifik dokunmatik ekrana sahip. 5 Megapiksel çözünürlüğünde kameraya sahip olan telefonun depolama kapasitesi ise 16GB (Avrupa versiyonu 8GB olabilir) ) olarak ifade ediliyor.
1GHz hızında (bazı iddialara göre 1.2GHz) çalışan Qualcomm Snapdragon işlemcisinden güç alan HTC HD7'nin, T-Mobile tarafından iki yıllık kontrat ile 199$'dan satışa sunulacağı belirtiliyor.
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yes htc desire hd
evet kesinlikle bu doğru ama androidinde her telefon için programlarının ayrı ayrı uyum göstermesi sorunu var. yinede bu telefonun işletim sisteminden daha iyidir.. esas android 3 ile google standartlaşmaya gidince esas androidin gücünü görücez.. bir güncelleme çıkıyor yıl geçiyor bekleki üretici uyumlu hale getirsin telefona... ama şimdilik desire hd no#1
yanlışın var hd2 dede ekran 4,3" aynı ekran yani
evet haklısın yaa benim de şimdi kafama dank etti.. haberi okuyunca nedense birden öyle bir çağrışım yaptı beyim.. nereden çıktıysa 4.5".. hayret
Erasmus78un belirttiği "no"lar bana göre çok ciddi nolar.. yani hiçte öyle öenmsenmeyecek yada yabana atılacak cinsten şeyler değil... hatta içinde yuh dedirtecek şeyler var mesela bluetooth ne işe yarar kolay ve hızlı bir şekilde dosya transferine.. bir işletim sistemi buna olanak vermiyorsa ki yıllardır en basit telefonlarda dahi olan bir özelliği desteklemiyorsa hakaten yuh değilde ne denir? diğer işletim sistemlerine cenaze yapacaksınız ama özellikler içler acısı.. herşey kısıtlamalı.. bu işletim sisteminin kabul görmesi için en azından bir 5 sene daha geliştirilmesi gerekir..
Bakın ne yamış GSMarena;
Key features:
Premium mobile OS (high minimum hardware requirements)
Clean, uncluttered interface with distinctive design language
Easy and thumbable user interface
Smooth operation with cool animations and transition effects
A fresh start with no legacy support needed
Backed up and developed by one of the largest software companies in the world
Excellent MS Office mobile implementation
Top-notch social integration
Excellent cloud services integration (SkyDrive, Windows Live, Xbox Live)
Main disadvantages:
No system-wide file manager
No videocalling
Limited third-party apps
No Bluetooth file transfers
No USB mass storage mode
No memory card support
No multitasking
No copy paste
Too dependent on Zune software for computer file management and syncing
No music player equalisers
No Flash or Silverlight support in the web browser
No sign of free Bing maps Navigation so far
No DivX/XviD video support
No'ları görünce direk ilk iPhone geldi aklıma :D