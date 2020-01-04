Huawei, çalışanı olmayan ilk mağazasını açtı

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Huawei, ilk akıllı mağazasını Çin'in Wuhan şehrinde açtı. Kurşun geçirmez camlara korunan silindirik tasarıma sahip küçük mağazada insan çalışan bulunmuyor. Sadece üç adet robotik kol görev yapıyor.

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Mağazanın dışında müşterilerin satın almak istediği ürünü seçebilecekleri bir dokunmatik ekran var. Seçim yapıldıktan sonra robotik kol ürünü raftan alarak alıcıya teslim ediyor.

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7 gün 24 saat açık

Ayrıca müşteriler online olarak verdikleri siparişleri bu mağazadan teslim alabilme şansına sahipler. Şimdilik sadece akıllı telefon ve mobil aksesuarlar satılıyor.

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Mağazada insan çalışan bulunmaması nedeniyle 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Huawei, kullanıcılardan olumlu geri dönüş alırsa Çin'deki akıllı mağaza sayısını artıracak.

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