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    Anlık Bildirim

    Huawei, yeni akıllı güneş gözlüğünü tanıttı

    Huawei, yeni akıllı güneş gözlüğünü tanıttı. Huawei Eyewear 2, sağlıklı duruş hatırlatıcıları ve hava durumu uyarılarının yanı sıra dokunmatik kontroller ve sesli asistanla geliyor.
    Huawei Eyewear 2 Sunglasses Tam Boyutta Gör
    Huawei, HarmonyOS’lu akıllı güneş gözlüğünü resmi olarak Çin’de satışa sundu. Huawei Eyewear 2 Sunglasses, siyah kare çerçeve ve UV400 koruyucu lenslere sahip.

    Huawei Eyewear 2 akıllı güneş gözlüğü özellikleri

    Huawei akıllı güneş gözlüğü Tam Boyutta Gör
    Huawei’nin yeni akıllı güneş gözlüğü, Eylül 2023’te çıkan Eyewear 2’nin estetik konseptini koruyor. Çerçeveler yüksek yoğunluklu plakalardan yapılmış ve büyük boyutlu tasarım stiline sahip. Hatlar düz ve kullanıcının yüzüne ışıltılı bir görünüm kazandırmak için yüz hatlarıyla uyum sağlıyor.

    Yeni Huawei akıllı gözlükte ultraviyole ışınlarının göze girmesini etkili bir şekilde engellemek için UV400 koruyucu lensler kullanılmış. Lensler, kullanıcıya güçlü bir dekoratif özellik katan koyu siyah parlaklığa sahip. Gözlük, Huawei’nin akıllı ekosistemine bağlanabiliyor.

    Akıllı gözlük, Huawei’nin HarmonyOS 4 işletim sistemini kullanıyor ve akıllı telefon, tablet gibi Harmony cihazlarına otomatik olarak bağlanabiliyor. Birden fazla cihazdan gelen ses, akıllı gözlüğe sorunsuz bir şekilde aktarılabiliyor. Örneğin; aniden bir arama geldiğinde ve telefonu bulamadığınızda, şakaklarınıza dokunarak aramayı yanıtlayabilir veya şakaklara çift dokunarak Xiaomi sesli asistanıyla etkileşime girebilirsiniz. Gözlüğün saplarının her iki yanında çok sayıda sensör bulunuyor.

    Entegre hoparlör sayesinde açı dinleme tasarımına sahip ancak FreeBuds Pro 3 veya başka bir kulaklıkla eşleştirerek dışa ses gitmesini engelleyebiliyorsunuz. Gözlüğü tek şarjla 11 saate kadar kullanabiliyorsunuz.

    Huawei Eyewear 2 Sunglasses fiyatı

    Huawei Eyewear 2 Sunglasses, Çin’de 305 dolar fiyat etiketiyle satışa sundu. Gözlüğün diğer ülkelerde satışa çıkıp çıkmayacağı ya da ne zaman çıkacağı henüz bilinmiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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