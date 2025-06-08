Çinli Xpeng, ön camın tamamını kaplayan baş üstü ekran teknolojisini tanıttı

Huawei ile birlikte geliştirilen bu teknoloji, klasik baş üstü ekranlardan çok daha gelişmiş, yapay zeka destekli bir artırılmış gerçeklik (AR) deneyimi sunuyor. Diğer birçok araçta gördüğümüz geleneksel HUD sistemlerinin aksine, G7’deki bu sistem yalnızca hız ya da çalan şarkı bilgilerini göstermekle kalmıyor; sürücünün doğrudan görüş alanına, yolun üzerine bindirilmiş katmanlı grafikler yansıtıyor.
Elbette, artırılmış gerçeklik kullanan HUD sistemleri tamamen yeni bir fikir değil. Örneğin Mercedes-Benz, bu tür bir sistemi mevcut S-Serisi modellerinde sunmuştu ve hala en gelişmişlerinden biri olarak kabul ediliyor. Ancak Xpeng’in geliştirdiği sistem hem teknik açıdan daha ileri görünüyor hem de çok daha uygun fiyatlı bir araçta piyasaya çıkacak.
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Bize de tebrik etmek düşer.Bravo
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.