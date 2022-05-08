Huawei de kendi takip cihazını çıkarmaya hazırlanıyor: Huawei Tag

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Apple AirTag ve Samsung Galaxy SmartTag gibi takip cihazları yavaş yavaş hayatımızın bir parçası haline geliyor. Dolayısı ile benzer ürünlerin diğer firmalar tarafından da piyasaya sürülmesi pek şaşırtıcı değil.

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Görünüşe bakılırsa Huawei de rakiplerinin gerisinde kalmayacak. Cloud Space bulut hizmetinin uygulamasında Huawei Tag isimli takip cihazından bahsedildiği görüldü. Ancak şu an için teknik özellikleri konusunda çok fazla bilgi yok.

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Ultrasonik konum tespiti

Huawei Tag'in Bluetooth'a ek olarak ultrasonik hassas konum algılama desteği sunacağı bildiriliyor. Çıkış tarihi henüz belli değil. Takip cihazının Apple ve Samsung'un çözümlerine yakın bir fiyat etiketi taşıması bekleniyor.

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