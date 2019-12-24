Huawei'den grafen pil açıklaması

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Geçtiğimiz günlerde Huawei Fransa'ya ait resmi Twitter hesabı önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek Huawei P40'ın grafen pile sahip ilk akıllı telefon olacağını ortaya koyan bir görsel paylaşmıştı.

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Daha sonrasında ise mobil sektöre yönelik güvenilik istihbaratları ile tanıdığımız Ice Universe isimli Twitter kullanıcısı, söz konusu teknolojinin henüz ticarileştirmeye hazır olmadığı için bunun imkansız olduğunu söyledi.

Zaten yayınlanan tweet'in hızlıca silmesi kafalarda işareti oluşmasına neden olmuştu. Huawei akıllı telefon departmanının başkan yardımcısı Li Xiaolong'e mikrofon uzatan China Business News, bu konudaki spekülasyonlara son noktayı koydu.

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Grafen pilin avantajları neler?

Çinli basın kuruluşuna bir açıklama yapan deneyimli yönetici, hızla yayılan bu haberlerin gerçeklik değeri taşımadığını belirtti. Yani önümüzdeki yılın Mart ayında tanıtılması beklenen Huawei P40'ta grafen pil yer almayacak.

Grafen pillerin daha fazla enerji yoğunluğuna sahip olduğu ve daha güvenli olduğu biliniyor. Ayrıca geleneksel lityum iyon pillere kıyasla fiziksel boyutunun küçük olması ve daha hızlı şarj imkanı sunması gibi avantajları da var.

Grafen tabanlı pillerin akıllı telefonlarda kullanılması ile birlikte daha küçük bataryalar ile daha yüksek kapasite sunmak mümkün hale gelecek.

https://www.ithome.com/0/464/760.htm