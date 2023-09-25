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    Huawei Eyewear 2 daha güçlü ses ile geliyor

    Şık bir gözlük çerçevesi içerisinde kablosuz hoparlör ile kullanıcılara üst seviye ses deneyimi yaşatmayı amaçlayan Huawei Eyewear 2 akıllı gözlük modeli piyasaya çıkıyor. 
    Huawei Eyewear 2
    Huawei Eyewear serisi piyasadaki rakiplerin aksine bir zengin gerçeklik deneyimi sunmuyor. Bunun yerine şık tasarımı ile dikkat çeken ve kablosuz bir hoparlöre sahip geleneksel bir gözlük olarak karşımıza çıkıyor.

    Huawei Eyewear 2 özellikleri ve fiyatı

    Huawei Eyewear 2 ikinci nesil gözlük modeli ilk nesle göre önemli iyileştirmelerle geliyor. Yeni gözlük iki versiyona sahip. Titanium Sky versiyonu titanyum alaşımlı çerçevesi ile sadece 4.7 gram. Gold Wire versiyonu ise 18 karat altın kaplama ve ince kenarlara sahip.

    Firma sap kısmında bulunan stereo hoparlör modüllerini yüzde 20-28 arasında küçültülmüş ve gözlük daha kullanıcı dostu haline gelmiş. Sektörde ilk kez çift ön diyafram sürücüsü kullanan firma böylece ses gücünü yüzde 40, medya oynatma seviyesini de yüzde 30 arttırmayı başarmış. Üçlü gürültü önleme teknolojisi ile daha berrak görüşmeler sunabiliyor.

    Dış dokunmatik alanı yüzde 50 arttırarak 23mm olarak belirleyen firma kullanım süresini de yüzde 83 arttırarak 11 saat civarına yükseltmiş. Gözlük 50 dakikada tam şarj olurken 10 dakikalık şarj ile de 3 saat dinleme süresi kazanabiliyor.

    HarmonyOS cihazları arasında akıcı geçiş sağlayan gözlük Android, iOS ve Windows sistemleri ile uyumlu. Huawei Eyewear 2 ikinci nesil gözlük modeli titanyum versiyon 314$, altın versiyon ise 260$ olarak satışa çıkacak. Çerçevesiz ve optik versiyon ise 232$ olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 3 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 3 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 4 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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