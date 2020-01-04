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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei, çalışanı olmayan ilk mağazasını açtı

    Huawei, insan çalışanı olmayan ilk akıllı mağazasını Çin'de açtı. Dokunmatik ekran aracılığı ile sipariş verilen mağazada robotik kollar görev yapıyor.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Huawei, çalışanı olmayan ilk mağazasını açtı
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    Huawei, ilk akıllı mağazasını Çin'in Wuhan şehrinde açtı. Kurşun geçirmez camlara korunan silindirik tasarıma sahip küçük mağazada insan çalışan bulunmuyor. Sadece üç adet robotik kol görev yapıyor.

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    Mağazanın dışında müşterilerin satın almak istediği ürünü seçebilecekleri bir dokunmatik ekran var. Seçim yapıldıktan sonra robotik kol ürünü raftan alarak alıcıya teslim ediyor.

    Huawei, çalışanı olmayan ilk mağazasını açtı
    Tam Boyutta Gör

    7 gün 24 saat açık

    Ayrıca müşteriler online olarak verdikleri siparişleri bu mağazadan teslim alabilme şansına sahipler. Şimdilik sadece akıllı telefon ve mobil aksesuarlar satılıyor.

    Huawei, çalışanı olmayan ilk mağazasını açtı
    Tam Boyutta Gör

    Mağazada insan çalışan bulunmaması nedeniyle 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Huawei, kullanıcılardan olumlu geri dönüş alırsa Çin'deki akıllı mağaza sayısını artıracak.



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    The Hollow 2 hf. en beğenilen
    Aslında bu mağazalar en çok Türkiye'ye lazım. İnsanlar ilk başta deneyim açısından sıkıntı yaşar ama sonrasında bekleme süresi kısalır. Araştırmak yerine soru sormayı çok seven bir milletiz. Adam akıllı telefon alıyor, İnternet elinin altında ama hala çalışan elemana soru soruyor.
    Aslında bu mağazalar en çok Türkiye'ye lazım. İnsanlar ilk başta deneyim açısından sıkıntı yaşar ama sonrasında bekleme süresi kısalır. Araştırmak yerine soru ...
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    2 Yanıt Yanıtla +27
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    emrahteknik 2 hf.
    Bizim ülkemizde bankamatikten para çekmek için 20 dakika mücadele edenler var bu mağazadan telefon almaya kalkarlarsa çinden sipariş etsek ondan çabuk alırız
    Yanıtla +20
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    obsesoz 2 hf.
    Abi 2 onluk var mı?
    Yanıtla +5
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    WB 2 hf.
    Dokunmatik ekran olmamis sesli komutlari anlasa daha iyi olurdu..
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    LET THE LINC BEGIN 2 hf.
    Uygulama guzel umarım bize de gelir maaliyet duserse urun fiyatı da duser
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    DH Misafiri 2 hf.
    Güzel görünebilir fakat işsiz insan sayısını arttırabilecek bir uygulama.
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    tiestoly 2 hf. aykut291
    Katılıyorum
    Yanıtla +1
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    gothamcity 2 hf.
    Banka kartına puan vermiyosa alınmaz
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    aykut291 2 hf.
    Teknoloji bakımında güzel bir gelişme ama bir yandan İnsanlık içinde çok büyük tehlike.Çim ve bizim gibi Ülkelerde işsizlik çok fazla bu teknoloji Perakende sektöründeki çalışanların işine son verir.Dünyadaki bir çok insan yeni teknoloji alanıyla ilgili mesleklerede hazır değil.Ya biliyorum gereksiz duyar kasdım şimdi ama genede Çin adına güzel bir gelişme adamlar her konuda ilerliyor ve gelişiyor böyle giderse İlerde Dünyanın en süper gücü olurlar.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    TurboBoosted 2 hf.
    Müthiş bir şey bence. Helal olsun.
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    obsesoz 2 hf.
    Abi 2 onluk var mı?
    Yanıtla +5
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    Paetzold 2 hf.
    Adamlar yapıyor aga be.
    Yanıtla +2
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    celeroni 2 hf.
    otomat sistemlerinin bir başka uygulaması daha. internetten sipariş vermekten farkı ürünü hemen alabilmek. bekleme süresi yok. bu konuda firmanın bu girişimini takdir etmemek elde değil. Ülkemizde olsa ne olurdu diye düşünmeye çalıştım ama düşünemedim....
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    canhoroz 2 hf. celeroni
    Camlari kirilir icinde ki malzemeler calinirdi. En kotu soker gotururlerdi magazayi
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    13967 kez okundu.
    16 yorum yazıldı.

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    huawei, robotik kol ve
    9 etiket daha mağaza çalışan çin akıllı mağaza Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven MPopüler Popüler
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