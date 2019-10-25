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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei açıkladı: Otomobil üretme planımız yok

    Daha önce otomobil sektörüne girme niyetinde olan Huawei bu konuda fikir değiştirdi. Çinli şirketin üst düzey yöneticilerinden biri otomobil üretmeyeceklerini açıkladı.
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    Otomobil Teknolojileri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Huawei açıkladı: Otomobil üretme planımız yok
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    Huawei'nin otomobil sektörüne girme niyetinde olduğunu daha önce birkaç kez duymuştuk. Çinli şirketin kendi ülkesindeki bazı yerel otomobil devleriyle işbirliği kurarak böyle bir girişimde bulunabileceği düşünülüyordu.

    Ayrıca Bkz. "Ford Mustang'den ilham alan elektrikli crossover'ın tanıtılacağı tarih belli oldu"

    Ancak Huawei Başkan Yardımcısı Xu Zhijun, otomobil üretmeyeceklerini söyledi. Şirket bunun yerine akıllı otomobillerde kullanılacak teknolojiler geliştirecek.

    Huawei açıkladı: Otomobil üretme planımız yok
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    Otomobil planı vardı

    Huawei'nin aslında bir yıl öncesine kadar kendi otomobilini üretme yönünde planları vardı. Ancak şirket pazarın mevcut durumunu gerekçe gösterek bu planlarını revize etti.

    Otomobiller her geçen gün daha akıllı hale gelecek. Dolayısı ile bu yöndeki teknolojiler büyük önem kazanmış durumda. Huawei'nin özellikle yapay zeka alanındaki gelişimini göz önünde bulundurarak şirketin bu alanda söz sahibi olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.



    http://smartcar.cnmo.com/news/671923.html Yorum Yaz
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    AribyAriana 1 gün
     Car çıkarsa Huaweiden açıklama: Otomobil üretmek için Son sürat argelere başladık.
    Yanıtla +2
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    al-ozaria 1 gün
    Çin dışında telefonda tutunsunlarda, arabası şöyle kalsın...
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