Huawei Eyewear 2 daha güçlü ses ile geliyor

Huawei Eyewear serisi piyasadaki rakiplerin aksine bir zengin gerçeklik deneyimi sunmuyor. Bunun yerine şık tasarımı ile dikkat çeken ve kablosuz bir hoparlöre sahip geleneksel bir gözlük olarak karşımıza çıkıyor.

Huawei Eyewear 2 özellikleri ve fiyatı

Huawei Eyewear 2 ikinci nesil gözlük modeli ilk nesle göre önemli iyileştirmelerle geliyor. Yeni gözlük iki versiyona sahip. Titanium Sky versiyonu titanyum alaşımlı çerçevesi ile sadece 4.7 gram. Gold Wire versiyonu ise 18 karat altın kaplama ve ince kenarlara sahip.

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Firma sap kısmında bulunan stereo hoparlör modüllerini yüzde 20-28 arasında küçültülmüş ve gözlük daha kullanıcı dostu haline gelmiş. Sektörde ilk kez çift ön diyafram sürücüsü kullanan firma böylece ses gücünü yüzde 40, medya oynatma seviyesini de yüzde 30 arttırmayı başarmış. Üçlü gürültü önleme teknolojisi ile daha berrak görüşmeler sunabiliyor.

Dış dokunmatik alanı yüzde 50 arttırarak 23mm olarak belirleyen firma kullanım süresini de yüzde 83 arttırarak 11 saat civarına yükseltmiş. Gözlük 50 dakikada tam şarj olurken 10 dakikalık şarj ile de 3 saat dinleme süresi kazanabiliyor.

HarmonyOS cihazları arasında akıcı geçiş sağlayan gözlük Android, iOS ve Windows sistemleri ile uyumlu. Huawei Eyewear 2 ikinci nesil gözlük modeli titanyum versiyon 314$, altın versiyon ise 260$ olarak satışa çıkacak. Çerçevesiz ve optik versiyon ise 232$ olacak.

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