Huawei, akıllı güneş gözlüğünü yakında tanıtacak

Huawei Eyewear 2 akıllı güneş gözlüğü geliyor
Huawei akıllı güneş gözlüğünün özelliklerine ilişkin şu an hiçbir bir bilgi yok. Huawei Eyewear 2 güneş gözlüğünün kare şeklinde çerçeveye sahip olacağı söyleniyor. Muhtemelen numaralı gözlük versiyonuyla aynı özelliklere sahip olacak.
Hatırlatma açısından, Huawei Eyewear 2 akıllı gözlük, değiştirilebilir Zeiss reçeteli lenslerle geliyor. Kullanıcılar, gözlüğün şakak bölgesine dokunarak veya kaydırarak çeşitli işlevleri gerçekleştirebiliyor. Eyewear 2, gelişmiş ses için öne bakan çift diyaframlı sürükleyici bir birime sahip yerleşik bir hoparlörle donatılmış. Aramalarda netliği artıran yerleşik üçlü gürültü engelleme özelliği bulunuyor. Akıllı gözlük, tek şarjla 11 saat kullanılabiliyor. 10 dakikalık hızlı şarjla 3 saate kadar kullanılabiliyor. Eyewear 2 akıllı gözlüğün fiyatı 300 eurodan başlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.