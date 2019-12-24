Samsung Galaxy S11, Galaxy S20 ismiyle karşımıza çıkabilir

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Mobil sektöre yönelik güvenilir istihbaratları ile tanıdığımız Ice Universe isimli Twitter kullanıcısı bugün beklenmedik bir paylaşım yaptı.

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Sosyal medya hesabında Samsung'un bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonunun "Galaxy S20" olarak adlandırılabileceğine işaret eden kısa bir tweet yayınladı.

2020'de Samsung Galaxy S20

Şu an için en mantıklı varsayım Samsung'un Galaxy S11 yerine Galaxy S20 ismini tercih edeceği. Aslına bakılırsa "2020'de Samsung Galaxy S20" kulağa da hoş geliyor.

Akıllı telefon üreticilerinin isimlendirme politikalarını düzenli olarak değiştirdiklerine şahit oluyoruz. iPhone X ile benzer bir hamle yapan Apple'ı buna en son örnek olarak gösterebiliriz.

https://twitter.com/UniverseIce/status/1209398807743496195