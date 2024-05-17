Huawei, yeni akıllı güneş gözlüğünü tanıttı

Huawei Eyewear 2 akıllı güneş gözlüğü özellikleri
Yeni Huawei akıllı gözlükte ultraviyole ışınlarının göze girmesini etkili bir şekilde engellemek için UV400 koruyucu lensler kullanılmış. Lensler, kullanıcıya güçlü bir dekoratif özellik katan koyu siyah parlaklığa sahip. Gözlük, Huawei’nin akıllı ekosistemine bağlanabiliyor.
Akıllı gözlük, Huawei’nin HarmonyOS 4 işletim sistemini kullanıyor ve akıllı telefon, tablet gibi Harmony cihazlarına otomatik olarak bağlanabiliyor. Birden fazla cihazdan gelen ses, akıllı gözlüğe sorunsuz bir şekilde aktarılabiliyor. Örneğin; aniden bir arama geldiğinde ve telefonu bulamadığınızda, şakaklarınıza dokunarak aramayı yanıtlayabilir veya şakaklara çift dokunarak Xiaomi sesli asistanıyla etkileşime girebilirsiniz. Gözlüğün saplarının her iki yanında çok sayıda sensör bulunuyor.
Entegre hoparlör sayesinde açı dinleme tasarımına sahip ancak FreeBuds Pro 3 veya başka bir kulaklıkla eşleştirerek dışa ses gitmesini engelleyebiliyorsunuz. Gözlüğü tek şarjla 11 saate kadar kullanabiliyorsunuz.
Huawei Eyewear 2 Sunglasses fiyatı
Huawei Eyewear 2 Sunglasses, Çin’de 305 dolar fiyat etiketiyle satışa sundu. Gözlüğün diğer ülkelerde satışa çıkıp çıkmayacağı ya da ne zaman çıkacağı henüz bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.