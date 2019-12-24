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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy S11, Galaxy S20 ismiyle karşımıza çıkabilir

    Samsung'un bir sonraki amiral gemisi telefonunu Şubat ayında tanıtması bekleniyor. Galaxy S11 olarak resmiyet kazanması beklenen cihaz farklı bir isimle karşımıza çıkabilir.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy S11, Galaxy S20 ismiyle karşımıza çıkabilir
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    Mobil sektöre yönelik güvenilir istihbaratları ile tanıdığımız Ice Universe isimli Twitter kullanıcısı bugün beklenmedik bir paylaşım yaptı.

    Ayrıca Bkz. "Huawei, Google uygulamalarının alternatiflerini yıl sonuna kadar yetiştirmeyi planlıyor"

    Sosyal medya hesabında Samsung'un bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonunun "Galaxy S20" olarak adlandırılabileceğine işaret eden kısa bir tweet yayınladı.

    2020'de Samsung Galaxy S20

    Şu an için en mantıklı varsayım Samsung'un Galaxy S11 yerine Galaxy S20 ismini tercih edeceği. Aslına bakılırsa "2020'de Samsung Galaxy S20" kulağa da hoş geliyor.

    Akıllı telefon üreticilerinin isimlendirme politikalarını düzenli olarak değiştirdiklerine şahit oluyoruz. iPhone X ile benzer bir hamle yapan Apple'ı buna en son örnek olarak gösterebiliriz.



    https://twitter.com/UniverseIce/status/1209398807743496195 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    smart1978 7 dk.
    Beklenen vizyonerlik :) . Sadece Snapdragon ile gelse ciddi talep patlamasi da gorur . Bir de yillar onceki gibi Google Phone Edition gibi de gelse fena olmaz Galaxy S4 Snapdragon modellerinde boyle idi .
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    Spider_hip 43 dk.
    Sende daha 10 mu var, bende 20 vaaaar.
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    Rachsuchtig 1 sa.
    Samsung artık S serisini bitirmeli ve yeni bir isimlendirmeye gitmeli. S serisi bıkkınlık getirdi.
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    Marrusia 1 sa. Kings Never Die
    Bu tip sacma haberlere inanmayin elbet anlasirlar rahat olun.

    Su haberi kaale alanlari bile anlamiyorum gundem olmamasi lazim bu tip sacma haberlerin.
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    Kings Never Die 1 sa.
    google servisleri olmadan isterse altın kaplama olsun tr de satmaz.
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