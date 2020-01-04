Huawei, çalışanı olmayan ilk mağazasını açtı

Huawei, ilk akıllı mağazasını Çin'in Wuhan şehrinde açtı. Kurşun geçirmez camlara korunan silindirik tasarıma sahip küçük mağazada insan çalışan bulunmuyor. Sadece üç adet robotik kol görev yapıyor.İlginizi Çekebilir Huawei'nin kurucusu: 6G çalışmalarına başladık
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Mağazanın dışında müşterilerin satın almak istediği ürünü seçebilecekleri bir dokunmatik ekran var. Seçim yapıldıktan sonra robotik kol ürünü raftan alarak alıcıya teslim ediyor.
7 gün 24 saat açık
Ayrıca müşteriler online olarak verdikleri siparişleri bu mağazadan teslim alabilme şansına sahipler. Şimdilik sadece akıllı telefon ve mobil aksesuarlar satılıyor.
Mağazada insan çalışan bulunmaması nedeniyle 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Huawei, kullanıcılardan olumlu geri dönüş alırsa Çin'deki akıllı mağaza sayısını artıracak.
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