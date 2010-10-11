Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC'nin Windows Phone 7 tabanlı HD7 modeli göründü

8 yıl
13,8b
1
13
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
HTC'nin Windows Phone 7 tabanlı HD7 modeli göründü
Tam Boyutta Gör

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Tayvan merkezli HTC'nin Windows Phone 7 tabanlı yeni telefonu HD7 gün ışığına çıktı. Kendi sınıfında önemli bir başarı elde eden HD2 modelinin yerine geliştirilen HD7, tasarım anlamında bir önceki modelden gelen temel çizgileri, dokunmatik kontrol butonları gibi yeniliklerle harmanlıyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi işletim sistemi olarak Windows Phone 7 platformunu kullanan Schubert kod adlı telefon, 800 x 480 piksel çözünürlüğünü destekleyen 4.3-inç büyüklüğünde kapasitifik dokunmatik ekrana sahip. 5 Megapiksel çözünürlüğünde kameraya sahip olan telefonun depolama kapasitesi ise 16GB (Avrupa versiyonu 8GB olabilir) ) olarak ifade ediliyor.

1GHz hızında (bazı iddialara göre 1.2GHz) çalışan Qualcomm Snapdragon işlemcisinden güç alan HTC HD7'nin, T-Mobile tarafından iki yıllık kontrat ile 199$'dan satışa sunulacağı belirtiliyor.

HTC'nin Windows Phone 7 tabanlı HD7 modeli göründü
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
deniz_sea 8 yıl
o zaman ne diyoruz no htc hd7
yes htc desire hd
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TexasRanger 8 yıl
ya bu ekran büyüklükleri nereye kadar gidecek bakalım. 4 inç e büyük derken 4.3 inç geliyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wreith 8 yıl
yukarıdaki dezavantajlarla ben bu telefonu 600 700 den fazla paraya almam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl

deniztoyota

o zaman ne diyoruz no htc hd7
yes htc desire hd

evet kesinlikle bu doğru ama androidinde her telefon için programlarının ayrı ayrı uyum göstermesi sorunu var. yinede bu telefonun işletim sisteminden daha iyidir.. esas android 3 ile google standartlaşmaya gidince esas androidin gücünü görücez.. bir güncelleme çıkıyor yıl geçiyor bekleki üretici uyumlu hale getirsin telefona... ama şimdilik desire hd no#1
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deniz_sea 8 yıl
batuist:
yanlışın var hd2 dede ekran 4,3" aynı ekran yani
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WinteR 8 yıl
Bu cihazların küçülebilir olması şart, kitap gibi,taşıması pek kolay değil,katlanabilir lcd filan birşeyler olması gerek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl

deniztoyota

batuist:

yanlışın var hd2 dede ekran 4,3" aynı ekran yani

evet haklısın yaa benim de şimdi kafama dank etti.. haberi okuyunca nedense birden öyle bir çağrışım yaptı beyim.. nereden çıktıysa 4.5".. hayret


Erasmus78un belirttiği "no"lar bana göre çok ciddi nolar.. yani hiçte öyle öenmsenmeyecek yada yabana atılacak cinsten şeyler değil... hatta içinde yuh dedirtecek şeyler var mesela bluetooth ne işe yarar kolay ve hızlı bir şekilde dosya transferine.. bir işletim sistemi buna olanak vermiyorsa ki yıllardır en basit telefonlarda dahi olan bir özelliği desteklemiyorsa hakaten yuh değilde ne denir? diğer işletim sistemlerine cenaze yapacaksınız ama özellikler içler acısı.. herşey kısıtlamalı.. bu işletim sisteminin kabul görmesi için en azından bir 5 sene daha geliştirilmesi gerekir..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Erasmus78 8 yıl
GSMarena.com'da incelemesini okudum WP7 nin. Adeta şok olduğumu söyleyebilirim. Bildiğiniz ilk sürüm iPhone OS...
Bakın ne yamış GSMarena;
Key features:
Premium mobile OS (high minimum hardware requirements)
Clean, uncluttered interface with distinctive design language
Easy and thumbable user interface
Smooth operation with cool animations and transition effects
A fresh start with no legacy support needed
Backed up and developed by one of the largest software companies in the world
Excellent MS Office mobile implementation
Top-notch social integration
Excellent cloud services integration (SkyDrive, Windows Live, Xbox Live)
Main disadvantages:
No system-wide file manager
No videocalling
Limited third-party apps
No Bluetooth file transfers
No USB mass storage mode
No memory card support
No multitasking
No copy paste
Too dependent on Zune software for computer file management and syncing
No music player equalisers
No Flash or Silverlight support in the web browser
No sign of free Bing maps Navigation so far
No DivX/XviD video support
No'ları görünce direk ilk iPhone geldi aklıma :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
HD2'de ekran 800*480 ama 4.5" .. bu telefonda aynı çözünürlük 4.3"lik bir ekranda yer alıyor yani ekran değişmiş diyebiliriz.. Hafif küçülmüş ve pikseller yoğunlaştırılmış.. Artı bu telefona super amoled ekran çok yakışırıd ama maalesef öyle bilgi bulunmuyor yani yine lcd ekran.. Telefon gerçekten çok hatrika görünüyor.. verizon şimdi gelsinde bunu satmasın içinde wp7 var diye.. komik..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
dışı güzel ama içi nasıl olacak acaba. ben wp7 den pek ümitli değilim açıkcası
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hakanxml 8 yıl
google yaptığım aramada son bilgilere göre windows phone 7 Marketplace 2000 civarı uygulamayla açılacaktır. Evet rakam rakiplerinin yanında düşük kalıyor ama ya uygulamaların kalitesi? Eğer yeterince iyi uygulamalar olursa 2000 uygulama dahi diğerlerine fark atmaya yetecektir. Neyse bugün saat 16:30'da WP7'nin lansmanı yapılacak ilk açıklamalardan sonra bu konularda daha fazla bilgi sahibi olabileceğiz. Ayrıca yine izlediğim bazı videolarda resmen HD2'ye WP7 yüklemişler benim asıl şaşırdığım konu bildiğimiz eski model touch diamond'a bile yüklemişler ama çok ağır çalışıyor HD2'de hızlı açılıyorda dimanondda ağır. Ancak umarım eski modellere yüklenmez neden mi? Eski modellerde işlemciler çok zayıf RAM çok düşük işletim sistemi 128 RAM 520 mhz işlemciyle ne yapsın? Artık bu saatten sonra 1 ghz altında telefona para verilmez derim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
grafiker 8 yıl
Güzel tasarım olmuş çok şık alet..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
13840 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, htc ve akıllı telefon
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Kaspersky'nin kurucusu Eugene Kaspersky ile siber tehdit ve veri güvenliği üzerine konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim