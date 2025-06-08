Çinli Xpeng, ön camın tamamını kaplayan baş üstü ekran teknolojisini tanıttı

Tam Boyutta Gör Çinli elektrikli araç üreticisi Xpeng, yeni SUV modeli G7'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor ve SUV'sini piyasaya sürmeye hazırlanıyor ve bununla birlikte “Light-Chasing Panoramic Display” adını verdiği gelişmiş bir baş üstü ekran (head-up display, HUD) teknolojisini de aracına getiriyor.

Gelişmiş arttırılmış gerçeklik deneyimi

Huawei ile birlikte geliştirilen bu teknoloji, klasik baş üstü ekranlardan çok daha gelişmiş, yapay zeka destekli bir artırılmış gerçeklik (AR) deneyimi sunuyor. Diğer birçok araçta gördüğümüz geleneksel HUD sistemlerinin aksine, G7’deki bu sistem yalnızca hız ya da çalan şarkı bilgilerini göstermekle kalmıyor; sürücünün doğrudan görüş alanına, yolun üzerine bindirilmiş katmanlı grafikler yansıtıyor.

Tam Boyutta Gör Yeni baş üstü ekranı, yakın zamanda Çin'de düzenlenen bir medya etkinliğinde ilk kez görücüye çıktı. Ön camın neredeyse tümünü kaplayan sistem, 1.800:1 kontrast oranına sahip 87 inçlik ultra büyük bir ekrana eşdeğer bir alana sahip. Şirket tarafından paylaşılan görüntüler, artırılmış gerçekliği sürüş deneyimine kusursuz bir şekilde entegre ettiğini ve katmanları doğrudan yola yansıttığını gösteriyor.

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Elbette, artırılmış gerçeklik kullanan HUD sistemleri tamamen yeni bir fikir değil. Örneğin Mercedes-Benz, bu tür bir sistemi mevcut S-Serisi modellerinde sunmuştu ve hala en gelişmişlerinden biri olarak kabul ediliyor. Ancak Xpeng’in geliştirdiği sistem hem teknik açıdan daha ileri görünüyor hem de çok daha uygun fiyatlı bir araçta piyasaya çıkacak.

Tam Boyutta Gör Yeni Xpeng G7’nin Çin’de başlangıç fiyatının yaklaşık 250.000 yuan (34.800 dolar) olması bekleniyor. Tüm teknik detaylar henüz açıklanmadı, ancak iki farklı batarya paketi seçeneğiyle sunulacağı söyleniyor. Giriş seviyesindeki versiyonda 292 beygir (218 kW) gücünde tek bir elektrik motoru bulunacağı ve aracın 200 km/s maksimum hıza sahip olacağı belirtiliyor.

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Xpeng, ön camı kaplayan baş üstü ekran teknolojisini tanıttı

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