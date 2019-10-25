Huawei açıkladı: Otomobil üretme planımız yok

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Huawei'nin otomobil sektörüne girme niyetinde olduğunu daha önce birkaç kez duymuştuk. Çinli şirketin kendi ülkesindeki bazı yerel otomobil devleriyle işbirliği kurarak böyle bir girişimde bulunabileceği düşünülüyordu.

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Ancak Huawei Başkan Yardımcısı Xu Zhijun, otomobil üretmeyeceklerini söyledi. Şirket bunun yerine akıllı otomobillerde kullanılacak teknolojiler geliştirecek.

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Otomobil planı vardı

Huawei'nin aslında bir yıl öncesine kadar kendi otomobilini üretme yönünde planları vardı. Ancak şirket pazarın mevcut durumunu gerekçe gösterek bu planlarını revize etti.

Otomobiller her geçen gün daha akıllı hale gelecek. Dolayısı ile bu yöndeki teknolojiler büyük önem kazanmış durumda. Huawei'nin özellikle yapay zeka alanındaki gelişimini göz önünde bulundurarak şirketin bu alanda söz sahibi olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

http://smartcar.cnmo.com/news/671923.html