Huawei Eyewear 2 daha güçlü ses ile geliyor

Huawei Eyewear 2 özellikleri ve fiyatı
Huawei Eyewear 2 ikinci nesil gözlük modeli ilk nesle göre önemli iyileştirmelerle geliyor. Yeni gözlük iki versiyona sahip. Titanium Sky versiyonu titanyum alaşımlı çerçevesi ile sadece 4.7 gram. Gold Wire versiyonu ise 18 karat altın kaplama ve ince kenarlara sahip.
Firma sap kısmında bulunan stereo hoparlör modüllerini yüzde 20-28 arasında küçültülmüş ve gözlük daha kullanıcı dostu haline gelmiş. Sektörde ilk kez çift ön diyafram sürücüsü kullanan firma böylece ses gücünü yüzde 40, medya oynatma seviyesini de yüzde 30 arttırmayı başarmış. Üçlü gürültü önleme teknolojisi ile daha berrak görüşmeler sunabiliyor.
Dış dokunmatik alanı yüzde 50 arttırarak 23mm olarak belirleyen firma kullanım süresini de yüzde 83 arttırarak 11 saat civarına yükseltmiş. Gözlük 50 dakikada tam şarj olurken 10 dakikalık şarj ile de 3 saat dinleme süresi kazanabiliyor.
HarmonyOS cihazları arasında akıcı geçiş sağlayan gözlük Android, iOS ve Windows sistemleri ile uyumlu. Huawei Eyewear 2 ikinci nesil gözlük modeli titanyum versiyon 314$, altın versiyon ise 260$ olarak satışa çıkacak. Çerçevesiz ve optik versiyon ise 232$ olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.