Huawei, akıllı güneş gözlüğünü yakında tanıtacak

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Tam Boyutta Gör Huawei, 2023 Eylül ayında Çin'de Eyewear 2 akıllı gözlük modelini duyurdu. Şirket şimdi de aynı ürünün güneş gözlüğü versiyonunun tanıtımını yaptı. Akıllı güneş gözlüğü, 15 Mayıs’ta düzenlenecek yaz etkinliğinde duyurulacak. Huawei’nin aynı etkinlikte dizüstü bilgisayar, tablet ve başka cihazlar da tanıtması bekleniyor.

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Huawei Eyewear 2 akıllı güneş gözlüğü geliyor

Huawei akıllı güneş gözlüğünün özelliklerine ilişkin şu an hiçbir bir bilgi yok. Huawei Eyewear 2 güneş gözlüğünün kare şeklinde çerçeveye sahip olacağı söyleniyor. Muhtemelen numaralı gözlük versiyonuyla aynı özelliklere sahip olacak.

Hatırlatma açısından, Huawei Eyewear 2 akıllı gözlük, değiştirilebilir Zeiss reçeteli lenslerle geliyor. Kullanıcılar, gözlüğün şakak bölgesine dokunarak veya kaydırarak çeşitli işlevleri gerçekleştirebiliyor. Eyewear 2, gelişmiş ses için öne bakan çift diyaframlı sürükleyici bir birime sahip yerleşik bir hoparlörle donatılmış. Aramalarda netliği artıran yerleşik üçlü gürültü engelleme özelliği bulunuyor. Akıllı gözlük, tek şarjla 11 saat kullanılabiliyor. 10 dakikalık hızlı şarjla 3 saate kadar kullanılabiliyor. Eyewear 2 akıllı gözlüğün fiyatı 300 eurodan başlıyor.

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