Samsung Galaxy S11, Galaxy S20 ismiyle karşımıza çıkabilir

Mobil sektöre yönelik güvenilir istihbaratları ile tanıdığımız Ice Universe isimli Twitter kullanıcısı bugün beklenmedik bir paylaşım yaptı.
Ayrıca Bkz. "Huawei, Google uygulamalarının alternatiflerini yıl sonuna kadar yetiştirmeyi planlıyor"
Sosyal medya hesabında Samsung'un bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonunun "Galaxy S20" olarak adlandırılabileceğine işaret eden kısa bir tweet yayınladı.
2020'de Samsung Galaxy S20
Şu an için en mantıklı varsayım Samsung'un Galaxy S11 yerine Galaxy S20 ismini tercih edeceği. Aslına bakılırsa "2020'de Samsung Galaxy S20" kulağa da hoş geliyor.
Akıllı telefon üreticilerinin isimlendirme politikalarını düzenli olarak değiştirdiklerine şahit oluyoruz. iPhone X ile benzer bir hamle yapan Apple'ı buna en son örnek olarak gösterebiliriz.
https://twitter.com/UniverseIce/status/1209398807743496195 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Su haberi kaale alanlari bile anlamiyorum gundem olmamasi lazim bu tip sacma haberlerin.