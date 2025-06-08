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    Çinli Xpeng, ön camın tamamını kaplayan baş üstü ekran teknolojisini tanıttı

    Huawei ile birlikte geliştirilen bu teknoloji, klasik baş üstü ekranlardan çok daha gelişmiş bir artırılmış gerçeklik deneyimi sunuyor. Sistem, yakında tanıtılacak olan Xpeng G7'de yer alacak.

    Xpeng, ön camı kaplayan baş üstü ekran teknolojisini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Çinli elektrikli araç üreticisi Xpeng, yeni SUV modeli G7'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor ve SUV'sini piyasaya sürmeye hazırlanıyor ve bununla birlikte “Light-Chasing Panoramic Display” adını verdiği gelişmiş bir baş üstü ekran (head-up display, HUD) teknolojisini de aracına getiriyor.

    Gelişmiş arttırılmış gerçeklik deneyimi

    Huawei ile birlikte geliştirilen bu teknoloji, klasik baş üstü ekranlardan çok daha gelişmiş, yapay zeka destekli bir artırılmış gerçeklik (AR) deneyimi sunuyor. Diğer birçok araçta gördüğümüz geleneksel HUD sistemlerinin aksine, G7’deki bu sistem yalnızca hız ya da çalan şarkı bilgilerini göstermekle kalmıyor; sürücünün doğrudan görüş alanına, yolun üzerine bindirilmiş katmanlı grafikler yansıtıyor.

    Xpeng, ön camı kaplayan baş üstü ekran teknolojisini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Yeni baş üstü ekranı, yakın zamanda Çin'de düzenlenen bir medya etkinliğinde ilk kez görücüye çıktı. Ön camın neredeyse tümünü kaplayan sistem, 1.800:1 kontrast oranına sahip 87 inçlik ultra büyük bir ekrana eşdeğer bir alana sahip. Şirket tarafından paylaşılan görüntüler, artırılmış gerçekliği sürüş deneyimine kusursuz bir şekilde entegre ettiğini ve katmanları doğrudan yola yansıttığını gösteriyor.

    Elbette, artırılmış gerçeklik kullanan HUD sistemleri tamamen yeni bir fikir değil. Örneğin Mercedes-Benz, bu tür bir sistemi mevcut S-Serisi modellerinde sunmuştu ve hala en gelişmişlerinden biri olarak kabul ediliyor. Ancak Xpeng’in geliştirdiği sistem hem teknik açıdan daha ileri görünüyor hem de çok daha uygun fiyatlı bir araçta piyasaya çıkacak.

    Xpeng, ön camı kaplayan baş üstü ekran teknolojisini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Yeni Xpeng G7’nin Çin’de başlangıç fiyatının yaklaşık 250.000 yuan (34.800 dolar) olması bekleniyor. Tüm teknik detaylar henüz açıklanmadı, ancak iki farklı batarya paketi seçeneğiyle sunulacağı söyleniyor. Giriş seviyesindeki versiyonda 292 beygir  (218 kW) gücünde tek bir elektrik motoru bulunacağı ve aracın 200 km/s maksimum hıza sahip olacağı belirtiliyor.
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    turkelvis 2 gün önce

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    YouRæk 2 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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    Forumdan Konular

    kartiniz telefon/posta ile alisverise kapali oldugundan isleminiz gerceklestirilemedi.alisverise acmak icin moto ve kartin son 6 hanesini yazip 3340'a gonderin. b002 aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor sesi geç geliyorsa pubg kasma sorunu toyota corolla 1.5 dream multidrive s yorum aldığım araç motoru arızalı çıktı ne yapmalıyım

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