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    Huawei de kendi takip cihazını çıkarmaya hazırlanıyor: Huawei Tag

    Çinli teknoloji devi Huawei, Apple ve Samsung'un çözümlerine rakip bir takip cihazı piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Huawei Tag ile ilgili bazı detaylar ortaya çıktı.
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    Huawei de kendi takip cihazını çıkarmaya hazırlanıyor: Huawei Tag
    Tam Boyutta Gör

    Apple AirTag ve Samsung Galaxy SmartTag gibi takip cihazları yavaş yavaş hayatımızın bir parçası haline geliyor. Dolayısı ile benzer ürünlerin diğer firmalar tarafından da piyasaya sürülmesi pek şaşırtıcı değil.

    Görünüşe bakılırsa Huawei de rakiplerinin gerisinde kalmayacak. Cloud Space bulut hizmetinin uygulamasında Huawei Tag isimli takip cihazından bahsedildiği görüldü. Ancak şu an için teknik özellikleri konusunda çok fazla bilgi yok.

    Ultrasonik konum tespiti

    Huawei Tag'in Bluetooth'a ek olarak ultrasonik hassas konum algılama desteği sunacağı bildiriliyor. Çıkış tarihi henüz belli değil. Takip cihazının Apple ve Samsung'un çözümlerine yakın bir fiyat etiketi taşıması bekleniyor.

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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    daysleeperxp 12 saat önce

    Sınıra lazım bundan

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    MaDMaxiBo 2 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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